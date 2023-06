Die entscheidende Rolle der Speicherung von Backup-Systemen

Es ist kein Geheimnis, dass Backup-Systeme entscheidend sind, um sensible Daten vor Ransomware, Diebstahl, Sabotage und versehentlichem Verlust zu schützen. Es ist jedoch wichtig, daran zu denken, dass die bloße Nutzung von Backups nicht die endgültige Lösung ist. Nur weil Unternehmen über Backup-Systeme verfügen, bedeutet das nicht immer, dass ihre Daten nach einem verlustbringenden Ereignis vollständig geschützt sind. Angesichts des starken Anstiegs von Umfang und Geschwindigkeit der Cyberangriffe sind die Folgen mangelhafter Datensicherungen zu schwerwiegend, um sie zu übersehen. Der IBM-Bericht Cost of a Data Breach 2022 hat dazu ein paar Zahlen veröffentlicht:

Die Angreifer werden immer geschickter und raffinierter und nutzen schwer zu entdeckende Taktiken, Techniken und Verfahren (TTPs), die Schwachstellen in Backup-Systemen ausnutzen, um entweder Daten zu stehlen oder Wiederherstellungsvorgänge zu stören. Backups für den Fernzugriff beispielsweise sind oft auf einen Passwortschutz angewiesen. Aufgrund mangelnder Passworthygiene oder fehlender Zwei-Faktor-Authentifizierung können diese Backup-Systeme für Bedrohungsakteure ein leichtes Ziel sein, um sie als Angriffsvektoren gegen geschützte Systeme zu nutzen.

Wenn sie ausgenutzt werden, können Schwachstellen in der Sicherungssoftware auch dazu führen, dass Angreifer direkten Zugriff auf aktive Systemumgebungen erhalten. Ein Beispiel hierfür ist die Sicherheitslücke CVE-2022-36537, die Anfang 2023 bekannt wurde. Bedrohungsakteure nutzten diese Schwachstelle, um auf zusätzliche Server zuzugreifen, die auf demselben System gesichert waren, und surften sozusagen rückwärts in Live-Umgebungen, um Daten zu exfiltrieren und Malware zu verbreiten. Genau dieses Szenario betrifft Unternehmen aller Größen und Branchen und macht deutlich, wie wichtig die effektive Implementierung einer sicheren und geschützten Backup-Systemspeicherung ist, um den Schutz und die Flexibilität zu maximieren.

Die 3-2-1-Regel

Unternehmen sollten ihre Datenbestände als gefährdet betrachten, wenn sie nicht an mindestens drei verschiedenen Orten gesichert werden. Dieser als 3-2-1-Regel bezeichnete Ansatz kombiniert eine vielfältige Mischung aus Cloud-, lokalen und Offline-/Remote-Kopien, um sicherzustellen, dass die Daten auch dann erhalten bleiben, wenn eine Online-Sicherung unterbrochen wird. Unter allen Formen von Backup-Systemen sind Cloud-basierte Backups oft am anfälligsten. Im Gegenzug sollten Unternehmen ein Backup vor Ort nutzen, das eine schnelle Wiederherstellung in großem Umfang ermöglicht, insbesondere in Fällen, in denen eine große Menge an kritischen Daten wiederhergestellt werden muss.

Administratoren sollten die Wiederherstellungsgeschwindigkeit immer im Voraus testen. Dies liefert ein genaues Barometer dafür, wie lange die Wiederherstellung sensibler Dateien nach einer Sicherheitsverletzung dauern wird, wenn längere Ausfallzeiten zu finanziellen Verlusten in Millionenhöhe führen können. Die Stadtverwaltung von Atlanta benötigte sieben volle Tage, um die Dienste nach einem Ransomware-Vorfall wiederherzustellen, und bei einem ähnlichen Angriff auf die Stadtverwaltung von Baltimore dauerte die Wiederherstellung mehr als sechs Wochen. Beide Stadtverwaltungen erlitten letztlich Verluste in Höhe von insgesamt über 20 Millionen US-Dollar, die größtenteils auf die Ausfallzeiten zurückzuführen waren.

„Mit der Verschärfung von Cyberbedrohungen, die auf Datenbestände abzielen, haben sich Backups jedoch zu einem unverzichtbaren Instrument im Arsenal der Datensicherheit von Unternehmen entwickelt.“ Dr. Johannes Ullrich, SANS Institute

Beim Entwurf einer Cloud-basierten Lösungsarchitektur sollten Sie sich auf Zugriffskontrollen,Authentifizierungsanfragen und die Verwaltung des Backup-Lebenszyklus – von der Erstellung über den Abruf bis hin zur Löschung – konzentrieren.