Vor- und Nachteile von Hot Desking im hybriden Büro

Hot Desking wurde 2022 unter IT-Führungskräften ein heißes Thema, da sie nach der besten Strategie zur Unterstützung von Hybridarbeit suchten. Einige Unternehmen reduzieren ihre Büroflächen, um Immobilienkosten zu sparen, während andere ihre bestehenden Büros umgestalten, um sich mehr auf Zusammenarbeit und Besprechungsräume zu konzentrieren. Mit Hot Desking können Mitarbeiter, die ins Büro kommen, Arbeitsbereiche und IT-Ressourcen reservieren nach dem Prinzip Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Von den mehr als 900 Unternehmen, die im Rahmen der Metrigy-Studie Workplace Collaboration MetriCast 2022 befragt wurden, haben etwa 27 Prozent eine Hot-Desking-Strategie zur Unterstützung von Hybridarbeit eingeführt. Diejenigen, die überlegen, wie sie ihre Mitarbeiter an einem hybriden Arbeitsplatz unterstützen können, müssen die Vor- und Nachteile von Hot Desking abwägen, um festzustellen, ob dies die richtige Strategie für ihr Büro ist.

1. Optimieren Sie den Raum

Hot Desking ermöglicht es Mitarbeitern, die sich in Teilzeit im Büro aufhalten, sich einen Arbeitsplatz zu teilen. Dadurch verringert sich die Notwendigkeit, jedem Mitarbeiter einen eigenen Arbeitsbereich zuzuweisen. Heutzutage sind etwa 65 Prozent der typischen Bürofläche für Einzelarbeit vorgesehen. Da die Mitarbeiter jedoch nur an wenigen Tagen in der Woche für Besprechungen und gelegentliche Einzelarbeit ins Büro kommen müssen, ermöglicht die Einführung von Hot Desking den Unternehmen, ihre Arbeitsbereiche zu ändern und mehr Besprechungsräume und Gemeinschaftsbereiche zu schaffen.