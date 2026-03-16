8 bewährte Verfahren zur Absicherung von RESTful APIs

Web-App-Entwickler verwenden häufig REST APIs, um die Lücke zwischen der Datenbank und der Benutzeroberfläche der Anwendung zu schließen, die mit dem Endbenutzer interagiert. RESTful APIs bieten zwar wichtige Funktionen, aber aufgrund ihrer Beliebtheit und Leistungsfähigkeit sind sie auch ein beliebtes Ziel für Kriminelle.

Der Schlüssel zum Schutz von RESTful APIs liegt darin, die Sicherheit einfach zu halten. Verfallen Sie nicht dem Trugschluss, dass mehr auch besser ist, denn dadurch vergrößern Sie nur die Angriffsfläche für Cyberkriminelle.

Was ist eine REST-API? REST APIs verwenden den Architekturstil REST (REpresentational State Transfer), um die Kommunikation zwischen verschiedenen Anwendungstypen zu ermöglichen. Entwickler verwenden REST, um Webanwendungen zu erstellen und bereitzustellen. REST kann angepasst werden, um Kriterien für die Speicherung und Übertragung von Informationen und Daten an den Endbenutzer festzulegen. Mit der RESTful API sind vier Methoden verbunden: GET: Diese Methode legt fest, wie Ressourcen für den Endbenutzer zugänglich gemacht werden sollen.

Diese Methode legt fest, wie Ressourcen für den Endbenutzer zugänglich gemacht werden sollen. POST: Diese Methode beschreibt, wie Informationen, die ein Endbenutzer übermittelt – beispielsweise über die Seite „Kontakt“ einer Website –, an die Datenbank gesendet werden sollen.

Diese Methode beschreibt, wie Informationen, die ein Endbenutzer übermittelt – beispielsweise über die Seite „Kontakt“ einer Website –, an die Datenbank gesendet werden sollen. PUT: Hiermit werden die Informationen aktualisiert, die sich derzeit in den Datensätzen der Datenbank befinden. Mit dieser Funktion könnte ein Kunde beispielsweise eine neue Zahlungsmethode zu einem Kreditkartenportal hinzufügen.

Hiermit werden die Informationen aktualisiert, die sich derzeit in den Datensätzen der Datenbank befinden. Mit dieser Funktion könnte ein Kunde beispielsweise eine neue Zahlungsmethode zu einem Kreditkartenportal hinzufügen. DELETE: Hiermit werden Datensätze in der Datenbank gelöscht. Wenn ein Kunde beispielsweise eine Zahlung übermittelt, dann aber zurückgeht und sie storniert, würde dies die Löschfunktion auslösen.