Testautomatisierung und Community-basierte Entwicklung

Unter dem zunehmenden Druck, neue digitale Dienste, Anwendungen und Funktionen schneller auf den Markt zu bringen, gehen viele Unternehmen dazu über, ihren gesamten Qualitätssicherungsprozess zu automatisieren.

Obwohl dieser Ansatz keineswegs neu ist, können nicht viele Unternehmen behaupten, dass ihre Testautomatisierung mit der Entwicklungsgeschwindigkeit neuer Funktionen Schritt hält. Das liegt daran, dass Softwaretests von Natur aus reaktiv sind. Trotz Methoden wie der testgetriebenen Entwicklung (test-driven development, TDD) hängt das Testen immer noch von der Einsatzbereitschaft der Produkte und Komponenten ab. Dies hat das Leben von Automatisierungsingenieuren kompliziert gemacht. Da sie unter Zeitdruck stehen, sind die Komponenten oft erst gegen Ende des Sprints fertig.

Teams leiden häufig still unter begrenzten Kapazitäten und hohem Zeitdruck. Infolgedessen leidet die Produktqualität, da sie der Geschwindigkeit geopfert wurde. Es ist nicht ungewöhnlich, dass selbst die beliebtesten Apps in den Tagen nach der Einführung neuer Funktionen aufgrund unzureichender Qualitätskontrollen schlechte Bewertungen erhalten. Die Hoffnung, dass die Automatisierung diese Probleme löst, hat sich bisher nicht erfüllt. Zu viel Arbeit bleibt an Testautomatisierungsingenieuren hängen. Aus diesem Grund setzen immer mehr Unternehmen auf Community-basierte Testautomatisierung, um ihre Ressourcen aufzustocken, den Code zu überprüfen und qualitativ hochwertige Releases zu gewährleisten.

Bei der Testautomatisierung erstellen Ingenieure Skripte und arbeiten mit Entwicklerteams zusammen, um sicherzustellen, dass ihre Arbeit in deren Pipelines integriert wird. Die wachsende Beliebtheit der DevOps -Methode und der Shift-Left-Ansatz , der auf das Testen angewendet werden muss, bedeuten, dass Testingenieure und Entwickler enger denn je zusammenarbeiten, um Testautomatisierungs-Frameworks in einem frühen Stadium des Prozesses zu entwerfen. Dies erfordert häufig, dass sie zusätzliche Aufgaben übernehmen und sich neu qualifizieren.

Die Einstellung zur Community-basierten Testautomatisierung ist je nach Branche unterschiedlich. Der Einzelhandel und die Reisebranche zum Beispiel stehen diesem Ansatz offener gegenüber. Da die Unternehmen auf verschiedenen regionalen und internationalen Märkten tätig sind, liegt es in ihrem Interesse, mit Ingenieuren zusammenzuarbeiten, die in unterschiedlichen Zeitzonen und mit unterschiedlichen Fristen arbeiten. Unabhängig von ihrem Testbedarf und ihrem Standort können diese Unternehmen sicher sein, dass zu jeder Tages- und Nachtzeit jemand für sie da ist.

Vorteile der Community-basierten Testautomatisierung

Für die Unternehmen, die sich darauf einlassen, bietet das Crowdsourcing der Testautomatisierung klare Vorteile. Automatisierungsingenieure, die aus der ganzen Welt stammen, sind rund um die Uhr im Einsatz. Zusätzlich bedeutet der Zugang zu einem globalen Talentpool, dass Unternehmen von einer Reihe unterschiedlicher Perspektiven profitieren können, die neue Einblicke in ihre aktuellen Projekte bieten.

Auch die Bandbreite der verfügbaren Fähigkeiten ist groß. In der Vergangenheit kauften die Unternehmen in der Regel Standardwerkzeuge für das Testen von Software. Doch heute gibt es eine wachsende Zahl von angesehenen Open-Source-Werkzeugen und immer mehr Menschen, die diese nutzen. Es besteht ein starkes Vertrauen in die Community und die Community-basierte Entwicklung. Ebenso gibt es neue Automatisierungswerkzeuge und -methoden auf dem Markt, die die Testautomatisierung vereinfachen.

„Die wachsende Arbeitsbelastung und die geforderte Liefergeschwindigkeit bedeuten jedoch, dass interne Tester oft nicht in der Lage sind, das erforderliche Tempo zu halten. Aus diesem Grund ist das Community-basierte Modell für viele zu einer praktikablen Alternative geworden.“ Adonis Celestine, Applause

Mit der Marktentwicklung Schritt zu halten, ist für jedes Unternehmen entscheidend. Jemand, der von einer Codesprache in eine andere umgeschult wird, ist nicht so gut wie jemand, der komplett in dieser Sprache ausgebildet ist. Anstatt ihre Mitarbeiter umzuschulen, um neue und aufkommende Technologien zu unterstützen, ermöglicht ein Community-basierter Ansatz den Unternehmen, schnell spezifische Ingenieurprofile zu finden, die ihren wechselnden Anforderungen entsprechen. Genau dieses Maß an Flexibilität macht den Ansatz so attraktiv für saisonale Branchen wie den Einzelhandel und die Reisebranche, in denen skalierbare Kapazitäten und sofortiges Feedback für ihre Flexibilität unerlässlich sind.