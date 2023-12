Firmen schützen Kubernetes-Container nicht vor Ransomware

Der Drang zu schnelleren und flexibleren Entwicklungs-Frameworks lässt die Zahl von Containern und Kubernetes-Implementationen (K8s) steigen. Obwohl Kubernetes theoretisch mehrere Sicherheitsvorteile gegenüber herkömmlichen Anwendungen bietet, ist der Umgang damit nach wie vor eines der Hauptprobleme von Unternehmen auf ihrem Weg zur Cloud-Umgebung. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht wurde festgestellt, dass die Kubernetes-Cluster von mehr als 350 Organisationen, darunter mehrere Fortune-500-Unternehmen, offen zugänglich und Cyberangriffen, wie Malwareund Ransomware, frei ausgesetzt waren. Warum also haben Unternehmen so große Probleme mit der Sicherheit von Kubernetes?

Sicherheit wird oft als Wettlauf beschrieben. Dies bezieht sich in der Regel auf Fachleute, die bemüht sind, Hackern einen Schritt voraus zu sein, indem sie neue Technologien einführen und auf neue Techniken und Schwachstellen reagieren. Manchmal geht es aber schlicht darum, mit der eigenen Organisation Schritt zu halten, wenn diese neuen Technologien in anderen Bereichen eingeführt werden. Von der IT-Sicherheit wird also stets erwartet, dass sie am Ball bleibt und den Schutz des Unternehmens gewährleistet, unabhängig davon, in welche Richtung es sich bewegt.

Fehlkonfigurationen meiden

Schwachstellen in Kubernetes sind oft auf Fehlkonfigurationen in der Design- und Entwicklungsphase zurückzuführen. Der bereits erwähnte Zeitrahmen ist ein Faktor, aber ein Mangel an K8-spezifischem Wissen ist meist der Schlüssel. Der Bericht von Aqua Security, in dem Hunderte von anfälligen Containerumgebungen identifiziert wurden, nannte im Wesentlichen zwei zentrale Fehlkonfigurationen: Die erste bestand darin, dass anonyme Benutzer nur eine einzige Authentifizierungsebene benötigten, die, wenn sie erfolgreich genommen wurde, anonymen Zugriff mit Privilegien einschließlich Administratorrechten gewährte. Dies ist vergleichbar mit dem Türschloss eines Sportwagens, während im Inneren der Zündschlüssel steckt. Eine weitere, häufig vorkommende, Schwachstelle bilden falsch konfigurierte Cluster, die an einigen Stellen öffentlich zugänglich sind. Dadurch können sich Angreifer mit Tools wie Kubectl einfach mit dem Kubernetes-Cluster verbinden und Schaden anrichten.

Dieses Problem betrifft nicht nur K8. Anwendungen, die dem Internet ausgesetzt sind, obwohl dies nicht erforderlich ist, sind ein Einfallstor und gefährden alle anderen Arten von Anwendungen. Der Internetzugang an sich ist ein weiterer möglicher Zugang für Angreifer. Gäbe es dieses Einfallstor nicht, gäbe es kein Problem. Hier sind wir bei Zero Trust oder dem Prinzip von Least Privilege, denn auch bei Cloud-nativen Anwendungen sollte nicht alles jederzeit für jeden zugänglich sein.