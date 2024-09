Lieferkettenrisiken: welche Rolle Versicherer hierbei spielen

Der reibungslose Ablauf in Lieferketten verspricht Unternehmen nicht nur zufriedene Kunden, sondern steigert auch den Umsatz.

Laut Allianz Risk Barometer 2024 sind Betriebsunterbrechungen weltweit auf Platz zwei der geschäftlichen Risiken. Insbesondere Störungen in Lieferketten können immense finanzielle Schäden verursachen.

Die Komplexität der Lieferkettenrisiken stellt Versicherer vor große Herausforderungen. Doch die wachsende Transparenz in den Lieferketten, der Zugang zu granularen Lieferkettendaten, das Aufkommen von digitalen Zwillingen und Fortschritte in der Risikomodellierung öffnen neue Möglichkeiten für die Versicherung von Risiken entlang der Lieferketten. Dies ermöglicht Versicherern nicht nur, potenziellen Risiken ganzheitlich zu begegnen, sondern auch ihre Kunden besser abzusichern, ohne die eigene Profitabilität zu vernachlässigen.

Wird die Rolle der digitalen Lieferketten vernachlässigt, so hinterlässt dies eine erhebliche Lücke im Risikoverständnis. Besonders Unternehmen der Automobilbranche sind von Cyberangriffen entlang der Produktions- und Lieferketten betroffen. Ein Beispiel: Anfang des Jahres wurde die Hyundai Motor Europe mit Sitz in Deutschland Opfer eines Hackerangriffs.

Unternehmen quer durch alle Branchen verlassen sich sowohl auf physische als auch auf digitale Lieferketten . Um Geschäftsrisiken optimal einschätzen zu können, sollten Versicherer berücksichtigen, dass Unterbrechungen in physischen und digitalen Lieferketten sich wechselseitig beeinflussen. Digitale Lieferketten sind wachsenden Risiken durch Cyberangriffe ausgesetzt, was bei Unternehmensverantwortlichen zunehmende Besorgnis verursacht.

Lieferkettenrisiken modellieren mit Data Analytics

Predictive Analytics hat sich für Unternehmen in der Versicherungsbranche als eine entscheidende und wichtige Methode herausgestellt. Sie ermöglicht es Versicherern, zukünftige Ereignisse vorherzusehen, Geschäftsprozesse zu optimieren und somit die Rentabilität zu steigern. Hierbei ist es wichtig, dass Versicherer eine klare und fokussierte Datenstrategie entwickeln, die den Anforderungen von Predictive Analystics gerecht wird. Flexibler Zugriff auf neue Daten und effiziente Extraktion sind grundlegend für prädiktive Analysen. Herausfordernd ist jedoch, dass bei dieser Art der Analyse historische Daten aus bis zu zehn Jahren benötigt werden.

Innovative Technologien wie digitale Zwillinge, IoT-Geräte, vernetzte Sensoren, Robotik und künstliche Intelligenz (KI) haben das gesamte Lieferkettenmanagement grundlegend verändert. Sie liefern die notwendigen Daten, mit deren Hilfe sich granulare Risikomodelle für diverse Lieferkettenrisiken modellieren lassen.

Digitale Zwillinge in der Lieferkette sind virtuelle Nachbildungen oder Simulationen von physischen Anlagen, Prozessen oder Systemen innerhalb einer Lieferkette. Diese virtuellen Darstellungen werden mit Unterstützung von Daten erstellt, die von realen Sensoren und Geräten gesammelt werden. Diese Daten ermöglichen es Unternehmen, ihre Lieferkettenaktivitäten in einer digitalen Umgebung in Echtzeit zu überwachen, zu analysieren und zu optimieren. Auf diese Weise lassen sich potenzielle Probleme vorhersehen und mögliche Szenarien testen, so dass Unternehmen datengestützte Entscheidungen treffen können. Dies führt zu verringerten Risiken und höherer Effizienz.

Zu den Datenquellen, die für die Analyse der Lieferketten verwendet werden, gehören üblicherweise die Anwendung und Systeme für Beschaffung, Bestandsmanagement, Produktdesign und Herstellung, Auftragsabwicklung, Lagerverwaltung und Logistik. Hinzu kommen Kundendaten aus Vertriebs- und Marketing-Tools wie ERP und CRM. Hilfreich können außerdem Daten von Drittanbietern und anderen Partnern sein