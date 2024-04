Cloud-Kosten durch Ressourcen-Tagging optimieren

Obwohl die Kennzeichnung von Cloud-Ressourcen auf dem Lehrplan für Zertifizierungen von Cloud-Architekten und -Entwicklern steht, wird die Kennzeichnung bei den ersten Cloud-Initiativen leicht übersehen. Angesichts des zunehmenden Drucks der CFOs von Unternehmen, die ein besseren Kostenmanagement in der Cloud fordern, sind Cloud-Teams auf Ressourcen-Tags und Metadaten angewiesen.

Die Daten aus der Ressourcenkennzeichnung können detailliertere Berichte sowie bessere Empfehlungen zur Kostenzuweisung und -optimierung liefern. Ein anbieterübergreifendes Tagging ist möglich, wenn Sie sich die Zeit nehmen, Ihre Ressourcen-Tagging-Strategie zu planen und zu dokumentieren. Befolgen Sie diese Best Practices für das Tagging und automatisierte Optionen zur Unterstützung des Cloud-Kostenmanagements.

Der Schlüssel zeigt die Kostenstelle TT12345 , die Sie als Tag auf andere AWS-Ressourcen anwenden können, um die mit dieser spezifischen Kostenstelle verbundenen Kosten zu verfolgen und die genaue Zuordnung von Ausgaben in Ihrem Unternehmen zu unterstützen.

Die effektive Verwendung von Ressourcen-Tags erfordert die Einhaltung etablierter Namenskonventionen. Hier ist ein Beispiel für ein Kostenstellen-Tag in AWS:

Wählen Sie ein Standard-Tag-Format

Wählen Sie ein Standard-Tag-Format und behalten Sie es für alle Ihre Ressourcen-Tags bei. Sie haben die Wahl zwischen Groß- und Kleinschreiben (zum Beispiel CostCenter) und Unterstrich (zum Beispiel cost_center). Die Standardisierung erstreckt sich auf Schlüssel wie Environment, Owner und CostCenter, und die Manager müssen den Tagging-Standard durchsetzen. Das Abweichen von einem festgelegten Standard führt später nur zu Problemen, wenn Ihre Cloud-Kostenoptimierungsstrategie die Cloud-Ausgaben in Ihrem Unternehmen nicht genau erfasst und analysiert.

Versuchen Sie bei der Erstellung eines standardisierten Tag-Formats Folgendes zu vermeiden:

Abkürzungen: Diese können Benutzer verwirren, es sei denn, sie sind Teil Ihrer dokumentierten Standards für Ressourcen-Tags, die allgemein bekannt sind.

Diese können Benutzer verwirren, es sei denn, sie sind Teil Ihrer dokumentierten Standards für Ressourcen-Tags, die allgemein bekannt sind. Sonderzeichen und Leerzeichen: Diese können bei einigen AWS-Diensten zu Problemen führen. Das ist auch eine gute Regel, die Sie bei anderen Anbietern im Allgemeinen befolgen sollten, da sie das Tagging vereinfacht.

Diese können bei einigen AWS-Diensten zu Problemen führen. Das ist auch eine gute Regel, die Sie bei anderen Anbietern im Allgemeinen befolgen sollten, da sie das Tagging vereinfacht. irrelevante Informationen: Tag-Werte sollten nur relevante Informationen über die Ressource enthalten. Die einzigen Werte für ein Umgebungs-Tag (Environment) würden beispielsweise die Cloud-Umgebungen Ihres Unternehmens abbilden, zum Beispiel Production, Development und Testing.

Wenn Sie jedoch in komplexere Cloud-Umgebungen expandieren, bietet hierarchisches Tagging zusätzlichen Kontext. Hier ein Beispiel für hierarchisches Tagging für ein Projekt mit dem Namen TT Article, das von der technischen Abteilung in einer Produktionsumgebung in der Search-Cloud-Computing-Organisation ausgeführt wird.