Generative KI: eine neue Ära der Mensch-Maschine-Interaktion

Unternehmen binden Generative KI zunehmend in umfassende KI-Strategien ein. Damit das gelingt, ist es zunächst erforderlich, Vertrauen in die Technologie aufzubauen.

Laut einer globalen Studie des Daten- und KI-Experten SAS hegen deutsche IT-Entscheider vor allem Bedenken im Hinblick auf Datenschutz und Datensicherheit (63 Prozent beziehungsweise 62 Prozent). Darüber hinaus äußern jeweils rund 60 Prozent der Befragten Vorbehalte, was die Erklärbarkeit und Zuverlässigkeit von Ergebnissen beziehungsweise deren ethische Auswirkungen angeht.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Immerhin geben fast alle Befragten (96 Prozent) an, dass ihr Unternehmen bereits generative KI einsetzt. Und es gibt vielseitige Anwendungsoptionen für diese Technologie:

Large Language Models: Im Beschwerdemanagement lassen sich auf der Basis von Tausenden Text- oder Audiobeispielen hochpersonalisierte Antwortschreiben verfassen – automatisiert, effizient und relevant.

Synthetic Data: Statistisch kongruente Daten, die sich wie echte Daten verhalten, so in der Realität aber nicht existieren, schaffen Mehrwert für Bereiche, in denen entweder nicht genügend beziehungsweise keine Daten vorliegen, oder wo es um sensible Daten geht (zum Beispiel im Gesundheitswesen).

Digital Twins: ermöglichen Simulationen und What if-Szenarien in einer virtuellen Umgebung, die in einer Real-World-Umgebung schwierig wären, beispielsweise bei komplexen Systemen wie Lieferketten oder Fertigungsumgebungen.

Experten schätzen, dass generative KI in den kommenden Jahren ein echter Business-Faktor wird: Acumen Research and Consulting ging Ende 2023 davon aus, dass der globale Markt bis 2032 einen Umfang von 208,8 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Die Boston Consulting Group wiederum schätzt den adressierbaren Markt für generative KI auf 60 Milliarden US-Dollar bereits im Jahr 2025.