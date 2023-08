Erste Schritte mit dem FreeNAS-Nachfolger

Wollen Unternehmen Netzwerkspeicher bereitstellen, ist TrueNAS als Nachfolger von FreeNAS ein ideales Werkzeug dafür. Die Verwaltung erfolgt über eine webbasierte Oberfläche. Mit dem NAS lassen sich auch komplexe Szenarien umsetzen, inklusive der Anbindung an Active Directory.

Bereitstellung von Open Source-NAS im Netzwerk

Die Entwickler stellen TrueNAS über die Core-Edition kostenlos zur Verfügung. Das NAS fasst die physischen Datenträger auf dem Server zusammen. Auf Basis der Datenträger können Admins anschließend logische Datenträger erstellen und auf diesen wiederum Freigaben, die im Netzwerk bereitstehen, verteilen. Dabei kann TrueNAS die Daten auch hochverfügbar speichern, indem die Hochverfügbarkeitsfunktionen von OpenZFS zum Einsatz kommen.

TrueNAS unterstützt dazu nahezu jedes relevante Netzwerkprotokoll, inklusive iSCSI. Dadurch lassen sich die Freigaben auf TrueNAS auch als lokales Laufwerk auf den Clients bereitstellen. Hier unterstützt TrueNAS alle bekannten Betriebssysteme, zum Beispiel Linux, Windows oder macOS. Als Dateisystem setzt TrueNAS auf OpenNAS.

Wem die kostenlose Version nicht ausreicht, kann auf die Enterprise-Version nutzen. Diese lässt sich auch in komplexeren Umgebungen einsetzen, zum Beispiel zum Speichern von virtuellen Computern. Dazu kann die Anbindung direkt an VMware vCenter erfolgen. In diesem Fall ist es natürlich wichtig, dass die Anbindung an das Netzwerk so effektiv wie möglich erfolgt, idealerweise mit Fibre Channel.

TrueNAS lässt sich darüber hinaus mit Plug-ins erweitern. Dadurch besteht die Möglichkeit die Funktionen noch auszubauen. Die Plug-ins stehen auch in der kostenlosen Version zur Verfügung. Dadurch lässt sich TrueNAS zum Beispiel mit Nextcloud oder Minio verbinden. Es gibt aber auch zahlreiche weitere Plugins.