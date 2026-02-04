Speicherstrategie: Diese Trends sollten Sie 2026 verfolgen

Unternehmen stehen auch im Jahr 2026 vor neuen Herausforderungen im Bereich Backup.

Fortschrittliche Technologien und verbesserte Prozesse können zwar dazu beitragen, den betrieblichen und finanziellen Aufwand zu reduzieren, aber auch die Risiken für Daten ändern sich ständig. Ist Ihr Unternehmen auf die bevorstehenden Veränderungen vorbereitet?

Dieser Artikel identifiziert wichtige Backup-Trends für 2026, um IT-Entscheidungsträgern eine Orientierungshilfe zu geben. Die Liste ermöglicht es ihnen, strategische Verbesserungen der Backup-Infrastruktur ihres Unternehmens zu verstehen und umzusetzen, um die Ausfallsicherheit, Effizienz und Compliance zu verbessern.

Während einige dieser Trends relativ neue Technologien umfassen, handelt es sich bei anderen um Variationen oder Erweiterungen aktueller Praktiken. Viele grundlegende Konzepte, wie beispielsweise die 3-2-1-Backup-Regel, erfordern nur geringfügige Anpassungen, um sie an moderne Tools anzugleichen. Andere, wie DNA-basierte Backups, könnten revolutionäre Ansätze für die Data Protection bieten.

Entdecken Sie die folgenden Trends und überlegen Sie, wie sie auf Ihr Unternehmen anzuwenden sind.

1. KI-Backup-Tools Die kontinuierliche Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen eröffnet neue Möglichkeiten für effiziente, umfassende und automatisierte Backup-Strategien. Diese Technologien bieten Überwachung und Optimierung und sorgen für Transparenz und Effizienz. Backup-Tools mit KI werden häufig als Standard-Tools in AIOps-Bereitstellungen integriert. KI bietet zudem den Vorteil der vorausschauenden Wartung (Predictive Maintenance) für die Backup-Infrastruktur selbst, indem sie den Zustand von Backup-Speichergeräten, Netzwerkkonnektivität und den Cloud-Zugriff überwacht.

2. DNA-Datenspeicherung und Backups Als relativ neue Technologie im Backup-Bereich bewegt sich die DNA-Speicherung von der Konzeptphase hin zu Testimplementierungen. Diese Speichermethode verwendet synthetische DNA-Moleküle, um digitale Informationen mit hoher Dichte und Langlebigkeit zu speichern. Die Technologie codiert Daten in Sequenzen der vier DNA-Nukleotide (Adenin, Cytosin, Guanin und Thymin) unter Verwendung eines Basis-4-Ansatzes anstelle der IT-Standard-Basis-2-Binärmethode. Dieser Ansatz bietet viele Vorteile, darunter: Außergewöhnlich hohe Speicherdichte

Langfristige Stabilität/Haltbarkeit (gemessen in Tausenden von Jahren)

Energieeffizienz aufgrund geringer Wartungsanforderungen DNA-basierte Backups sind jedoch nicht ohne Herausforderungen, darunter: Kosten und Geschwindigkeit bestehender Technologien

Fehlervermeidung

Integration in bestehende Recheninfrastrukturen.

3. Rückführung von Cloud-Backups Die Rückführung von Daten in lokale Speicher – auch Repatriation oder Egress genannt – und weg von Cloud-Diensten wird sich 2026 auf die Backup-Strategie auswirken. Die Rückführung bietet Kostenvorhersagbarkeit, operative Kontrolle und verbesserte Compliance beim Datenmanagement. Allerdings werden die Verantwortung und die tägliche Verwaltung wieder an die lokalen IT-Mitarbeiter zurückgegeben, was zu einer erhöhten Arbeitsbelastung führt. Unternehmen, die eine Rückführung von Daten planen, müssen sich mit der zusätzlichen Arbeitsbelastung, Automatisierungsoptionen, KI-basiertem Management und Anforderungen an die Datenverwaltung auseinandersetzen. Viele dieser Anforderungen waren der Auslöser für die ursprüngliche Migration von Daten in Cloud-Speicher, die nach wie vor eine wichtige Rolle im Daten- und Backup-Management spielen.

4. Einführung von Multi-Cloud- und Hybrid-Umgebungen Unternehmen, die Cloud-basierte Backups verwenden, stehen vor der wachsenden Herausforderung, Daten über verschiedene und konkurrierende Multi-Cloud- und Hybrid-Cloud-Bereitstellungen hinweg zu verwalten. Zu den spezifischen Schwerpunkten gehören: Integration über verschiedene Infrastrukturen hinweg.

Automatisierung über verschiedene Infrastrukturen hinweg.

Umfassende Sicherheits-Tools. Hybrid-Cloud-Backups bieten einen strategischen Ansatz für Unternehmen, deren Daten vor Ort und in einer oder mehreren Cloud-Umgebungen gespeichert sind. Diese Arten von Umgebungen legen den Schwerpunkt auf zentralisierte Verwaltung, richtlinienbasierte Automatisierung und Cloud-übergreifende Kompatibilität. Das schnelle Wachstum von Edge Computing und dezentralen Rechenzentren könnte auch die Einführung komplexerer und plattformübergreifender Backup-Ansätze vorantreiben.

5. Variationen der 3-2-1-Regel Die Standard-3-2-1-Backup-Regel hat Unternehmen dabei geholfen, effektive und widerstandsfähige Backup-Infrastrukturen aufzubauen. Einige Unternehmen modifizieren diese Regel jedoch, um gezieltere, effizientere und effektivere Backup- und Wiederherstellungsprozesse zu erreichen. Zu den Modifikationen gehören häufig Air Gapping, automatisierte Tests und die Nutzung von Cloud- und Hybrid-Cloud-Funktionen. Die Standard-3-2-1-Backup-Regel sieht drei Kopien der Daten vor, die auf zwei Arten von Medien gespeichert werden, wobei eine Kopie außerhalb des Standorts aufbewahrt wird. Viele Unternehmen setzen Varianten ein, darunter: 3-2-1-1-Regel: Fügt der Standardregel eine unveränderliche (Immutable) oder Air-Gapped-Kopie hinzu.

3-2-1-1-0-Regel: Erweitert die obige Regel um automatisierte Tests und Validierungen.

3-1-2-Regel: Legt drei Datenkopien, einen Medientyp und zwei externe Speicherorte fest. Priorität hat die geografische Redundanz in der Cloud.

6. Zero-Trust-Backup-Infrastruktur Die Anwendung von Zero-Trust-Prinzipien auf Backups bekämpft Insider-Bedrohungen, indem das Prinzip der geringsten Privilegien durchgesetzt und nach dem Paradigma niemals vertrauen gearbeitet wird. Der Zugriff auf Backups erfordert eine Multifaktor-Authentifizierung (MFA) und logische Datenisolierung, wodurch ein identitätsgesteuerter Zugriff auf Backup-Ressourcen gewährleistet wird. Eine Zero-Trust-Strategie kann unveränderliche und Air-Gap-Backup-Speicher zusammen mit Datenverschlüsselung und kontinuierlicher Überwachung nutzen. Eine vollständige Zero-Trust-Bereitstellung trägt dazu bei, sich entwickelnde Sicherheitsbedrohungen für Backup-Aufträge zu mindern.

7. Unveränderliche und Air Gap Backups Angesichts der anhaltenden Besorgnis über Ransomware und andere Malware ermöglicht die Isolierung von Backup-Jobs zum Schutz ihrer Integrität Unternehmen eine schnelle Wiederherstellung. Unveränderliche Backup-Dateien und Air-Gap-Speicher dienen dem Schutz von Daten, indem sie Manipulationen an Backup-Jobs verhindern. Air Gaps isolieren Backups physisch oder logisch von Benutzernetzwerken und dem Internet. Zu den Speichermethoden gehören Wechseldatenträger/Laufwerke oder sichere Cloud-Tresore (Vaults). Air-Gap-Datensicherungen können manuelle Prozesse umfassen, die Backup- und Wiederherstellungsverfahren verlangsamen. Unveränderliche Backups sind Datenkopien, die nicht verändert oder gelöscht werden können, nutzen in der Regel Write-Once-Read-Many-Speichertechnologien (WORM). Dieser Ansatz bietet automatisierten und kontinuierlichen Schutz in Cloud- und lokalen Umgebungen. Er kann auch bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften helfen. Einige Unternehmen verwenden beide Ansätze, um die Data Protection zu verbessern.

8. Datenverwaltung und Einhaltung der Compliance Die Vorschriften zur Datenverwaltung entwickeln sich ständig weiter, sodass jedes Jahr erhebliche Herausforderungen für Backup-Administratoren in Bezug auf die Compliance mit sich bringen wird. Viele dieser Herausforderungen drehen sich um Datenlokalisierung und Datenhoheit (Datensouveränität). Zu den konkreten Maßnahmen können gehören beispielsweise: Einrichten eines auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnittenen Datenverwaltungsrahmens.

Richten Sie konforme, widerstandsfähige und automatisierte Backups ein, um Konsistenz und Regelmäßigkeit in Ihrem Unternehmen durchzusetzen.

Implementieren Sie eine effektive Datenermittlung, -klassifizierung, -vernichtung und -lebenszyklusverwaltung.

Stellen Sie sicher, dass qualifizierte IT-Mitarbeiter auf Wiederherstellungsvorfälle vorbereitet sind.

Fordern Sie Kennzahlen und Berichte, um die Bereitschaft nachzuweisen.