Enterprise Agentic Automation: KI in Geschäftswert übersetzen

2025 markierte den Durchbruch der KI-Agenten und zugleich eine ernüchternde Realität: Viele KI-Initiativen blieben in isolierten Prototypen stecken und scheiterten daran, den Sprung in geschäftskritische Produktionsumgebungen zu schaffen.

Zahlreiche Projekte stießen an eine Skalierungsgrenze. Die Kluft zwischen dem Versprechen der agentenbasierter KI und der betrieblichen Realität (Stichwort: Trust/Scale Gap (PDF)) ist allgegenwärtig. Dies manifestiert sich auch im Vertrauen: Nur 27 Prozent der Unternehmen vertrauen heute laut Capgemini (PDF) vollautonomen KI-Agenten, ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr.

Doch wie kann man Agenten dazu befähigen, komplexe, ausnahmeintensive oder kognitive Aufgaben zu automatisieren, ohne die Kontrolle zu verlieren? Die Antwort liegt nicht in mehr Autonomie sondern in einem strategischen Ordnungsrahmen, den wir als Enterprise Agentic Automation (EAA) bezeichnen. EAA baut auf Agentic Orchestration (AO) auf, der gezielten Einbettung agentenbasierter Intelligenz in kontrollierte End-to-End- Prozesse.

1. Vertrauen durch Architektur: Das Ende der Black Box KI-Piloten scheitern selten an fehlender Intelligenz der Agenten, sondern an fehlender Struktur. Agenten, die isoliert arbeiten oder auf Chatbot-Logik reduziert sind, sind operativ blind und nicht skalierbar. EAA schließt diese Lücke, indem es dynamische KI-Intelligenz mit deterministischen Kontrollmechanismen und klaren Human-in-the-Loop-Kontrollpunkten verschränkt wird. Ein zentrales Element ist die Agentic Orchestration. Dabei geht es nicht nur um die Koordination mehrerer KI-Agenten nacheinander. Ziel ist es, das Beste aus deterministischer Prozesslogik mit der Anpassbarkeit eines KI-Agenten in einem Prozess zu kombinieren. Diese vier entscheidenden architektonischen Anforderungen für vertrauenswürdige Agenten sollten erfüllt werden: Statefulness (Zustandserhaltung): Agenten müssen ihren Kontext, ihre Entscheidungen und ihre Daten über Tage, Wochen oder Monate hinweg zuverlässig in Langzeitprozessen halten können. Die Zustandserhaltung (Statefulness) der Automatisierungsplattform gewährleistet die vollständige Rückverfolgbarkeit und Wiederherstellbarkeit jeder Agentenaktion, was für die Compliance unerlässlich ist. Agentic Business Process Model and Notation (BPMN): Agentic BPMN erweitert den Standard, um dynamisches Agentenverhalten wie Reasoning Loops (Planungszyklen), Gedächtnis, Retrieval-Augmented Generation (RAG) und menschliche Kontrollpunkte (Human-in-the-Loop) direkt im Prozessmodell explizit modellierbar zu machen. So wird aus implizitem KI-Verhalten explizite, prüfbare Prozesslogik ohne Black-Box. Gleichzeitig wird die Zusammenarbeit von Business und IT durch gemeinsame Sprache gewährleistet. Eingebaute Guardrails: Autonomie wird nicht abgeschafft, sondern gezielt durch Guardrails begrenzt, die direkt durch die Orchestrierung durchgesetzt werden. Es lässt sich zum Beispiel festlegen, dass kritische Aktionen (wie eine Überweisung oder ein Geräte-Reset) immer erst eine menschliche Genehmigung erfordern. RAG-Integration: RAG wird nicht dem Agenten überlassen, sondern vom Prozess gesteuert, wie der Agent auf externe Wissensquellen zugreift, damit Entscheidungen faktenbasiert, nachvollziehbar und compliant bleiben.

2. Praktische Lehren aus Project Orchestr-AI-te Die Learnings aus unseren über 50 Kundenprojekten im Rahmen von Project Orchestr-AI-te – von Banking über Telekommunikation bis zum Gesundheitswesen – zeigen klar, welche Anwendungsfälle sich für EAA eignen und wie der ROI erzielt wird. Automatisierung des Unvorhersehbaren Der größte Hebel für Agenten liegt im Unvorhersehbaren, wo Regeln enden und Ausnahmen dominieren. Ein zentraler Anwendungsfall ist die Bewertung und Anreicherung von komplexen Handelsdetails im Finanzwesen. Das Problem: Die Validierung unstrukturierter Handelsdaten muss sehr schnell erfolgen, um die regulatorischen Fristen (T+1) einzuhalten. Aufgrund der Komplexität und der vielen Variablen war dies manuell extrem aufwendig und fehleranfällig. Schätzungen zufolge arbeiten allein in den USA 25.000 Vollzeitstellen an dieser Trade Reconciliation, was jährliche Kosten von über zwei Milliarden US-Dollar verursacht. Ein menschlicher Mitarbeiter konnte oft nur sechs bis zehn Trades pro Tag überprüfen.

Der Impact: Die manuelle Anstrengung in diesem Prozess konnte um 86 Prozent reduziert werden. Die Mitarbeiter konnten nun 40 bis 60 Trades pro Tag prüfen, und die Verzögerungen über die regulatorische Frist hinaus sanken um beeindruckende 98 Prozent.

