Disaster Recovery aus der Cloud

Etwa 85 Prozent der IT-Entscheider halten die in ihrem Unternehmen implementierte Disaster-Recovery-Lösung für unzureichend: Ihrer Meinung nach können die Daten nicht so schnell wiederhergestellt werden, wie die Geschäftsprozesse dies erfordern. Zu diesem Ergebnis kommt der Veeam Data Protection Trend Report 2024, für den 1.200 Führungskräfte aus dem IT-Bereich befragt wurden. 76 Prozent der Umfrageteilnehmer sehen zudem ein akutes Risiko, Daten zu verlieren, weil Backups zu selten stattfinden. Da ist es keine Überraschung, dass mehr als die Hälfte der Unternehmen (54 Prozent) konkret darüber nachdenkt, die Backup-Lösung zu wechseln.

Cloud Disaster Recovery ist zudem im Hinblick auf die Kennwerte RTO und RPO interessant. Die Daten werden kontinuierlich repliziert und in Echtzeit in der Cloud-Umgebung gespeichert. Dies minimiert das Risiko des Datenverlustes im Falle eines Incidents . Geografisch redundante Auslegung der IT-Ressourcen und automatisierte Wiederherstellungsprozesse sorgen für minimale Downtimes . Im Normalfall merken die Nutzer nicht, dass es einen Ausfall gegeben hat, sie arbeiten einfach auf der Backup-Ressource mit den Backup-Daten weiter.

Einige grundlegende Vorteile bietet die Cloud per se: Die Ressourcen für die Datenreplikation müssen nicht selbst angeschafft, oder in einem eigenen Rechenzentrum untergebracht werden und befinden sich zugleich geografisch getrennt von der primären Infrastruktur. Normalerweise investieren Cloud-Anbieter viel in die Sicherheit und Redundanz ihrer Server -Farmen, Service Level Agreements (SLAs) können gebucht werden, ständige Updates gehören zum Service. Unternehmen profitieren zudem von der Flexibilität und Skalierbarkeit der Cloud-Infrastruktur. Neue Ressourcen lassen sich in kurzer Zeit bereitstellen. Die Kosten sind transparent und verbrauchsabhängig. Schon dadurch kann eine Cloud-basierte Disaster-Recovery-Lösung effizienter sein als eine Inhouse-Lösung.

Neben einfachen Backup -Szenarien – hier ersetzen die Cloud-Ressourcen andere Backup-Medien wie Tapes oder dedizierte Backup-Server im On-Premise- Rechenzentrum – bieten die Cloud-Dienstleister verschiedene Services. So lassen sich beispielsweise Anwendungen, die als Software-as-a-Service laufen, unkompliziert in die Disaster-Recovery-Maßnahmen einbinden. Wenn gewünscht, lässt sich die gesamte primäre Infrastruktur – egal ob es ein eigenes Rechenzentrum, eine Cloud-Umgebung oder eine hybride Kombination ist – 1:1 abbilden, um im Recovery-Fall ohne Downtime auf diese oder Teile davon umswitchen zu können.

Cloud Disaster Recovery und Edge Computing ergänzen sich

Mehr Komplexität, leistungsstarke Konnektivität: Ist Cloud Disaster Recovery mit diesen Parametern überhaupt für moderne, hybride, oft geografisch weit verteilte IT-Infrastrukturen, die etwa mit Edge Computing arbeiten, geeignet? Edge Computing, also die Verarbeitung von Daten am Rand des Netzwerks spielt besonders bei IIoT-Anwendungen (Industrial Internet of Things) seine Vorteile aus – an entfernten, weit verteilten, vielleicht sogar schlecht angebundenen Standorten.

Einige Cloud-Dienstleister haben bereits Lösungen für solche verteilten Architekturen im Portfolio: mit sogenannten Far-Edge-Computing-Konzepten. Dabei werden Edge Clouds, häufig als Cloudlets bezeichnet, lokal an den Standorten implementiert. Sie sind in der Lage, große Workloads latenzarm zu verarbeiten und sind Cloud-typisch skalierbar. Ob sie in Form einer Private Cloud im lokalen On-Premise-Rechenzentrum oder als lokale Public Cloud komplett von einem Dienstleister gemanagt werden, hängt vom konkreten Anwendungsfall und der jeweiligen Service-Verfügbarkeit vor Ort ab. In jedem Fall ergänzen sich so dezentrales Edge- und zentrales Cloud-Computing.