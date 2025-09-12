Wie Digital-Twin-Technologie mit UC zusammenarbeiten kann

Ein digitaler Zwilling ist eine virtuelle Nachbildung eines realen Objekts, Modells oder Prozesses. Die Technologie simuliert, wie sich das physische Gegenstück in der Realität verhalten würde.

Eine Vielzahl von Branchen, vom Internet der Dinge (IoT) bis zur Fertigung, setzt digitale Zwillinge häufig als Teil ihrer Betriebsabläufe ein. Trotz ihrer Vorteile – beispielsweise bei der Erstellung einer virtuellen Nachbildung einer bestehenden oder geplanten Unified-Communications-Infrastruktur – hat die digitale Zwillingstechnologie im Bereich UC noch keine großen Fortschritte gemacht.

Wie funktioniert die digitale Zwillingstechnologie mit UC? Die Digital-Twin-Technologie besteht aus drei Teilen: Datenerfassung, Modellerstellung und Simulation. UC-Daten werden aus verschiedenen Quellen erfasst, um Simulationen durchzuführen. Einige erstklassige Digital-Twin-Modelle beinhalten eine vierte Stufe für erweiterte Netzwerkoperationen. Sehen wir uns die einzelnen Schritte genauer an. 1. Datenerfassung VoIP-Telefone, Netzwerkgeräte, Router, Gateways, Wearables, Headsets, Mikrofone, Lautsprecher, Kameras, Videokonferenzgeräte und KI-Chatbots generieren große Datenmengen. Unternehmensdaten werden in Echtzeit aus UC-Hardware und -Software von digitalen Zwillingen erfasst. Dafür werden fortschrittliche Sensoren und Monitoring-Tools eingesetzt. Diese durchkämmen die Interaktionen, die Zusammenarbeit, die gemeinsam genutzten Dateien und die Zusammenfassungen von Besprechungen im Unternehmen. 2. Modellerstellung Mittels fortschrittlicher KI- und ML-Software (Machine Learning) erstellt Digital Twinning virtuelle Nachbildungen der UC-Infrastruktur des Unternehmens. Anhand der gesammelten Daten wird das Verhalten des tatsächlichen UC-Systems nachgeahmt. 3. Simulation Digital Twins führen Simulationen durch, um Was-wäre-wenn-Szenarien zu erstellen. Dabei kommen Echtzeit-UC-Komponenten zum Einsatz und es werden Datenanalysen für genaue Ergebnisse verwendet.

UC-Anwendungsfälle für die Digital-Twin-Technologie Aufgrund ihrer Fähigkeit, das Verhalten des tatsächlichen UC-Systems nachzuahmen, kann die Digital-Twin-Technologie virtuell eine Vielzahl von Aktionen generieren – von Schulungsszenarien bis hin zur Darstellung der Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern und Lieferanten. Die daraus resultierenden Daten können zur Vorhersage von Ausfallzeiten und zur Optimierung der Gesamtleistung verwendet werden. Weitere Anwendungsfälle sind unter anderem die folgenden: 1. Szenariotests Dies ist eine Schlüsselkomponente der Digital-Twin-Technologie in einer Vielzahl von Branchen. Digitale Zwillinge schaffen Umstände, die ein voll funktionsfähiges Contact Center nachahmen, beispielsweise eine Flut von Kundenanfragen, Cyberangriffe, Smart Offices und Geräteausfälle. 2. Vorausschauende Wartung Die Digital-Twin-Technologie kann KI- und ML-basierte vorausschauende Wartungsstrategien emulieren. Diese werden eingesetzt, um die Lebensdauer von UC-Geräten zu verlängern und Ausfallzeiten zu reduzieren. Darüber hinaus kann Digital Twinning die Anrufqualität, die Netzwerkbandbreite, die Geschwindigkeit des Datenaustauschs, den Speicherplatz und verschiedene Leistungskennzahlen überwachen, um frühe Anzeichen für Hardwareausfälle oder Informationsverluste zu erkennen. Warnmeldungen können UC-Techniker über potenzielle Ausfälle von VoIP-Telefonen, Routern, Switches, Endgeräten, Konferenzsystemen, Servern und sogar UC-Software informieren. 3. Automatisierung von Arbeitsabläufen Unternehmen können mit Digital Twinning lokale oder Remote-UC-Workflows auf Unternehmensebene vor ihrer Bereitstellung simulieren. Diese Simulationen können die interne Kommunikation, Chats mit Lieferanten sowie textuelle oder sprachliche Interaktionen zwischen KI-Bots und Kunden umfassen. Digital Twins replizieren auch wichtige UC-Funktionen wie Multi-Codec-Transcodierung, automatisches Routing, Anrufbearbeitung, Voicemail, Terminplanung, kollaborative CRM-Tools und Anrufabschluss. Um die UC-Infrastruktur in Remote-Setups zu testen, verbessern digitale Zwillinge die intelligente Zusammenarbeit durch Transcodierung, Kommunikationsmanagement, Zusammenfassung von Besprechungen, automatisierten IT-Support und Fehlerbehebung. 4. Contact Center Unternehmen können die Technologie vor der Einführung eines neuen Contact Centers oder der Integration von Funktionen in eine bestehende Bereitstellung nutzen. Die Technologie ermöglicht es, zu replizieren und zu überprüfen, wie gut eingehende Anrufe bearbeitet und wie schnell sie an die richtige Abteilung weitergeleitet werden. Das digitale Zwillingsmodell stützt sich dabei auf KI- und ML-Algorithmen oder andere UC-Software. Auf dieser Grundlage wird bestimmt, wie Anrufe verteilt werden. Basierend auf Prioritätswarteschlangen und internen Daten leitet das digitale Zwillingsmodell den eingehenden Anruf an KI-gestützte virtuelle Assistenten weiter. Digital Twinning kann sogar das Verhalten eines frustrierten Kunden nachahmen. Es zeichnet die Antworten des KI-Assistenten auf und analysiert sie anhand von Datenanalysen. Auf Basis dieser Daten können UC-Manager KI-Assistenten neu programmieren, um in Echtzeit-Contact-Centern bessere Antworten zu generieren. 5. Netzwerkoptimierung Digitale Zwillingsmodelle simulieren Probleme bei der Netzwerkleistung, zum Beispiel Datenverkehrsbelastung, lange Warteschlangen, Sprachqualität, Latenz und Störungen. Diese Szenarien helfen Netzwerkadministratoren, Probleme bei der Zuweisung, Verwaltung, Planung und Skalierung von Netzwerkressourcen besser zu lösen. 6. Integration von Drittanbietern Die Interoperabilität von UC stellt eine ständige Herausforderung dar. In der Vergangenheit haben sich Pakete eines einzelnen Anbieters für Unternehmen bewährt. Digitale Zwillinge schaffen eine virtuelle Konfiguration, in der UC-Manager die Funktionalität und Leistung verschiedener Tools testen können. So können Unternehmen UC-Infrastrukturen verschiedener Anbieter vor der Bereitstellung testen und optimieren. 7. IoT-Konnektivität Integrierte UC- und IoT-Bereitstellungen gewinnen an Bedeutung, um Echtzeit-Einblicke zu gewinnen, Fertigungsprozesse zu verbessern, Ressourcen zu optimieren und die Produktivität zu steigern. API-basierte Middleware integriert IoT-Geräte und UC-Hardware, um moderne Smart Offices aufzubauen. Unternehmen können mit Digital Twinning virtuelle Modelle erstellen und diese mit IoT-Infrastruktur und UC-Workflows kombinieren. So wird die Kommunikation zwischen Mitarbeitern und IoT-fähigen Geräten ermöglicht. 8. Sicherheit vor Ort Digitale Zwillinge können die Sicherheit in Unternehmen vor Ort erhöhen. Dazu modellieren sie IoT-gesteuerte Netzwerke mit intelligenten Sensoren, Kameras und Biometrie, die unbefugten Personen den Zugang zu Bürogebäuden verwehren. 9. Cybersicherheit Digitale Zwillinge simulieren verschiedene UC-orientierte Cyberangriffe, zum Beispiel VoIP-spezifische Bedrohungen wie Phishing und Vishing, PBX-Hacking, Anrufer-ID-Spoofing, Zoombombing, DDoS, Session Initiation Protocol DoS, Man-in-the-Middle-Angriffe, Snooping und Diebstahl von Anmeldedaten für unbefugte Anmeldeversuche. Mit diesen Informationen können Unternehmen geeignete Firewalls und Verschlüsselungsschlüssel-Abwehrmaßnahmen einsetzen, um die Sicherheit ihrer Daten zu erhöhen und die Integrität ihrer Kommunikation zu gewährleisten. 10. Quantennetzwerke Quantennetzwerke für UC sind nach wie vor hypothetisch, aber digitale Zwillinge können Quantennetzwerkprotokolle und -anwendungen virtuell nachahmen. Somit ermöglichen Modelle, die Quantenschlüsselverteilung, Verschränkung, Superposition und das No-Cloning-Theorem durchführen. Unternehmen und ihre Mitarbeiter können so in einer UC-Infrastruktur gegen Lauscher antreten.