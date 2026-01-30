Storage‑Trends 2026: Ransomware bleibt größte Bedrohung

Wenn IT-Fachleute ins Jahr 2026 starten, werden Cybersicherheitsbedrohungen zweifellos zu den drei wichtigsten Themen gehören, die ein großes Risikopotential für sie bereithalten. Speichermanager und ihre Teams werden müssen sich über aktuelle Bedrohungsakteure kontinuierlich informieren und ihre Systeme und Daten vor Cyberangriffen schützen.

Dieser Artikel konzentriert sich auf Speichertechnologien und Strategien zu deren Schutz vor unbefugtem Zugriff und Cyberangriffen, insbesondere vor Distributed-Denial-of-Service- (DDoS-) und Ransomware-Angriffen.

Risiken, Bedrohungen und Schwachstellen für Speichersysteme Angesichts der Bedeutung von Speichersystemen in Unternehmen jeder Größe sind diese wahrscheinlich die primären Ziele für alle Arten von Sicherheitsrisiken und -bedrohungen. Speicherteams müssen so proaktiv wie möglich vorgehen, um Schwachstellen zu identifizieren und zu beheben, bevor sie ausgenutzt werden können. Angriffe können aus vielen Richtungen kommen, darunter Datenexfiltrationsangriffe, Datendiebstahl, Verschlüsselungs- und Zerstörungsangriffe, Schwachstellen in der Speicher-Firmware, Umgehung von Multifaktor-Authentifizierungsressourcen (MFA), Ransomware und sogar Insider-Bedrohungen. Weitere Risikobereiche sind Fehlkonfigurationen von Speichersystemen, ineffektive Authentifizierung und Verschlüsselung, unzureichende Überwachung sowie nicht oder nicht ordnungsgemäß gepatchte Systemsoftware und Firmware. Auch mangelnde Tests der Sicherheitsmaßnahmen für Speichersysteme können zu schwerwiegenden Schwachstellen führen.

Ransomware-Trends mit Auswirkungen auf Storage-Lösungen KI-gestützte Ransomware-Angriffe gehören zu den größten Bedrohungen im Jahr 2026, wenn man bedenkt, wie KI-basierte Angreifer nach Schwachstellen in Speichersystemen suchen und automatisierte Angriffe durchführen werden, die sich mit Eindringen, Datendiebstahl, Verschlüsselung und DDoS-Aktionen befassen. Die Entwicklung von Ransomware-as-a-Service (RaaS) bedeutet, dass die Durchführung von Ransomware-Angriffen einfacher denn je sein wird, weshalb Speicherteams ihre Sorgfalt erhöhen müssen. Es ist zu erwarten, dass die wachsende Fachkompetenz der Ransomware-Angreifer die Backup- und Wiederherstellungsfunktionen von Speicherressourcen durch Verschlüsselung und Löschung von Backups und Daten-Snapshots beeinträchtigen wird. Das bedeutet, dass Speicherteams unveränderliche Speicher (Immutable Storage) und Backups unter Verwendung von Air-Gapping-Techniken einsetzen müssen. Trotz der anhaltenden Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden, Ransomware-Aktivitäten zu unterbinden, werden im Laufe des Jahres 2026 neue Akteure auftauchen, die Aktionen wie den Diebstahl von API-Schlüsseln, Speicher-Token und Cookies durchführen.

Trends im Bereich Speichersicherheit im Jahr 2026 Zu den wichtigsten Trends, die sich auf die Speichersicherheit auswirken werden, gehören der zunehmende Einsatz von Zero-Trust-Sicherheitsmaßnahmen, der Schutz vor Ransomware-Angriffen, der vermehrte Einsatz von KI-Technologie und Audit-Protokolle, die bewertet und überprüft werden können. Der Einsatz von Zero Trust bedeutet, dass der Zugriff kontinuierlich überprüft werden muss, um unbefugten Zugriff zu verhindern, während die Perimeterabwehr verstärkt werden muss. Zero Trust wird zwangsläufig bei der Authentifizierung und auf jeder anderen Ebene der Speicheraktivitäten eingesetzt werden. Die anhaltende Präsenz von Ransomware-Angriffen bedeutet, dass Speichersysteme mit Ressourcen wie unveränderlichen Snapshots, Backups mit Air-Gapping-Technologie sowie schnellen und automatisierten Wiederherstellungsfunktionen ausgestattet sein müssen. Anbieter in der Speicherbranche werden zunehmend KI einsetzen, um alle Aspekte des Speicherprozesses zu automatisieren. Dazu gehört die Sicherstellung der Einhaltung relevanter Standards und Vorschriften, die Bereitstellung einer besseren Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen mithilfe prädiktiver Analysen sowie die Automatisierung der Selbstwiederherstellung und Geräteheilung, um Ausfallzeiten zu minimieren. Die Verbesserung der Speicher-Audit-Trails wird die Verifizierung mithilfe von Techniken wie Verschlüsselung verbessern, um die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen und Insider-Angriffe zu verhindern. Der verstärkte Einsatz von Edge-Speicher-Tools wird zudem sicherstellen, dass die Anforderungen an die Datenhoheit erfüllt werden und dass lokalisierte Bedrohungen schnell erkannt und abgewehrt werden können. Fortschritte im Bereich Software-Defined Storage (SDS) können dazu beitragen, traditionelle Speichermodelle wie Datei-, Block- und Objektspeicher auf einer einzigen Plattform zu konsolidieren und so die allgemeine Sicherheitslage des Unternehmens zu verbessern.

Strategien zur Abwehr von Ransomware und anderen Bedrohungen im Jahr 2026 Wie bereits erwähnt, müssen im Jahr 2026 mehrere wichtige Verteidigungsstrategien als Teil des Speichertechnologie-Managements berücksichtigt werden. Einsatz von Zero-Trust-Sicherheitsmethoden und -Technologien. Das bedeutet, dass alle Aspekte des Speicherzugriffs überprüft und authentifiziert werden müssen.

Verhinderung unbefugter Zugriffe. Dies kann durch starke Authentifizierung (beispielsweise MFA), Verschlüsselung, rollenbasierte Authentifizierung (RBAC) oder den Einsatz von KI-basierter Sicherheitssoftware erreicht werden.

Air Gapping und Audit-Protokolle. Der Einsatz von Air Gapping trägt zum Schutz von Backups bei, und die Verwendung von Verschlüsselung schützt Audit-Protokolle vor Manipulationen.

Geplante Patches. Software- und Firmware-Patches sind eine der wichtigsten Maßnahmen, um unbefugten Zugriff und Cyberangriffe auf Speichersysteme zu verhindern.

Pläne für das Disaster Recovery (DR) und die Ausfallsicherheit von Speichersystemen. Um sicherzustellen, dass Speichersysteme nach Ransomware- und anderen Cyberangriffen schnell wiederhergestellt werden können, sollten DR-Pläne vorhanden sein und regelmäßig getestet werden. Dies gilt auch für Cybersicherheits-Softwareprodukte.

Integration der Speichersicherheit in die Unternehmenssicherheit. Wenn ein Unternehmen bereits über Cybersicherheitsplattformen auf Unternehmensebene verfügt, die Funktionen für das Management von Sicherheitsvorfällen und -ereignissen (SIEM) sowie für die Orchestrierung, Automatisierung und Reaktion im Bereich Sicherheit (SOAR) bieten, sollten diese Sicherheitsmaßnahmen auch in die Speichersicherheitsplattformen integriert werden. Dadurch wird der Zugriff auf alle Ebenen von Speichersystemen und deren Transparenz gewährleistet.