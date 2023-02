Sysdig: Fast alle Container haben Schwachstellen

Sysdig möchte in alle Container und Kubernetes-Cluster seiner Kunden eintauchen, um deren Schwachstellen aufzuzeigen. Darauf verweist der Security-Anbieter in seinem Sysdig 2023 Cloud-Native Security and Usage Report (siehe Video unten).

Laut den Autoren des Reports sind Lieferkettenrisiken und Zero-Trust-Architekturen die größten ungelösten Herausforderungen in Cloud- und Container-Umgebungen. Auf Basis realer Daten gibt der Bericht Hinweise, wie Unternehmen Containerumgebungen einsetzen und absichern. Alle Daten stammen von Containern, die Sysdig-Kunden im Laufe des vergangenen Jahres eingesetzt haben.

Fast alle Container haben Schwachstellen

Das zentrale Ergebnis der Studie: 87 Prozent der untersuchten Container-Images haben Schwachstellen. Sicherheitsteams können allerdings nicht alle beheben, und sind damit beschäftigt, die richtigen Daten zu finden, um Schwachstellen zu priorisieren.

„Ein Rückblick auf den letzten Bericht zeigt, dass die Akzeptanz von Containern zunimmt, was sich in der Abnahme der Lebensdauer von Containern zeigt. Allerdings sind Cloud-Umgebungen weiterhin von Fehlkonfigurationen und Schwachstellen geprägt, und Lieferketten verstärken die Manifestation von Sicherheitsproblemen", sagt Michael Isbitski, Director of Cybersecurity Strategy bei Sysdig.

Der Sicherheitsexperte und sein Team gehen davon aus, dass lediglich 15 Prozent der kritischen und schwerwiegenden Sicherheitslücken in Paketen enthalten sind, die am Ende auch in eine Laufzeit geladen werden. Durch das Herausfiltern der anfälligen Pakete, die tatsächlich in Gebrauch sind, können sich Sicherheitsteams auf behebbare Schwachstellen konzentrieren, die ein echtes Risiko darstellen. Dadurch lässt sich das Risiko schwerer Angriffe verringern.

Isbitski betont die Maxime der Zero-Trust-Architektur, und dass Unternehmen keinen freizügigen Zugriff gewähren sollen. Die Daten aus dem Report zeigen, dass 90 Prozent der Berechtigungen ungenutzt sind. „Wenn Angreifer Anmeldedaten von Identitäten mit privilegiertem Zugriff oder übermäßigen Berechtigungen kompromittieren, haben sie die Schlüssel zu einer Cloud-Umgebung“, erläutert er.

Die Studie liefert aber noch weitere Ergebnisse: Für 59 Prozent der Container sind keine CPU-Limits definiert, und 69 Prozent der angeforderten CPU-Ressourcen bleiben ungenutzt. Entwickler wissen aber ohne Informationen über die Auslastung von Kubernetes-Umgebungen nicht, wo ihre Cloud-Ressourcen über- oder unterbelegt sind.

Die Studienautoren weisen darauf hin, dass 72 Prozent der Container weniger als fünf Minuten bestehen. Es ist aber praktisch unmöglich, Informationen zur Fehlerbehebung zu sammeln, nachdem ein Container verschwunden ist. Die Lebensdauer eines Containers hat sich 2022 um 28 Prozent verkürzt. Dieser Rückgang deutet laut Isbitski darauf hin, dass die Containerorchestrierung in Unternehmen eine gewisse Reife entwickelt hat, was den Bedarf an Sicherheitsmaßnahmen verstärkt.