Wie Mensch und KI im Testprozess zusammenarbeiten

Der KI-Boom hat mittlerweile so gut wie jede Branche erreicht und beim Versuch, die Anwendungsmöglichkeiten auszuschöpfen, wird fast jedes Programm um KI-Funktionen erweitert. Auch in ihre Apps integrieren Unternehmen weltweit KI-Funktionen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und den steigenden Erwartungen der Nutzer gerecht zu werden.

Doch viele dieser Anwendungen scheitern: unvorhersehbare Ergebnisse, Schwachstellen oder Enttäuschung der Nutzer sind häufige Probleme. Der Schlüssel zur erfolgreichen Implementierung von KI liegt in einem ausgewogenen Zusammenspiel aus Technologie und menschlicher Expertise, insbesondere im Testprozess.

Eine effektive Teststrategie basiert auf den drei Säulen Mensch, Prozess und Technologie. Auch wenn der Aspekt Mensch erstmal überraschen mag, gibt es fünf zentrale Bereiche, in denen menschliche Expertise entscheidend zur Verbesserung der Qualität von KI-Systemen beiträgt:

Um auch langfristig die Qualität und Sicherheit der KI zu garantieren, sind umfassende Pre-Launch-Tests sowie kontinuierliche Tests nach dem Go-live entscheidend. Denn Modelle können im Laufe der Zeit an Leistung verlieren, insbesondere wenn neue Daten eingespielt werden oder sich Nutzeranforderungen ändern. Vor allem bei komplexen Anwendungsfällen wie zum Beispiel im Gesundheitswesen ist menschliche Expertise, aufgrund des erforderlichen Genauigkeitsgrads, unerlässlich.

Der Erfolg von KI-Systemen erfordert einen kontinuierlichen Zyklus aus Testen, Lernen und Verbesserung. Ein integrativer Ansatz, bei dem Testverfahren in den gesamten Softwareentwicklungslebenszyklus eingebettet werden, hilft dabei. Unternehmen sollten zudem qualitative und risikoorientierte Framework einsetzen, um sicherzustellen, dass die KI-Anwendungen den höchsten Standards entsprechen.

Mensch und Maschine im Einklang

Obwohl Automatisierung ein zentrales Element im KI-Testprozess ist, bleibt menschliche Expertise weiterhin erforderlich. Denn einige Schwächen und Risiken generativer KI-Systeme lassen sich nur durch Menschen aufdecken und verbessern. Unternehmen, die in jeder Phase des KI-Entwicklungsprozesses auf die Kombination aus menschlichem Wissen und technologischen Lösungen setzen, können das volle Potenzial einer KI nutzen, die qualitativ hochwertige Ergebnisse liefert.

Über den Autor:

Als EVP, Hightech und KI bei Applause ist Chris Sheehan für die gesamte strategische Ausrichtung und Performance von Applause im Hightech-Sektor sowie in der KI-Praxis verantwortlich. Zuvor war er unter anderem in den Bereichen Softwarebereitstellung, Produktstrategie, Kundenerfolg und der Leitung des strategischen Kundensegments in Nordamerika tätig.

