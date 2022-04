Diese Cloud-Zertifikate sollten Sie als Windows-Admin kennen

Angesichts dessen, dass inzwischen ein großer Teil der Arbeitskräfte weltweit von zu Hause aus arbeitet, öffnen Cloud-Kenntnisse IT-Fachleuten viele Türen in Unternehmen.

Administratoren, deren Fähigkeiten sich eher auf die traditionelle Windows-Verwaltung beschränkten, mussten ihre Cloud-Kenntnisse schnell erweitern, als die Coronapandemie zuschlug. Dies gilt vor allem für Produkte wie Microsoft Teams, die speziell auf die Remote-Arbeit zugeschnitten sind. Microsoft bietet mehrere Cloud-bezogene Zertifikate an, um Administratoren dabei zu helfen, ihre Fähigkeiten gegenüber ihren Arbeitgebern als Teil einer Karriereentwicklung zu demonstrieren und auch, um ihren Lebenslauf für Bewerbungen aufzupolieren.

Microsoft hat im Februar 2020 eine wichtige Änderung an seinem Zertifikatsprogramm vorgenommen und die Zertifikate Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA), Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) und Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) abgeschafft. Das Unternehmen gab bekannt, dass es sich von diesen monolithischen Zertifikaten abwenden und zu einem rollenorientierten System übergehen würde. Das bedeutet, dass die Microsoft-Zertifikate nun auf spezifische Jobrollen wie DevOps-Ingenieur, Entwickler und Administrator ausgerichtet sind. Administratoren, die ihre Fähigkeiten in neueren Technologien unter Beweis stellen möchten, können verschiedene Microsoft-Cloud-Zertifikate erwerben, indem sie Prüfungen ablegen, die auf die zugehörigen Aufgabenbereiche zugeschnitten sind.

Nach bestandener AZ-104-Prüfung weisen IT-Experten nach, dass sie Ressourcen innerhalb der Azure-Cloud implementieren, verwalten und überwachen können und Funktionen wie Identitätsmanagement , Governance und virtuelle Netzwerke beherrschen. Zu den Fähigkeiten, die in dieser Prüfung abgefragt werden, gehören:

Eine der ersten Prüfungen, die man in Betracht ziehen sollte, wenn man ein Microsoft-Cloud-Zertifikat anstrebt, ist AZ-104: Microsoft Azure Administrator. Azure bietet zahlreiche Werkzeuge, die Funktionen parallel zu bekannten und bewährten On-Premises-Werkzeugen erfüllen, wie zum Beispiel die Cloud-Variante der Windows-Dateifreigaben.

Das Bestehen der MS-700-Prüfung zeigt, dass Sie die verschiedenen Microsoft-Teams-Komponenten, einschließlich Chat, Apps, Audio- und Videokonferenzen, Anrufe und für Microsoft Teams zertifizierte Geräte, planen, einsetzen und verwalten können. Zu den spezifischen Fähigkeiten, die in der Prüfung behandelt werden, gehören:

Da immer mehr Mitarbeiter aus der Ferne arbeiten, sind Microsoft-Teams -Kenntnisse sehr gefragt. Eine weitere Cloud-bezogene Prüfung, die Sie in Betracht ziehen sollten, ist daher MS-700: Verwalten von Microsoft Teams.

MS-100: Microsoft 365 Identität und Dienste

Eine weitere Prüfung, die auf Ihrer kurzen Liste der Microsoft-Cloud-Administrator-Zertifikate stehen sollte, ist MS-100: Microsoft 365-Identität und -Dienste. Diese Prüfung konzentriert sich in erster Linie auf Aufgaben der Mandantenverwaltung im Zusammenhang mit der Power Platform, Benutzeridentitäten, Sicherheit und Compliance. Laut Microsoft müssen IT-Profis über grundlegende Kenntnisse in Technologien wie DNS und DHCP, PowerShell und Active Directory verfügen, um diese Prüfung zu bestehen. In der Prüfung werden die folgenden Bereiche abgefragt:

Entwerfen und Implementieren von Microsoft-365-Diensten.

Verwalten von Benutzeridentitäten und -rollen.

Verwalten von Zugriff und Authentifizierung.

Planen von Microsoft-365-Workloads und -Anwendungen.

Die Prüfung MS-100 kann für das Zertifikat zum Microsoft 365 Certified Enterprise Administrator Expert angerechnet werden.