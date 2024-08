Viele Unternehmen haben noch immer mit Bedenken wie Compliance und Sicherheit zu kämpfen, die alle Bestrebungen, Arbeitslasten aus lokalen Umgebungen zu verlagern, erschweren.

Für diese Unternehmen bieten HCI-Produkte (Hyper-Converged Infrastructure) in etwa Vorteile einer Cloud, wieSkalierbarkeit und hohe Verfügbarkeit. Azure Stack HCI ist ein hyperkonvergentes Infrastrukturprodukt von Microsoft, das virtuelle Windows- und Linux-Maschinen unterstützt. Azure Stack HCI unterscheidet sich von anderen Hyper-V-basierten HCI-Angeboten dadurch, dass das Betriebssystem und die Hardware speziell für hybride Umgebungen konzipiert sind und als Azure-Dienst bereitgestellt werden.

Es besteht die Möglichkeit, Azure Stack HCI als Stretched (gestrecktes) Cluster mit Servern an zwei Standorten bereitzustellen. Für ein gestrecktes Cluster sind mindestens zwei Server pro Standort und maximal acht Server pro Standort erforderlich. Außerdem benötigen die Server in einem gestreckten Cluster ein zusätzliches dediziertes Volume für Replikationsdaten .

Jeder Knoten in einem Cluster benötigt außerdem eine identische Speicherkonfiguration mit mindestens einem physischen Laufwerk, das für Protokolldateien reserviert ist. Das Log-Volume muss ein vergleichbares Leistungsniveau wie ein Daten-Volume aufweisen.

Bei den Servern, auf denen Azure Stack HCI ausgeführt wird, muss es sich um 64-Bit-Systeme handeln, und die Cluster-Knoten müssen von der gleichen Marke und dem gleichen Modell sein. Intel-Systeme müssen 64-Bit Intel Nehalem verwenden, während AMD -Systeme AMD EPYC oder höher sein müssen und Second Level Address Translation unterstützen müssen. Um Intel Optane DC Persistent Memory zu unterstützen, muss das System eine Intel Xeon Scalable CPU der zweiten Generation verwenden.

Wenn Sie Azure Stack HCI bereitstellen möchten, haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie können ein vorkonfiguriertes System von einem Microsoft-Hardwarepartner erwerben oder validierte Hardware kaufen und sie selbst konfigurieren. Es ist zwar möglich, Azure Stack HCI auf einem einzigen Knoten auszuführen, doch die meisten integrierten Produkte erfordern mindestens zwei Knoten und unterstützen bis zu 16 Knoten in einem Cluster . Es gibt mehrere Anbieter, darunter Dell Technologies, HPE, Hitachi und Supermicro, die integrierte Systeme offerieren, die von Microsoft validiert wurden.

Wie hoch sind die Kosten für Azure Stack HCI?

Azure Stack HCI wird nicht auf die gleiche Weise lizenziert wie Windows Server. Während Microsoft Windows Servermit einer unbefristeten Lizenz verkauft, wird Azure Stack HCI über ein Azure-Abonnement als Cloud-Dienst lizenziert.

Wie bei anderen Cloud-Diensten variieren auch die Kosten für Azure Stack HCI je nach Region. In der Region Deutschland Westen-Mitte beispielsweise betragen die Kosten 10 Euro pro physischem Kern pro Monat. Ein 10-Knoten-Cluster mit 20 Kernen pro Knoten entspricht 200 Kernen, was die Kosten für die Lizenzierung auf 2.000 Euro pro Monat bringt.

Diese Kosten decken die Host-Service-Gebühr ab, nicht aber die Lizenzen für virtuelle Maschinen auf den Azure Stack HCI-Hosts. Microsoft bietet eine Add-on-Workloads-Lizenz für 21,80 Euro in der gleichen Region pro physischem Kern und Monat an. Mit dieser optionalen Lizenz können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Windows-Server-Gästen ausführen.

Unternehmen, die eine Windows Server Datacenter-Lizenz mit Software Assurance besitzen, werden die Host-Service-Gebühr und die Kosten für das Windows-Server-Gastabonnement erlassen.

Microsoft bietet einen Preisrechner für Azure-Dienste an, mit dem Sie die Kosten für die Ausführung von Azure Stack HCI oder eines anderen Azure-Dienstes ermitteln können. Microsoft bietet auch eine kostenlose 60-Tage-Testversion an, wenn Sie die Azure Stack HCI-Software herunterladen und in Ihrer Umgebung testen möchten.