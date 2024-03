Wie CloudFabrix die Arbeit von IT-Administratoren optimiert

IT-Fachkräfte sehen sich heute mit einer komplexen IT-Landschaft konfrontiert, die von isolierten Tools, unklaren Daten und Zwischenfällen geprägt ist. CloudFabrix möchte dieses Chaos mit seiner Plattform durchbrechen, die unterschiedliche IT-Systeme miteinander verbinden, einheitliche Einblicke zur Verfügung stellen und Routineaufgaben automatisieren.

Folgende Zahlen sollen den Wildwuchs in der Anwendungs- und IT-Landschaft laut CloudFabrix untermauern:

Die komplexe Toolchain führt dazu, dass Teams mit mehr Daten überflutet werden, als sie verarbeiten können. Das macht es schwierig, Erkenntnisse über verschiedene Bereiche hinweg zu verknüpfen, Ursachen zu erkennen und Ausfälle zu verhindern. Infolgedessen dauert es in den meisten Unternehmen durchschnittlich sieben Stunden oder länger, bis eine Lösung gefunden wird.

CloudFabrix bietet mit seiner Data Fabric for Observability eine Lösung hierfür. Die Data Fabric integriert isolierte Datenquellen, reichert die Daten an und macht sie für Überwachung, Analyse und Automatisierung verfügbar.

Um das Chaos in den Griff zu bekommen, benötigen Administratoren eine Möglichkeit, Daten über ihre unterschiedlichen Monitoring- und Managementsysteme hinweg zu vereinheitlichen. „Die Zuordnung von Anwendungsabhängigkeiten hat für IT-Führungskräfte oberste Priorität, da dies sonst zu kaskadenartigen Problemen führt“, sagt Shailesh Manjrekar, CMO von CloudFabrix.

Datenpipelines zur Verbesserung der Observability

Im Kern bietet CloudFabrix Data Fabric flexible Datenpipelines für eine intelligente Datenintegration. Viele Überwachungsanwendungen verfügen zwar über Datenkonnektoren, aber den meisten fehlen robuste Funktionen zur automatischen Integration mit den Hunderten von Datenquellen, auf die ein typisches Unternehmen angewiesen ist.

Die Plattform umfasst eine Bibliothek mit über 1.000 vorgefertigten Bots, die sich mit praktisch jedem System oder jeder Datenbank verbinden, Daten extrahieren und umwandeln können. Ein vorgefertigter Bot kann sich beispielsweise mit der API von Datadog verbinden und das Schema auf kompatible Datenmodelle abbilden. Andere Bots verbinden sich mit AWS CloudWatch Logs, Splunk-Exporten und Geschäftsanwendungen wie SAP oder Salesforce.

Diese Bots fungieren als Datensammler am vorderen Ende einer automatisierten Pipeline. Wenn Daten in die Pipeline strömen, führen andere Bots alle Analysen, Filterungen, Aggregationen und Anreicherungen durch, um die Daten für die nachgeschaltete Analyse vorzubereiten. Bots können die Daten auch an Data Lakes, Analyse-Engines und Dashboards von Drittanbietern weiterleiten.

Mit diesem No-Code-Ansatz entfällt der Aufwand für die manuelle Erstellung benutzerdefinierter Konnektoren oder die Programmierung komplexer ETL-Skripts für jeden neuen Datenintegrationsbedarf. Mit einer Bibliothek von wiederverwendbaren Bots können CloudFabrix-Kunden Datenpipelines, die auf ihre individuelle Umgebung zugeschnitten sind, zusammenstellen. Aktualisierungen können auch einfach durch den Austausch einzelner Bots vorgenommen werden, anstatt ganze Pipelines neu zu erstellen.

Durch die dynamische Datenintegration über Domänen hinweg ermöglichen die Datenpipelines von CloudFabrix die Erfassung kontextbezogener Daten und die Abbildung granularer Beziehungen zwischen Anwendungen, Infrastruktur und KPIs. Anstelle von simplen Korrelationserkenntnissen unterstützen domänenübergreifende Bots dabei, kausale Zusammenhänge aufzudecken.

Wenn Admins neue Tools und Datenquellen hinzufügen, kann CloudFabrix die Telemetrie aufnehmen und sie integrieren, um bessere Einblicke und Automatisierung zu ermöglichen. Diese Architektur erlaubt es Unternehmen, neue Überwachungsfunktionen zu nutzen, ohne bei jedem Schritt neue technische Investitionen tätigen zu müssen.