5 UC- und Collaboration-Trends 2024

2023 war ein Jahr der Transformation für Unified Communications und Collaboration. Schlüsseltrends wie Rationalisierung, Sicherheit und Compliance sowie Unterstützung für hybrides Arbeiten standen 2023 im Vordergrund. Mit Blick auf das Jahr 2024 werden diese und andere Themen den Markt umgestalten. Hier sind die fünf wichtigsten UC-Trends für 2024.

Die Rationalisierung wird im Jahr 2024 weiter an Bedeutung gewinnen. Im Gegensatz zu Inseln separater Tools suchen Unternehmen nach einem einzigen generativen KI-Tool, das sich mit ihren bestehenden Collaboration- und Kommunikationsanwendungen verbinden lässt.

Unsere Workplace-Collaboration-Studie ergab auch, dass etwa 76 Prozent der Unternehmen die Umstellung auf eine einheitliche Plattform für die Kunden- und Mitarbeiterkommunikation planen. Etwa 23 Prozent haben dies bereits getan. Die Konvergenz von UC und Contact Center bietet messbare Vorteile. Erstens werden die Verwaltungs- und Schulungskosten für IT und Endanwender gesenkt. Zweitens beseitigt sie die Barrieren zwischen Front- und Backoffice bei der Beantwortung von Kundenanfragen, Problemen oder Chancen. Heute bietet jeder führende UC-Anbieter entweder eine eigene Contact Center-Plattform an oder stellt zertifizierte Optionen zur Integration von Contact Center-Plattformen anderer Anbieter bereit.

4. Entwicklung des Arbeitsplatzes

Auf dem Weg ins Jahr 2024 versuchen Unternehmen herauszufinden, wie sie ihre UC- und Collaboration-Strategie mit ihren Arbeitsplatzrichtlinien in Einklang bringen können. Wir haben im Jahr 2023 beobachtet, wie Unternehmen ihre Büros umgestalten und sich dabei auf gemeinsam genutzte Hot-Desking-Arbeitsplätze für Einzelpersonen und eine größere Anzahl von Besprechungsräumen für Gruppen konzentrieren. Die Optimierung des Gemeinschaftsarbeitsplatzes wird auch weiterhin Investitionen in Hardware und Software nach sich ziehen.

Zum Beispiel erweitern und aktualisieren 64 Prozent der Unternehmen ihre Videokonferenzkapazitäten im Konferenzraum. Zu den wichtigsten Investitionsbereichen gehören One-Touch-Join-Systeme, die es den Teilnehmern ermöglichen, ein Meeting einfach über ein Gerät im Raum zu starten.

Ein weiteres beliebtes Tool sind Touchscreen-Geräte, mit denen Teilnehmer aus der Ferne und im Raum über virtuelle Whiteboard-Apps zusammenarbeiten können. Schließlich nutzen etwa 45 Prozent der Unternehmen die Vorteile von Meeting-Apps, die ein konsistentes Bild der einzelnen Teilnehmer bieten –unabhängig davon, ob sie sich im Büro oder an einem anderen Ort befinden. Wir gehen davon aus, dass erhebliche Investitionen in diese Art von Tools getätigt werden, darunter Center-Room- oder Mehrfachkamerasysteme sowie KI-gesteuerte Kameras, die die Bilder der Teilnehmer in den Räumen noch besser erfassen können.