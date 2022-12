Hot Desking vs. Hoteling: Was ist der Unterschied?

Hot Desking und Hoteling sind zwei Methoden, die sich zunehmender Beliebtheit erfreuen, um Arbeitnehmern die gemeinsame Nutzung physischer und digitaler Büroräume zu ermöglichen. Viele glauben, die Methoden seien gleich, aber das ist nicht der Fall. Es gibt deutliche Unterschiede zwischen den beiden Optionen, unter anderem bei der Art und den Bedürfnissen der Endnutzer, den verfügbaren Ressourcen und den bereitgestellten IT-Diensten.

Lassen Sie uns erkunden, warum Hot Desking und Hoteling so beliebt sind. Untersuchen Sie Untersuchen Sie die beiden Möglichkeite, um festzustellen, welche für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist.

Vertraulichkeit: In Situationen, in denen Privatsphäre erforderlich ist.

Beim Hot Desking werden den Mitarbeitern Büro- und IT-Infrastrukturdienste nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" zur Verfügung gestellt. Beim Hot Desking kommen die Mitarbeiter ins Büro, suchen sich einen freien Büroplatz und beanspruchen ihn für sich, solange sie dort sind, wobei sie je nach Bedarf auf die IT-Ressourcen zugreifen. Dieses Modell ist einfach und funktioniert oft gut, stößt aber in bestimmten Situationen auf Probleme, zum Beispiel in folgenden Fällen:

Was ist Hoteling?

In Unternehmen wurde Hoteling traditionell mit gemeinsam genutzten Konferenzräumen in Verbindung gebracht. Jahrelang konnten Mitarbeiter einen Konferenzraum entweder manuell oder digital für einen bestimmten Zeitraum reservieren, so dass sie und andere Personen den Raum für gemeinsame, persönliche Zwecke nutzen konnten. Heute jedoch hält das Hoteling auch für Einzelarbeitsplätzen Einzug. Der Unterschied zwischen Hot Desking und Hoteling besteht darin, dass beim Hoteling Plätze reserviert werden können, in der Regel über einen digitalen Dienst. Auf diese Weise weiß der Mitarbeiter bereits im Vorfeld:

dass ein Arbeitsplatz tatsächlich verfügbar ist

den genauen Standort des Arbeitsplatzes

welche physischen und digitalen Ressourcen zur Verfügung stehen

Das Hoteling beseitigt zwar viele der Mängel, die beim Hot Desking auftreten, erfordert aber, dass das Unternehmen oder die Coworking-Einrichtung einen Reservierungsservice einrichtet. Wenn das Büro selbst nur über eine begrenzte Anzahl beliebter Örtlichkeiten verfügt, kann es außerdem vorkommen, dass den Arbeitnehmern nur Plätze zur Verfügung stehen, die für ihre Bedürfnisse an einem bestimmten Tag nicht gerade ideal sind.