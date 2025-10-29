FinOps Best Practices: Die eigenen Cloud-Kosten optimieren

Die Public Cloud stellt Unternehmen vor ein tiefgreifendes Dilemma: Wie lassen sich die Kompromisse zwischen Cloud-Leistung, Qualität und Kosten am besten bewältigen?

Das ist eine schwierige Gratwanderung. Cloud-Services werden in der Regel von Cloud-Architekten und -Technikern entworfen, von IT-Mitarbeitern bereitgestellt und überwacht und von Abteilungsleitern bezahlt. Die einzelnen Unternehmensbereiche sehen selten, was die anderen tun, was zu Frustration und Misserfolgen führen kann.

Diese Herausforderungen haben zum Begriff FinOps oder Cloud-Finanzoperationen geführt. So wie DevOps darauf abzielt, Silos aufzubrechen und Entwickler und Betriebspersonal zusammenzubringen, versucht FinOps, IT-, Finanz-, Produkt- und Managementteams zu vereinen.

Um das Cloud-Kostenmanagement in die Cloud-Nutzung zu integrieren, sollten Unternehmen einen kulturellen Wandel fördern und bewährte FinOps-Best Practices anwenden.

FinOps hat sich weiterentwickelt und umfasst heute nicht mehr nur Public-Cloud-Ressourcen, sondern alle technologiebezogenen Ausgaben eines Unternehmens, einschließlich SaaS, Lizenzen, Private Cloud, On-Premises-Kapazitäten und KI-Services. Dieser erweiterte Ansatz wird häufig als Cloud+ oder Scopes bezeichnet und bildet das Fundament des aktuellen FinOps Frameworks 2025.

Was sind die FinOps-Prinzipien? Die FinOps Foundation, eine gemeinnützige Branchenvereinigung mit Schwerpunkt auf Cloud-Finanzmanagement, definiert sechs Leitprinzipien, auf denen FinOps basiert. Diese Prinzipien sollen verschiedene Geschäftsteams zusammenbringen, um sich an Cloud-basierten Aktivitäten zu beteiligen: 1. Zusammenarbeit: Regelmäßige und offene Kommunikation ist notwendig, um Geschäftssilos zu beseitigen. Ingenieure und Betriebspersonal müssen Kosten als weiteren Maßstab für die Cloud-Effizienz anerkennen. Gleichzeitig müssen Finanz- und Geschäftsmitarbeiter die schnelle und dynamische Natur der IT akzeptieren. Um die Prozesse und Praktiken für die Cloud-Nutzung zu definieren, müssen Teams zusammenarbeiten. 2. Verantwortung: Verantwortung fördert die Rechenschaftspflicht. Heute bedeutet das, dass jedes Team nicht nur seine Cloud-Nutzung, sondern seine gesamte Technologiekostenstruktur aktiv steuert. Befähigen Sie jedes Produktteam, seine Cloud-Nutzung selbst zu steuern und diese Nutzung im Rahmen des verfügbaren Budgets des Teams zu verwalten. Geben Sie den Teams die Tools und Praktiken an die Hand, die sie benötigen, um alle Cloud-Kosten zu sehen und zu verstehen, Kosten- und Leistungsziele festzulegen und die Kosten und Leistungen im Laufe der Zeit anhand der Ziele zu verfolgen. Verfehlte Ziele sollten eine genaue Überprüfung der Cloud-Nutzung nach sich ziehen. 3. Zentralisierung von Kosteneinsparungen: Während Zusammenarbeit bei FinOps unerlässlich ist, sollte ein Kernteam die Initiative zur Optimierung der Cloud-Kosten vorantreiben. Beispielsweise sollte ein zentralisiertes Team die Vorteile der Cloud-Kosten identifizieren und steuern, wie etwa Committed Use Discounts (CUDs), reservierte Instanzen und andere Nachfragepreisrabatte von Cloud-Anbietern. Ein einziges Team, das sich auf Rabatte und Nachfragepreise konzentriert, kann effektiver verhandeln und die Engineering- und Betriebsteams von dieser Last befreien. Es kann auch Kosten auf andere Teams und Kostenstellen verteilen, die Cloud-Ressourcen nutzen. 4. Berichterstattung: FinOps stützt sich auf genaue Echtzeitberichte, um die Cloud-Ausgaben zu verfolgen. Außerdem sind Leistungskennzahlen erforderlich, mit denen das FinOps-Team die Effektivität bestimmter Cloud-Nutzungen messen kann. Durch die Berichterstattung werden Cloud-Budgets optimiert und Workloads identifiziert, die möglicherweise über- oder unterdimensioniert sind. 5. Der Gegenwert als Entscheidungsgrundlage: Unternehmen stützen ihre Cloud-Investitionen auf den geschäftlichen Gegenwert. Um die Cloud-Nutzung zu rechtfertigen, muss die Cloud günstiger sein als lokale Workload-Bereitstellungen. FinOps-Teams verwenden Tools wie Trend- und Abweichungsanalysen, um die Cloud-Kosten zu untersuchen. Gleichzeitig können sie Cloud-Workloads und -Kosten benchmarken, um aussagekräftige Einblicke in die betriebliche Entwicklung zu gewinnen. 6. Variable Kosten: Es ist leicht, Cloud-Ressourcen zu überdimensionieren oder nicht benötigte Ressourcen länger als nötig laufen zu lassen. FinOps-Teams müssen verstehen und nutzen, dass Cloud-Services variable Kostenmodelle haben, und dass Unternehmen Geld sparen können, indem sie nach Möglichkeiten suchen, weniger zu verbrauchen. Passen Sie Cloud-Instanzen an die richtige Größe an, nehmen Sie ungenutzte Ressourcen außer Betrieb und skalieren Sie Ressourcen sinnvoll, um Kosten zu optimieren und die Leistung aufrechtzuerhalten.

Die 3 Phasen des FinOps-Lebenszyklus FinOps ist iterativ und Teams durchlaufen kontinuierlich verschiedene Phasen, um die FinOps-Bemühungen zu verfeinern und voranzutreiben. Dieses iterative Paradigma ähnelt DevOps und anderen agilen Entwicklungskonzepten. Der aktuelle FinOps-Lebenszyklus wird heute zunehmend technologieübergreifend verstanden und nicht mehr nur auf Cloud-Ressourcen angewendet. Laut der FinOps Foundation durchläuft FinOps drei Hauptphasen: 1. Informieren: Ein FinOps-Team benötigt Transparenz über Cloud-Kosten und -Nutzung. Der erste Schritt bei jeder FinOps-Maßnahme besteht darin, zu verstehen, wie das Unternehmen Cloud-Ressourcen und -Dienste zuweist, vergleicht, budgetiert und prognostiziert. Diese Analyse sollte alle individuellen Preisgestaltung oder Mengenrabatte berücksichtigen. Detaillierte Zuweisungsinformationen sind erforderlich, um Cloud-Kosten und -Nutzung mit den Geschäftsbereichen zu verknüpfen. FinOps-Teams können den Stakeholdern den geschäftlichen Nutzen der Cloud aufzeigen und gleichzeitig unerwartete Kosten vermeiden und nach Verbesserungsmöglichkeiten suchen. 2. Optimieren: Mit den oben genannten detaillierten Informationen kann das FinOps-Team die Cloud-Nutzung optimieren. Nutzen Sie reservierte Instanzen oder CUDs, um Geld zu sparen. Bewerten Sie die Cloud-Umgebung und arbeiten Sie daran, die Ressourcen richtig zu dimensionieren. Verwenden Sie automatisierte Tools, um nicht benötigte Ressourcen zu reduzieren oder abzuschalten. 3. Betreiben: FinOps-Teams sollten den Cloud-Betrieb kontinuierlich verfolgen und anhand von Geschäftszielen und Kennzahlen bewerten. Beobachten Sie, wie die Cloud-Nutzung und -Leistung mit den Geschäftsanforderungen übereinstimmen. Teilen Sie diese Informationen wiederum mit den Stakeholdern, um die finanziellen und betrieblichen Auswirkungen der Cloud auf das Unternehmen aufzuzeigen. Ein Unternehmen kann sich je nach Abteilung oder Arbeitsaufwand gleichzeitig in mehreren oder sogar allen Phasen des FinOps-Lebenszyklus befinden. Abbildung 1: Die FinOps Foundation unterteilt FinOps in drei Hauptprozesse.