Unstrukturierte Daten richtig managen und Effizienzen nutzen

Unstrukturierte Daten wachsen schneller als jede andere Datenform. Während deren Verwaltung komplex sein kann, führt der Verzicht auf ein sinnvolles Management zu erheblichen Kosten.

Die Herausforderung: Kostenbewusste Verwaltung unstrukturierter Daten

Unstrukturierte Daten lassen sich nur schwer klassifizieren, indizieren oder in traditionellen Datenbanken speichern. Meist entstehen sie auch nicht in Datenbanken, die für deren Analyse ausgelegt sind, wie JSON-, Key-Value- oder XML-Datenbanken. Deshalb müssen diese Daten extrahiert, transformiert und in geeignete Datenbanken geladen werden – ein aufwendiger, fehleranfälliger Prozess, der Skripte oder externe Dienstleister erfordert.

Das Verschieben von Daten kann zudem zu mehrfachen Kopien führen, was zusätzlichen Speicherplatz, Hardware-Ressourcen, Lizenzen, Energie, Kühlung und Verwaltung erfordert – ein finanziell wenig nachhaltiger Ansatz. Dennoch gibt es Möglichkeiten, die Verwaltungskosten unstrukturierter Daten effizient zu gestalten.