Fabrix.ai: Workflow-Optimierung mit KI-Agenten

Die Verwaltung von Daten ist aufwendig und fehleranfällig. Doch durch künstliche Intelligenz und automatisierte Workflows kann die Arbeit für Menschen erleichtert werden. Genau in diesem Bereich setzt CloudFabrix mit seiner Plattform an.

Wichtig dabei ist, dass Agenten im Gegensatz zu einem ML -Ansatz (maschinelles Lernen) selbst handeln können. Am Beispiel von der Erkennung von Anomalien bedeutet das, dass die Agenten selbst Korrekturmaßnahmen vorschlagen oder sogar durchführen können. Durch jede aufgedeckte Anomalie lernen die Agenten weiter und passen deshalb ihre Reaktionen an.

Erweiterung von Robotic Data Automation Fabric

Das Robotic Data Automation Fabric (RDAF, Data Fabric) ist eine Plattform für Operational Intelligence und nutzt agentenbasierte KI. Die Data Fabric wurde jetzt um eine Automation Fabric und eine AI Fabric erweitert. So sollen autonome KI-Agenten für Workflows erstellt und verwaltet werden. Dazu sind einfache Phrasen ausreichend.

Die bereits existierende Data Fabric ist semantikbasiert und ermöglicht die Erfassung, Transformation, Anreicherung, Weiterleitung und Integration von Daten mit über 1.000 Bots. Zusätzlich gibt es Telemetrie-Pipelines zu frei wählbaren Zielen oder Quellen, egal ob lokal oder Cloud-basiert. Wenn also Daten auf anderen Plattformen wie Opensearch, Elasticsearch oder Splunk liegen, können diese genutzt werden, ohne dass sie neu in RDAF eingespeist werden. Dafür werden die Anmeldeinformationen der API in RDAF eingeben.

Die neu dazu gekommene Automation Fabric ist ein Workflow-Framework, mit dessen integrierter Automatisierung, Agenten und Daten so genannte Agentic Workflows erstellt werden. Diese Workflows arbeiten nach Zeitplan oder wenn sie ausgelöst werden. Eine Anbindung an Drittanbieter-Engines wie von NSO, Ansible, Terraform, Camunda oder Cisco ist möglich, falls diese in Unternehmen bereits in Verwendung sind.

Ebenfalls neu ist AI Fabric. Dieser Orchestrator nutzt KI, um die Agenten zu erstellen, zu verwalten und ihren Einsatz zu definieren. Gleichzeitig finden Qualitätskontrollen statt. AI Fabric ist in unterschiedliche Modelle integrierbar, die Automatisierung und kuratierte Datensätze nutzen, wodurch die agentenbasierten Workflows gesteuert werden.

Data Fabric, AI Fabric und Automation Fabric greifen ineinander, um die folgenden Features zu ermöglichen:

Orchestrierung und Lifecycle-Management für Agenten

Observability und Monitoring für Agenten

Qualitätssicherung für Agenten

Qualitätskontrolle für KI und Agenten

schlussfolgernde Large Language Models (LLMs)

Verwaltung von Aktions- und Datenberechtigungen

Nutzungsbeispiele von agentenbasierten Workflows

Es gibt verschiedene Einsatzmöglichkeiten für die unterschiedlichen KI-Agenten von Fabrix.ai, die agentenbasierte Workflows steuern: