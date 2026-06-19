Storage-Kosten kontrollieren: Ein FinOps-Leitfaden für CIOs

Die Datenspeicherung bleibt ein hartnäckiger blinder Fleck in der Unternehmensökonomie und beeinträchtigt Bemühungen um Kostenoptimierung und Leistungssteigerung. Die Folge sind verschwendete Ressourcen und häufige Kostenüberschreitungen. In der Praxis zeigt sich das etwa darin, dass veraltete Snapshots, verwaiste Volumes oder falsch getagte Archivdaten über Monate und Jahre hinweg unnötig Kapazität und Kosten verursachen.

Herkömmliche Optimierungsmaßnahmen lassen die Speicherung oft außen vor, weil sie sich auf gut sichtbare Verbrauchsbereiche wie Rechenleistung, Container-/VM-Dimensionierung oder Anwendungsoptimierung konzentrieren. Der unkontrollierte Speicherverbrauch wächst hingegen häufig unbemerkt im Hintergrund — etwa durch tägliche Backups, Protokollansammlungen, Analytics-Dumps oder standardisierte Replikationsregeln, die historisch einmal gesetzt wurden und nie wieder geprüft wurden. Ein praktisches Beispiel: In einer mittelgroßen Umgebung entdeckte ein Audit, dass 25 Prozent des Block Storage durch Snapshots älter als 180 Tage belegt waren, ohne dass ein Owner die Daten noch nutzte.

Die Anwendung von FinOps-Prinzipien auf die Datenspeicherung führt zu Kostensenkungen ohne Leistungseinbußen, verbessert die geschäftliche Agilität, setzt Kapital für andere Initiativen frei und sorgt für bessere Daten-Governance. Konkrete Maßnahmen umfassen unter anderem automatisierte Lifecycle-Policies (etwa Azure Blob Lifecycle, S3 Lifecycle Rules), regelmäßige Snapshot-Prüfungen in VMware/NetApp-Umgebungen und klare Tagging-Standards für Ownership und Geschäftsabteilung.

Dieser Artikel zeigt, wie FinOps-Prinzipien auf die Speicheroptimierung angewendet werden können, einschließlich praktischer Frameworks, einer Roadmap und strategischer Auswirkungen. Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören Kostentransparenz, Automatisierung des Lebenszyklus und teamübergreifende Verantwortlichkeit.

Warum Speicher nach wie vor der am meisten übersehene Kostenfaktor ist Speicher ist in der Regel ein stiller Verbraucher. Die Kapazität wächst im Laufe der Zeit langsam durch Backups, Protokolle, analytische Datensätze, Snapshots und Compliance-basierte Aufbewahrungsrichtlinien. Diese Ressourcen werden nach der Konfiguration selten überprüft. Da der Preis pro GB einzeln betrachtet gering erscheint, wird die kumulative Auswirkung über Umgebungen hinweg nicht verwaltet und unterschätzt, insbesondere in hybriden On-Premises- und Cloud-Umgebungen. Ein häufiger Praxisfall: Teams migrieren Workloads in die Cloud, belassen dabei aber lokale Replikationsregeln und behalten gleichzeitig redundante Backups auf lokalen Arrays — das Ergebnis sind doppelte Kosten und unnötige Egress-Bewegungen. Abbildung 1: Die sechs wichtigsten FinOps-Prinzipien im Überblick. Operativ fällt Speicher zudem oft in eine Governance-Lücke. Rechenleistung wird von Anwendungsteams aktiv verwaltet und durch Skalierungsrichtlinien optimiert, während Speicher häufig zentral bereitgestellt und statisch belassen wird. In Projekten sahen wir wiederholt, dass Plattform-Teams Snapshot-Retention global auf 365 Tage setzen, ohne die Business-Units über die Kostenfolgen zu informieren — das führte zu Überraschungsrechnungen bei Storage-Refreshes. Dies sind einige der versteckten Faktoren und wie man ihnen begegnen kann: Verwaiste Volumes und Snapshots. (regelmäßige Snapshot-Scans, Owner-Tagging, automatisierte Löschregeln nach 30/90/180 Tagen)

Standardwerte für Replikation und Redundanz. (Überprüfung der notwendigen Replica-Anzahl je nach SLA; in Test- oder Dev-Umgebungen Replikation reduzieren)

Cloud-Ausgangsgebühren (Egress) und Kosten für Datenbewegungen. (Datenlokalität planen, überregionale Transfers minimieren, Multipart-Uploads bündeln)

Einstellungen zur Einhaltung von Datenhoheit/Datensouveränität. (Data-Mapping pro Jurisdiktion und Einsatz von regionsspezifischen Buckets/Containern) Ohne Durchsetzung des Lebenszyklus bleiben Daten unbegrenzt im System, was Speicher zu einer unteroptimierten Komponente der Speicherausgaben von Unternehmen macht. In Projekten empfiehlt sich eine Kombination aus automatisierter Klassifikation, Tagging-Checks und monatlichen Auswertungen, um solche Altlasten systematisch zu reduzieren.

Anwendung von FinOps-Prinzipien zur Speicheroptimierung Die Optimierung von Speicher in Unternehmensumgebungen bedeutet, ihn von einer passiven Infrastrukturressource zu einem aktiv verwalteten finanziellen Vermögenswert zu machen, der die Geschäftsstrategie beeinflusst. Ein FinOps-Ansatz für das Speichermanagement ermöglicht diese Transformation, indem technische Maßnahmen und finanzielle Steuerung verzahnt werden. In der Praxis heißt das: Storage-Kennzahlen in die FinOps-Dashboards integrieren und Kostenstellen sichtbar machen. Die Anwendung von FinOps auf Speicher stützt sich auf drei grundlegende Praktiken: Die richtige Dimensionierung des Speichers auf der Grundlage tatsächlicher (nicht angenommener oder prognostizierter) Zugriffsmuster. Hierfür lassen sich Monitoring-Tools wie Prometheus, CloudWatch oder spezifische Storage-Analytics und regelmäßige Review-Zyklen implementieren.

Richtlinien für das Datenlebenszyklusmanagement, einschließlich Aufbewahrung, Archivierung und Löschung. Dafür können S3/Azure/Google-Bucket-Lifecycle und lokale Lifecycle-Jobs in Storage Arrays genutzt werden.

Tier-bewusste Budgetierung, abgestimmt auf den Wert der Workloads. Das bedeutet Kostenstellen mit Tier-Zuordnung, zum Beispiel Performance-Tier für produktive Datenbanken und Cold-Tier für historische Logs. Ein effektives Management etabliert die Transparenz der Speicherkosten als eine Führungskompetenz, die fundierte Entscheidungsfindung ermöglicht und sich direkt auf die betrieblichen Praktiken auswirkt. Zu den Managementpraktiken können gehören: Die Einhaltung von SLAs bei gleichzeitiger Kostendisziplin. Das erreichen Admins mittels einem SLA-Katalog mit zugeordneten Kostenprofilen.

Die Festlegung von Leistungsgrenzen. Dies lässt sich unter anderem durch IOPS-Limits, Burst-Policies oder QoS-Einstellungen umsetzen.

Die Klassifizierung von Workloads nach Latenzempfindlichkeit. Hier sollten Mitarbeiter mit spezifischen Workshops geschult werden. Diese Praktiken schaffen ein Gleichgewicht zwischen effizienter Leistung und verantwortungsvollem Speicherausgabenmanagement. Ein effektives Governance-Modell erfordert teamübergreifende Zusammenarbeit, wobei verschiedene Teams spezifische Rollen übernehmen. Beispiele hierfür sind: Das Finanzteam legt Kostengrenzen fest.

Das Plattformteam setzt Richtlinien durch.

Das Betriebsteam ist für den Verbrauch und das Berichtswesen zuständig.

Praktische Frameworks für nachhaltige Speicherkostenkontrolle Eine nachhaltige Speicherkontrolle erfordert mehr als einmalige Bereinigungsmaßnahmen – sie hängt von wiederholbaren Rahmenbedingungen ab, die technische Entscheidungen mit finanziellen Ergebnissen in Einklang bringen. Für CIOs und IT-Führungskräfte besteht das Ziel darin, reaktives Kostenmanagement durch strukturierte Praktiken zu ersetzen, die den Wert, die Platzierung und die Bewegung von Daten kontinuierlich bewerten. Die folgenden Rahmenbedingungen setzen FinOps-Prinzipien in operative Leitlinien um, indem sie folgendes unternehmen: Identifizierung von Daten mit geringem Wert, bevor sie Kosten verursachen.

Abgleich der Speicherebenen mit den Anforderungen der Workloads.

Vermeidung vermeidbarer Übertragungsgebühren.

Schaffung von Transparenz bei den Ausgaben über alle Teams hinweg. Zusammen schaffen sie ein System, in dem sich der Speicher automatisch auf das richtige Leistungsniveau zu den besten Kosten zubewegt. Rahmenwerk zur Identifizierung von Cold Data Kostenkontrolle beginnt damit, zu verstehen, welche Daten keinen Hochleistungsspeicher mehr benötigen. Unternehmen sollten ein Identifizierungsrahmenwerk zur Ermittlung solcher Daten einrichten, wobei Methoden wie die folgenden zum Einsatz kommen: Analyse der Zugriffshäufigkeit.

Kennzeichnung des Geschäftswerts.

Compliance-gesteuerte Aufbewahrungszuordnung.

Auswahl von Kandidaten für Archivierungsebenen. Ein strukturierter Ansatz zur Identifizierung selten genutzter oder geschäftlich wenig wertvoller Daten ermöglicht es Unternehmen, Kosten zu senken, ohne die operative Leistung zu beeinträchtigen. Rahmenwerk für eine Storage-Tiering-Strategie Sobald der Datenwert und die Zugriffsmuster bekannt sind, können Unternehmen die Speicherleistungsniveaus an den tatsächlichen Anforderungen der Workloads ausrichten, und zwar durch: Leistungs-Kosten-Matrix.

Automatisiertes Storage Tiering über Umgebungen hinweg.

Richtliniengesteuerte Platzierung und Migration.

Sicherheitsvorkehrungen für leistungssensible Workloads. Eine formelle Tiering-Strategie stellt sicher, dass Daten auf dem kostengünstigsten Medium gespeichert werden, während die erforderlichen Service-Levels aufrechterhalten werden. Modell zur Reduzierung von Egress-Risiken Ungeplante Datenbewegungen sind eine häufige Ursache für unerwartete speicherbezogene Kosten. Zu den Möglichkeiten, diese Kosten zu vermeiden, gehören: Planung der Datenlokalisierung.

Kontrollen für regionenübergreifende Übertragungen.

Optimierung der Workload-Platzierung.

Prognose und Budgetierung von Cloud-Ausgangsgebühren (Egress). Ein proaktives Modell zur Verwaltung von Datenlokalität und Übertragungsmustern hilft Unternehmen, vermeidbare Ausgangsgebühren zu antizipieren, zu kontrollieren und zu reduzieren. Modell zur finanziellen Transparenz Kostenoptimierung ist ohne gemeinsame Transparenz hinsichtlich der Ausgabentreiber und organisatorische Disziplin nicht nachhaltig. Zu den Möglichkeiten, die gemeinsame Transparenz zu erhöhen, gehören: Überprüfung des Speicherbedarfs in lokalen und Cloud-Umgebungen.

Implementierung und gemeinsame Nutzung von Dashboards für Speicherkosten.

Klassifizierung von Daten nach Zugriffshäufigkeit und Geschäftswert.

Identifizierung der wichtigsten Kostentreiber und Quick Wins (schnelle Erfolge). Die Etablierung standardisierter Berichterstattung, Verantwortlichkeiten und Kennzahlen ermöglicht es Finanz- und Betriebsteams, Speicher als messbare Unternehmensressource zu verwalten.

Die FinOps-Roadmap für die Speicherung über 30, 60 und 90 Tage Das Tempo einer FinOps-Roadmap hängt von der Unternehmensgröße, der Komplexität der Cloud-Umgebung und der Gesamtspeicherauslastung ab. Die nachstehende Roadmap zeigt einen Aktualisierungsplan für einen Zeitraum von drei Monaten. Für umfangreichere Bereitstellungen stehen längere, detailliertere Roadmaps zur Verfügung.