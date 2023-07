SD-WAN-Tests: In 9 Schritten zum erfolgreichen Rollout

Software-defined WAN (SD-WAN) erfreut sich wachsender Beliebtheit, wenn es darum geht, Remote-Standorte mit unternehmenseigenen Data Centern und dem Internet zu verbinden. Aber bevor Sie sich zu einem großen Rollout entschließen, sollten Sie die Versprechen der SD-WAN-Anbieter vor dem Hintergrund der bei Ihnen eingesetzten Anwendungen überprüfen. Einige SD-WAN-Tests vor dem Rollout können Ihnen die Entscheidungsfindung erleichtern.

SD-WAN-Router unterstützen mehrere Arten von Links, zum Beispiel MPLS, VPN über einen oder mehrere Internetbreitband-Carrier oder VPN per Mobilfunk. Die Router werden von einem zentralen Controller, der On-Premises oder als SaaS bereitgestellt werden kann, kontrolliert und konfiguriert.

Während SD-WAN-Funktionen für Unternehmen attraktiv sind, weichen die Eigenschaften einiger Anbieter von den Vorstellungen womöglich etwas ab. Achten Sie beim SD-WAN-Testing vor einem vollständigen SD-WAN-Rollout auf die folgenden Punkte:

Vorgehensweise beim SD-WAN-Testing

Wie finden Sie heraus, ob eine empfohlene SD-WAN-Implementierung für Ihr Unternehmen funktioniert? Diese Frage lässt sich am besten mithilfe von formellen SD-WAN-Tests im Rahmen eines Proof of Concept (POC) beantworten. Dabei stellen Sie SD-WAN an mehreren Standorten bereit, um dessen Performance zu evaluieren. Dazu müssen Sie einige zusätzliche Links beschaffen. Aber es ist der einzige Weg, um den Performance-Unterschied gegenüber Ihrer aktuellen Implementierung oder untereinander genau zu messen.

Sie sollten realistische Erwartungen haben, was SD-WAN für Ihre Anwendungen bewirken kann. Zum Beispiel wird die Latenz zwischen München und Sidney hoch ausfallen, und interaktive Anwendungen über diesen Pfad werden langsam sein. Bei Verbindungen zu geografischen Regionen mit einer schlechten Netzwerkinfrastruktur dürfte es zu großen Paketverlusten kommen, so dass TCP-basierte Anwendungen nur unzureichend funktionieren. Messungen vor und während eines POC werden zu einer realistischen Erwartungshaltung beim Management Ihres Unternehmens beitragen.

Erstellen Sie als Erstes einen SD-WAN-Testplan für die von Ihnen gewünschten Merkmale und danach eine Baseline der Eigenschaften Ihres aktuellen Netzwerks. Ein Tool für Active Path Testing ist optimal, da es Anwendungen entweder durch reale oder synthetische Netzwerktransaktionen emulieren kann.

Idealerweise kann das Test-Tool verschiedene Arten von Traffic erzeugen, etwa Echtzeit-, Anwendungs- und Bulk-Daten, so dass sich der Umgang des SD-WANs mit unterschiedlichen Traffic-Typen evaluieren lässt. Ein alternatives Tool ist Ping mit einem schnellen Timeout, doch es ist nicht in der Lage, verschiedene Traffic-Typen zu emulieren. Messen Sie die Eigenschaften, die für Sie relevant sind. Anwendungen, die TCP nutzen, sind von Paketverlust betroffen, während Echtzeit-Voice- und -Video-Traffic toleranter ist.