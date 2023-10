Die wichtigsten HTTP-Methoden für die REST-API-Entwicklung

Eine HTTP-Ressource ist mit einer Datendatei vergleichbar: Entwickler können den Inhalt der Ressource lesen und aktualisieren, und sie wird auf einem Server gehostet und ist über eine URL adressierbar. Eine Ressourcensammlung ist ein Satz zusammengehöriger Ressourcen, der als ein Satz zusammengehöriger Dateien betrachtet werden kann. Die Methoden, die wir in diesem Beitrag untersuchen, können auf Ressourcen, Ressourcensammlungen oder beides angewendet werden.

Die Beziehung zwischen den Ressourcen innerhalb einer Sammlung hängt von der Software ab, die die Sammlung unterstützt - genauer gesagt, von der Implementierung dieser Software. Die Dateien können verkettet, in einem Baum angeordnet oder auf jede andere Weise geordnet sein. Wenn die Implementierungen dem Client-Verhalten keine vorgegebene Reihenfolge zuweisen, kann die daraus resultierende Vielfalt zu Unstimmigkeiten führen und Anwendungen zum Absturz bringen.

HTTP methods every REST developer should know

12:13