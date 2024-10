Diese Microsoft-Zertifizierungen sollten IT-Profis kennen

Microsoft-Zertifizierungen bieten weltweit anerkannte Nachweise über das Beherrschen technischer Fähigkeiten und sind industriegeprüft. In einer sich schnell verändernden technologischen Landschaft, in der neue Produkte oft innerhalb weniger Stunden anstelle von Jahren veröffentlicht werden, sind Zertifizierungen ein wertvolles Mittel, um mit diesem Tempo Schritt zu halten. Sie validieren die Fähigkeiten, die für aktuelle und zukünftige Jobrollen erforderlich sind, und unterstützen Unternehmen, schnell das Talent zu identifizieren, das den Anforderungen entspricht.

Zertifizierungen steigern das Selbstvertrauen von IT-Profis und vermitteln Sicherheit in Bezug auf ihr Fachwissen. Zudem können Arbeitgeber auf Zertifikate vertrauen, um ohne eingehende Prüfung die Eignung eines Kandidaten für eine bestimmte Rolle zu bewerten.

Abbildung 1: Microsoft bietet zahlreiche Zertifizierung für IT-Profis an.

Für Unternehmen zeigen Mitarbeiter mit Zertifizierungen Initiative und den Willen zur Weiterentwicklung, was sie zu wertvollen Akteuren bei Innovationen und der Erreichung von Geschäftszielen macht. Zertifizierungen helfen nicht nur, beruflich voranzukommen, sondern bieten auch die Anerkennung, die Fachleute verdienen.

Die Zertifizierungen bei Microsoft decken Themen wie Cloud Computing, Datenmanagement, Sicherheit und Entwicklung ab und bestätigen Expertenwissen in spezifischen Technologien.

Zertifizierung: Datenmanagement Im Bereich der Datenverwaltung und -analyse ist Microsoft Certified: Azure Data Engineer Associate eine gefragte Qualifikation. Diese Zertifizierung richtet sich an IT-Profis, die komplexe Datenlösungen auf Azure implementieren und verwalten. Zu den Anforderungen gehören tiefgreifende Kenntnisse über Datenbanken, ETL-Prozesse und die Verwaltung von Azure Data Services. Die zugehörige Prüfung ist DP-203: Data Engineering on Microsoft Azure, die Themen wie die Integration, Transformation und Speicherung von Daten umfasst.

Zertifizierungen: Microsoft 365 Schließlich gibt es für IT-Manager, die moderne Infrastrukturen leiten und optimieren, Microsoft 365 Certified: Administrator Expert. Diese Zertifizierung umfasst die Verwaltung von Microsoft 365-Diensten, die Implementierung von Sicherheit und der Verwaltung von Identitäten. Um diese Qualifikation zu erlangen, muss die Prüfung MS-102: Microsoft 365-Administrator bestanden werden. Anforderungen sind ein tiefgehendes Wissen über Microsoft 365-Dienste sowie Fähigkeiten in den Bereichen Identitätsmanagement und Compliance.

Zertifizierung: hybride Microsoft-Lösungen Hybride Lösungen sind zunehmend gefragt, da Unternehmen sowohl Cloud- als auch On-Premises-Infrastrukturen nutzen. Microsoft bietet hierfür spezifische Zertifizierungen, die IT-Profis unterstützen, die notwendigen Fähigkeiten in Bereichen wie Microsoft Azure, Microsoft 365 und hybriden Szenarien zu entwickeln. Ein Beispiel ist Microsoft Certified: Windows Server Hybrid Administrator Associate. Die Zertifizierung bescheinigt Wissen in der Verwaltung hybrider Serverumgebungen. Neben den Zertifizierungen spielen Schulungen und Konferenzen eine wesentliche Rolle, um IT-Experten kontinuierlich auf dem neuesten Stand zu halten. Veranstaltungen wie die Microsoft Build oder Events zu hybriden Anwendungen bieten Einblicke in neue Technologien und ermöglichen es den Teilnehmern, von Microsoft-Experten direkt zu lernen. Schulungsplattformen wie LinkedIn Learning und praxisorientierte Workshops bieten darüber hinaus flexible Lernmöglichkeiten, um sich auf Zertifizierungen vorzubereiten und sich in spezifischen Technologien weiterzubilden. Diese Kombination aus Schulungen, Zertifizierungen und dem Besuch von Konferenzen stellt sicher, dass IT-Fachkräfte in einer schnelllebigen, hybriden IT-Welt konkurrenzfähig bleiben.