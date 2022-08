Wie Unternehmensnetzwerke WAN-Virtualisierung nutzen

Virtualisierung ist ein Kernelement bei Netzwerkdesign, -management und -sicherheit in modernen Unternehmen. Überraschenderweise hat in den meisten Firmen Virtualisierung zuletzt Eingang in das WAN gefunden, aber in kurzer Zeit ein sehr hohes Niveau erreicht.

WAN-Virtualisierung: Schicht um Schicht Carrier waren die ersten, die Virtualisierung im WAN nutzten. Sie führten Technologien wie MPLS ein, um aus Kundensicht isolierte WANs bereitzustellen, die aber die Infrastruktur innerhalb des kundenseitigen Netzwerk-Edges teilen. Die Provider verwenden Virtualisierung aus den gleichen wichtigen Gründen wie Unternehmen. Dazu gehören: Kostenreduzierung durch gemeinsame Nutzung der Infrastruktur, anstatt sie für verschiedene Anwendungsfälle zu duplizieren.

Datenschutz und Sicherheit durch logische Segmentierung des Traffics auf der geteilten Infrastruktur.

Performance-Management speziell für den Traffic in einem virtuellen Netzwerk.

Abstraktionsschicht Unternehmensspezifische Virtualisierung kam Mitte der 2010er Jahre auf. Das ursprüngliche Ziel dieser Strategien bestand darin, Virtualisierung auf die zugrunde liegende Konnektivität in Enterprise-WANs auszuweiten. Diese Virtualisierungsplattformen bieten eine Abstraktionsschicht direkt oberhalb der WAN-Verbindungen. Somit lässt sich die Kapazität dann dem WAN-Traffic zuordnen, anstatt den Traffic auf eine bestimmte Schnittstelle zu konzentrieren.

Physische Konnektivität Die physischen Verbindungen befinden sich unterhalb dieser Abstraktionsschicht. Aufgrund der Abstraktion erfordern Änderungen im Verbindungspool – zum Beispiel der Anbieterwechsel – keine Änderungen bei der Kapazitätsnutzung. Dadurch lassen sich die folgenden zwei Ziele erreichen: Verschiedene separate Aspekte können wie ein einziger wirken. Ein einziger Aspekt kann wie viele verschiedene wirken. Mit anderen Worten: Abstraktion lässt verschiedene separate Verbindungen wie eine einzige aussehen, die verfügbar ist, solange eine der Verbindungen funktioniert. Infolgedessen ist es den Plattformen möglich, den Traffic von einer ausgefallenen oder fehlerhaften Verbindung zu einer funktionierenden Verbindung umzuleiten, und zwar transparent für Anwendungen und Nutzer. Außerdem kann so die aggregierte Bandbreite mehrerer Verbindungen je nach Bedarf verschiedenen Traffic-Klassen zugewiesen werden.

Virtuelles WAN-Overlay Die Virtualisierung der physischen Details der WAN-Konnektivität war der entscheidende erste Schritt auf dem Weg zur WAN-Virtualisierung. Da die enge Kopplung des logischen WANs mit dem physischen WAN aufgehoben wurde, war es möglich, mehrere logische WANs (virtuelle WANs) als Overlay für dieselbe physische Schicht zu erstellen. Virtuelle WANs können die Gesamtkapazität aufteilen und verschiedenen Traffic-Klassen zuweisen, je nach Anwendungsanforderungen, betrieblicher Priorität oder anderen individuellen Kriterien, die im Laufe der Zeit entstehen. Für verschiedene Untergruppen von Standorten und Benutzern können unterschiedliche Regeln zur Verwaltung des WAN-Traffics gelten.

SD-WAN Software-defined WAN (SD-WAN) hat sich als logischer Endpunkt der zunehmenden WAN-Virtualisierung erwiesen. SD-WAN wendet die Trennung zwischen Control Plane und Data Plane, die das Herzstück von Software-defined Networking bilden, vollständig auf die Probleme des WANs an. SD-WAN unterstützt das WAN-Management nicht als große Anzahl einzelner Standorte, sondern als Einheit. Zu Verwaltungszwecken abstrahiert SD-WAN so viele Details des Konnektivitätsprofils eines bestimmten Standorts wie möglich. Diese Abstraktion ermöglicht es den Netzwerkmanagern, sich auf die Definition von Richtlinien für das Traffic-Management auf einer höheren Ebene als Schnittstellenkonfigurationen zu konzentrieren. Allerdings ist auch SD-WAN kein Patentrezept. Irgendjemand muss sich immer mit den Details der physischen Konnektivität auseinandersetzen, sei es ein Netzwerktechniker des Unternehmens oder ein MSP-Techniker. Die Anzahl dieser Personen sowie die Häufigkeit und Form, mit der sie sich um die Details des Underlays kümmern müssen, sollte jedoch stark abnehmen.

Designverfahren und -überlegungen für virtuelle WANs

Sicherheitsaspekte Aus Sicherheitsgründen können virtuelle WANs Teil einer Zero-Trust-Architektur sein. Ein SD-WAN kann beispielsweise virtuelle WANs erstellen, die nur zugelassenen Traffic übertragen und nicht erlaubten Traffic verwerfen. Ein Software-defined Perimeter (SDP) definiert ein Eins-zu-eins-VPN zwischen Quelle und Ziel. Wenn die Kommunikation standortübergreifend ist, handelt es sich um eine weitere Form eines sicherheitsorientierten virtuellen WANs. Netzwerktechniker, die virtuelle WANs als Sicherheitsbereiche verstehen, müssen sich eingehend mit den Implementierungsdetails der zugrunde liegenden Designs beschäftigen, um zu gewährleisten, dass der Traffic bei Überlastung verworfen wird (Fail Open), anstatt ihn ohne vollständige Policy-Verarbeitung fließen zu lassen (Fail Closed). Die meisten herkömmlichen WAN-Angebote arbeiten nach dem Fail-Closed-Verfahren. Das heißt, sie verwerfen den Datenverkehr nicht, sondern lassen ihn durch, da das klassische Ziel des WANs darin besteht, alle Pakete zuzustellen. Strategien, die mehr auf Sicherheit ausgerichtet sind, setzen hingegen auf das Fail-Open-Verfahren – oder bieten die Möglichkeit dazu. Schließlich lautet ihr übergeordnetes Ziel, sicherzustellen, dass der Traffic nur entsprechend den Richtlinien passieren darf.