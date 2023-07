KI-Chatbots: Vorteile, Herausforderungen, Trends und Einsatz

In einer Welt, in der sich die künstliche Intelligenz ständig weiterentwickelt, haben sich KI-Chatbots zu einem Werkzeug etabliert, das heute so weit verbreitet ist, dass es kaum noch wegzudenken ist. Unternehmen setzen die digitalen Assistenten auf ihren Websites und in Apps ein, um ihren Kunden nahtlose Interaktion und schnelle Unterstützung zu bieten.

Der Einsatz von KI-Chatbots erstreckt sich mittlerweile über verschiedene Branchen und bietet dort einzigartige Vorteile. Doch während die Präsenz von Chatbots allgegenwärtig ist, stehen sie dennoch gewissen Herausforderungen, wie der fehlenden Emotionalität oder dem Verständnis komplexer Anfragen gegenüber, die es zu bewältigen gilt. Gleichzeitig zeichnen sich jedoch auch spannende Trends ab, die das Potenzial haben, die KI-Chatbot-Technologie auf ein neues Level zu heben.

Was ist ein KI-Chatbot und wie funktioniert er? Ein KI-Chatbot ist ein fortschrittliches Dialogsystem, das interaktive Unterhaltungen zwischen Menschen und technischen Systemen ermöglicht. Mit künstlicher Intelligenz (KI) ausgestattet werden diese Chatbots entwickelt, um menschliche Interaktionen mit Nutzern zu simulieren. Der Dialog findet in der Regel in Textform statt, kann aber auch in gesprochener Sprache geführt werden. Ursprünglich wurden KI-basierte Chatbots vor allem im Kundendienst eingesetzt, doch sie haben sich inzwischen zu vielseitigen Werkzeugen entwickelt, die auch in Bereichen wie Vertrieb und Marketing eingesetzt werden. Die Fähigkeit eines KI-Chatbots, natürliche Sprache zu verstehen und angemessen darauf zu reagieren, macht ihn zu einem effektiven Instrument der Kundenkommunikation, welches rund um die Uhr verfügbar ist.

Aktuelle Trends und Fortschritte in der KI-Chatbot-Technologie Die Weiterentwicklung von KI-Chatbots pausiert nicht. Laufend zeigen sich neue Trends, die die digitalen Assistenten noch intelligenter und zukunftssicherer machen sollen. Chatbots werden den Menschen ähnlicher sein Die Vorstellung, dass ein KI-Chatbot auch Empathie zeigen kann, ist keine Zukunftsmusik mehr, sondern wird durch die rasante Entwicklung der KI-Chatbot-Technologie immer realistischer. Die digitalen Assistenten werden immer sprachfähiger, um eine effektive Kommunikation zu ermöglichen. NLP-Bots (Natural Language Processing) nutzen Stimmungsanalysen und prädiktive Analysen, um die Konversationen und die Absicht der Anfragen intelligent zu verstehen. Die Emotionsanalyse spielt eine wichtige Rolle beim Training von Chatbots mit menschenähnlichen Fähigkeiten. Durch die Erkennung von Emotionen können Chatbots verstehen, ob ein Gespräch erfolgreich ist und entsprechend auf die Kunden reagieren. So soll zum Beispiel das Sprachmodell Lamda nach Angaben von Google bemerkenswerte Fähigkeiten in den Bereichen Einfühlungsvermögen, Präzision und Relevanz zeigen. Sprachgesteuerte virtuelle Assistenten werden immer beliebter Die Verwendung von Sprachbefehlen wie „Ok Google, was steht heute in meinem Kalender?“ ist für die Nutzer bereits zur Gewohnheit geworden. Sprachroboter sind zu einem festen Bestandteil des täglichen Lebens der Kunden geworden und unterstützen sie bei einer Vielzahl von Aktivitäten wie dem Informieren über die neuesten Nachrichten, dem Kochen, dem Einkaufen und dem Einstellen von Erinnerungen. Tatsächlich sollen in Zukunft mehr als die Hälfte aller Suchanfragen sprachgesteuert sein. Text kann manchmal eintönig wirken, während Sprach-Bots die Kunden mit automatisierter und intelligenter Kommunikation ansprechen können. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass die Präferenz zwischen Text- und Sprach-Bots stark von den Themen, sowie individuellen Vorlieben und Anforderungen der Nutzer abhängt. Textbasierte Lösungen bieten beispielsweise Diskretion und ermöglichen es den Nutzern, Informationen in ihrem eigenen Tempo zu verarbeiten. Die potenziellen Anwendungen für Voicebots sind grenzenlos und revolutionieren die Art und Weise, wie Menschen mit Technologie interagieren. Vor allem im E-Commerce werden Sprachassistenten von den Kunden immer häufiger genutzt. Ein beliebtes Feature ist hier die Produktsuche, aber es kommt sogar vor, dass die Nutzer direkt via Voicebot bezahlen – was den nächsten Trend einleitet. Chatbots werden Zahlungen automatisieren Die Zukunft der Chatbots liegt in der Automatisierung von Zahlungsprozessen und der Möglichkeit für Nutzer, direkt über Live-Chat oder Messenger-Apps zu bezahlen. Unternehmen wie MasterCard haben bereits spezielle Chatbots für Kundenzahlungen eingeführt, die Fragen zum Kontostand beantworten, Kunden bei der Einstellung von Zahlungswarnungen unterstützen und Abschlusszahlungen entgegennehmen können. Da Datensicherheit und Informationsschutz wichtige Aspekte sind, befinden sie sich noch in den Anfangsstadien der Entwicklung. Es ist jedoch zu erwarten, dass in Zukunft fortschrittlichere Sicherheitsmaßnahmen implementiert werden, um die Privatsphäre der Kunden zu schützen. Einsatz für interne Arbeitsabläufe Mehr und mehr Unternehmen werden Chatbots auch zur Optimierung interner Prozesse einsetzen. Das gilt sowohl für kleine als auch für große Unternehmen. So können zum Beispiel Personalabteilungen Chatbots zur Verwaltung von Mitarbeiterdaten und zur Beantwortung allgemeiner Mitarbeiteranfragen nutzen. In IT-Abteilungen lassen sich einfache Support-Anfragen der Mitarbeiter durch Chatbots beantwortet, oder gegebenenfalls anhand Ticket weiterleiten.

So setzt American Express einen KI-Chatbot zur Kundenakquise und Verbesserung des Kundenerlebnisses ein und schaffte es innerhalb von nur sechs Monaten eine 3-stellige Anzahl an Neukunden zu generieren.

Der Thüringer Energieversorger TEAG implementierte einen KI-Chatbot als COVID-19-Soforthilfe, um den Kundenservice zu entlasten und eine Rund-um-die Uhr-Verfügbarkeit zu garantieren. TEAG erreichte dabei eine Automatisierungsrate von 68 Prozent.

Mit einem selbstlernenden KI-Chatbot automatisiert auch Rose Bikes seine digitale Kundenkommunikation im E-Commerce und schafft es so, das Kundenerlebnis zu verbessern.

Der Tourismusverband Ostsee-Holstein-Tourismus e.V. setzt einen mehrsprachigen KI-Chatbot ein. Damit automatisiert er mehr als 80 Prozent der Chat-Anfragen zufriedenstellend und entlastet so nachhaltig den Kundenservice.

Ein Beispiel hierfür ist die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, die mit einem mehrsprachigen digitalen Assistenten den Bewerbungsprozess für internationale Studierende erleichterte.

Der KI-Chatbot ermöglicht es, die Online-Kundenkommunikation rund um das Produkt AquaClean von Geberit im Chat zu automatisieren und so die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und den Online-Support effizienter zu gestalten. So schafft es Geberit, mit dem intelligenten Assistenten das Tabu-Thema Dusch-WC im Chat erlebbar zu machen.

Der Verlag DER SPIEGEL unterstützt mittels KI-Chatbot (potenzielle) Abonnenten und entlastet auf diesem Weg dauerhaft das Service-Team, erreicht einen CSAT Score (Customer Satisfaction Score) von 75 Prozent und erhöht zusätzlich den Abo-Umsatz.

Der Direktversicherer AdmiralDirekt schafft es, seine Kundenkommunikation mit einem KI-Chatbot zu revolutionieren und wurde dabei zweimal in Folge ausgezeichnet. Mit dem KI-Chatbot gelingt es AdmiralDirekt repetitive Kundenanfragen automatisiert zu beantworten und fallabschließend zu lösen. Dabei wurde das Anrufvolumen um 12 Prozent reduziert. Die Anwendungsbereiche sind vielfältig und umfassen sowohl einfache Kontaktdatenabfragen als auch Preiskalkulationen, Schadensmeldungen und Vertragsabschlüsse. Außerdem gibt es noch zahlreiche weitere Bereiche, in denen KI-Chatbots zum Einsatz kommen können. So unterstützen die digitalen Assistenten im Gesundheitswesen bei Terminvereinbarungen und medizinischen Informationen. Im Personalwesen helfen Chatbots bei der Bewerberauswahl und der Beantwortung von Mitarbeiterfragen und in der Telekommunikation bieten sie Kundensupport und Verkaufsberatung oder in der Gastronomie, wo Chatbots Tischreservierungen und Bestellungen aufnehmen. „Unternehmen aus verschiedenen Branchen profitieren von den Vorteilen der KI-Chatbot-Technologie und setzen sie strategisch ein, um ihre Effizienz zu steigern und ihre Kunden besser zu betreuen.“ Robert Weber, moinAI (knowhere GmbH)