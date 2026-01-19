Wie Agentic AI die Cybersicherheit verändern könnte

Sicherheitsexperten befinden sich in einem Wettbewerb mit einem Gegner, der manchmal über alle Mittel zu verfügen scheint. Ein typisches Beispiel: Laut dem Microsoft Digital Defense Report 2024 sind Unternehmen weltweit täglich mit Hunderten Millionen Cyberangriffen konfrontiert. IT-Sicherheitsteams benötigen daher jede nur erdenkliche Unterstützung in Form von effektiven Tools.

Hier kommen agentische KI-Systeme (Agentic AI) ins Spiel, die ohne menschliches Zutun selbstständig komplexe Ziele verfolgen können. Agentische KI ist in der Lage, auf der Grundlage von Echtzeitbedingungen zu denken, zu lernen, zu planen und Entscheidungen zu treffen, selbst in so schwierigen Umgebungen wie dem SOC (Security Operations Center).

CISOs befinden sich noch in einem frühen Stadium, wenn es darum geht, zu entscheiden, wie sie agentische KI-Technologie einsetzen und wie sie deren erhebliche Risiken am besten bewältigen können. Wenn sie jedoch hält, was sie verspricht, könnte agentische KI den Verteidigern der Cybersicherheit einen Vorteil im Abwehrkampf gegen die unerbittliche Flut von Bedrohungen durch immer raffiniertere Angreifer verschaffen.

Sicherheitsanbieter beginnen damit, agentische KI in ihre Anwendungen zu integrieren, um diese reaktionsschneller und effizienter zu machen. Agentische KI unterscheidet sich von herkömmlicher KI in folgenden Punkten:

Kontextorientiert, mustererkennend und zielorientiert. Anstatt vorgegebenen Regeln zu folgen, versuchen agentische KI-Systeme aktiv, strategisch und kreativ, ihre Ziele zu erreichen. Sie interagieren unabhängig von menschlichen Eingaben mit ihrer Umgebung und treffen Entscheidungen auf der Grundlage des situativen Kontexts und von Mustern. Sie sind auch in der Lage, Werkzeuge zu verwenden, komplexe Aufgaben auf mehrere Agenten zu verteilen und zu koordinieren sowie ihre Entscheidungsprozesse auf der Grundlage historischer Ergebnisse zu bewerten und zu verfeinern.

Anstatt vorgegebenen Regeln zu folgen, versuchen agentische KI-Systeme aktiv, strategisch und kreativ, ihre Ziele zu erreichen. Sie interagieren unabhängig von menschlichen Eingaben mit ihrer Umgebung und treffen Entscheidungen auf der Grundlage des situativen Kontexts und von Mustern. Sie sind auch in der Lage, Werkzeuge zu verwenden, komplexe Aufgaben auf mehrere Agenten zu verteilen und zu koordinieren sowie ihre Entscheidungsprozesse auf der Grundlage historischer Ergebnisse zu bewerten und zu verfeinern. Autonom. Sobald ein agentisches KI-System anhand von Echtzeitdaten und -bedingungen die beste Vorgehensweise zur Erreichung seines Ziels festgelegt hat, ist es in der Lage, entsprechend zu handeln. Auch ohne dass menschliche Eingriffe oder Interventionen unbedingt erforderlich sind.

Sobald ein agentisches KI-System anhand von Echtzeitdaten und -bedingungen die beste Vorgehensweise zur Erreichung seines Ziels festgelegt hat, ist es in der Lage, entsprechend zu handeln. Auch ohne dass menschliche Eingriffe oder Interventionen unbedingt erforderlich sind. Kontinuierlicher Lernprozess. KI-Agenten lernen kontinuierlich aus realen Situationen und Ergebnissen, merken sich diese und passen ihre Strategien auf der Grundlage der beobachteten Muster und ihres Erfolgs bei der Erreichung ihrer Ziele an.

Abbildung 1: Während agentische KI selbstständig Ziele setzen und diese umsetzen kann, reagiert generative KI auf Benutzereingaben.

Anwendungsfälle für agentische KI in der Cybersicherheit Für chronisch unterbesetzte und überlastete SOCs, in denen Analysten mit einer Vielzahl von Sicherheitswarnungen und möglichen Vorfällen zu kämpfen haben, ist agentische KI offensichtlich attraktiv. Zu den Anwendungsfällen im Bereich Cybersicherheit gehören die folgenden: Bedrohungsmanagement und Reaktion auf Vorfälle. Agentische KI, die in bestehende Sicherheitsanwendungen eingebettet ist, identifiziert und entschärft Bedrohungen in Echtzeit. Fortschrittliche Algorithmen beschleunigen die Identifizierung von Bedrohungen und die Reaktionszeiten und verbessern die Genauigkeit erheblich. Dadurch werden Fehlalarme reduziert und die Alarmmüdigkeit nahezu vollständig beseitigt.

Agentische KI, die in bestehende Sicherheitsanwendungen eingebettet ist, identifiziert und entschärft Bedrohungen in Echtzeit. Fortschrittliche Algorithmen beschleunigen die Identifizierung von Bedrohungen und die Reaktionszeiten und verbessern die Genauigkeit erheblich. Dadurch werden Fehlalarme reduziert und die Alarmmüdigkeit nahezu vollständig beseitigt. Schwachstellenanalyse und Risikobewertung. Durch die Analyse großer Datenmengen hilft die agentische KI den Sicherheitsteams dabei, Ressourcen zu priorisieren, um Bedrohungen vorherzusehen und wichtige Risiken zu identifizieren.

Durch die Analyse großer Datenmengen hilft die agentische KI den Sicherheitsteams dabei, Ressourcen zu priorisieren, um Bedrohungen vorherzusehen und wichtige Risiken zu identifizieren. Identitäts- und Zugriffsverwaltung (IAM). Agentische KI bietet differenziertere und präzisere Authentifizierungsmethoden, sodass nur autorisierte Benutzer auf bestimmte Ressourcen zugreifen können. Agentische KI-Sicherheit verfolgt außerdem Benutzer- und Geräteaktivitäten, um potenziell böswilliges Verhalten zu erkennen.

Agentische KI bietet differenziertere und präzisere Authentifizierungsmethoden, sodass nur autorisierte Benutzer auf bestimmte Ressourcen zugreifen können. Agentische KI-Sicherheit verfolgt außerdem Benutzer- und Geräteaktivitäten, um potenziell böswilliges Verhalten zu erkennen. Automatisierung sich wiederholender Prozesse. Agentic AI automatisiert routinemäßige Sicherheitsprozesse, sodass sich Sicherheitsexperten auf komplexere Aufgaben wie die Suche nach Bedrohungen sowie strategische Planung und Operationen konzentrieren können.

Vorteile agentischer KI in der Cybersicherheit Die Anwendung von agentischer KI auf Anwendungsfälle im Bereich Cybersicherheit bietet eine Reihe wichtiger Vorteile, darunter die folgenden: Autonome Identifizierung und Abwehr von Bedrohungen. Agentische KI-Systeme können Echtzeit- und historische Informationen aus unterschiedlichen Quellen, darunter Firewalls, Cloud-Infrastrukturen und Endgeräte, zusammenführen und analysieren. Dadurch können sie Bedrohungen schneller und besser erkennen als herkömmliche Tools. Beispielsweise blockiert die agentische KI automatisch den Zugriff bösartiger IP-Adressen auf Systemressourcen und isoliert infizierte Geräte in Sandboxen, um die Auswirkungen eines aktiven Angriffs zu begrenzen.

Agentische KI-Systeme können Echtzeit- und historische Informationen aus unterschiedlichen Quellen, darunter Firewalls, Cloud-Infrastrukturen und Endgeräte, zusammenführen und analysieren. Dadurch können sie Bedrohungen schneller und besser erkennen als herkömmliche Tools. Beispielsweise blockiert die agentische KI automatisch den Zugriff bösartiger IP-Adressen auf Systemressourcen und isoliert infizierte Geräte in Sandboxen, um die Auswirkungen eines aktiven Angriffs zu begrenzen. Automatisierte Reaktion auf Vorfälle. Trotz aller Bemühungen eines Unternehmens kann es dennoch zu Sicherheitsverletzungen kommen. Im Falle eines erfolgreichen Angriffs leitet die agentische KI automatisch Maßnahmen zur Eindämmung ein. Sie widerruft Zugangsdaten, deaktiviert kompromittierte Konten und führt fast sofort Backups durch. Dadurch werden sowohl die Folgen des Angriffs als auch die Ausfallzeiten des Systems minimiert.

Trotz aller Bemühungen eines Unternehmens kann es dennoch zu Sicherheitsverletzungen kommen. Im Falle eines erfolgreichen Angriffs leitet die agentische KI automatisch Maßnahmen zur Eindämmung ein. Sie widerruft Zugangsdaten, deaktiviert kompromittierte Konten und führt fast sofort Backups durch. Dadurch werden sowohl die Folgen des Angriffs als auch die Ausfallzeiten des Systems minimiert. Proaktives Sicherheitsmanagement. Um von reaktiver zu proaktiver Sicherheit überzugehen, müssen Sicherheitsteams Schwachstellen und andere Probleme bereits vor einem Vorfall identifizieren. Agentic AI untersucht Fehlkonfigurationen, Probleme mit Patches und alle Versuche, Zugriffskontrollen zu ändern.

Um von reaktiver zu proaktiver Sicherheit überzugehen, müssen Sicherheitsteams Schwachstellen und andere Probleme bereits vor einem Vorfall identifizieren. Agentic AI untersucht Fehlkonfigurationen, Probleme mit Patches und alle Versuche, Zugriffskontrollen zu ändern. Reduzierung von Alarmmüdigkeit. Agentic AI unterscheidet ernsthafte Bedrohungen genauer von harmlosen Abweichungen als frühere Technologien zur Erkennung von Bedrohungen. Somit könnte KI theoretisch die Fehlalarme reduzieren, die den Sicherheitsteams Zeit, Energie und Ressourcen rauben.

Agentic AI unterscheidet ernsthafte Bedrohungen genauer von harmlosen Abweichungen als frühere Technologien zur Erkennung von Bedrohungen. Somit könnte KI theoretisch die Fehlalarme reduzieren, die den Sicherheitsteams Zeit, Energie und Ressourcen rauben. Strategische Planung im Einklang mit den Geschäftszielen. Agentische KI sammelt Echtzeit-Sicherheitsdaten und historische Trends. Es liefert Erkenntnisse, die Sicherheitsexperten nutzen können, um Ressourcenentscheidungen zu treffen, die den Geschäftszielen und Compliance-Anforderungen entsprechen. Abbildung 2: Der Einsatz der agentischen KI ist mit einer Reihe von Risiken verbunden, denen es mit bewährten Verfahren zur Sicherheit entgegenzuwirken gilt.