KI-Bots mit AI Bot entwickeln, testen und bereitstellen

AI Bot von BuildShip ist eine Plattform zur Entwicklung KI-gestützter Assistenten ohne Programmierkenntnisse. Das System richtet sich an Anwender, die anpassbare Bots entwickeln wollen, ohne sich mit der komplexen Codierung auseinandersetzen zu müssen. Sie können damit über eine grafische Benutzeroberfläche und vorgefertigte Templates KI-Assistenten auf Basis von etablierten Modellen wie die GPT-Modelle von OpenAI oder Claude von Anthropic erstellen.

Der Einstieg in AI Bot ist kostenlos, sodass sich Unternehmen einen Überblick verschaffen und eigene Bots erstellen können, ohne Kosten zu verursachen. Erst bei der Skalierung fallen Kosten an, wenn also ein KI-Bot Anwendern oder Kunden zur Verfügung gestellt wird.

Aufbau und Funktionalität von AI Bot Der Aufbau von KI-Assistenten mit AI Bot erfolgt in wenigen, klar strukturierten Schritten: Zunächst können Nutzer eine Vorlage klonen oder von Grund auf neu beginnen. Diese Flexibilität ermöglicht sowohl Anfängern als auch fortgeschrittenen Nutzern einen schnellen Einstieg. Nachdem die Vorlage gewählt wurde, erfolgt die Integration der gewünschten KI-Modelle. Hierbei genügt es, den API-Schlüssel des jeweiligen Modells einzutragen und die gewünschten Funktionen oder Werkzeuge anzubinden. AI Bot erlaubt es, kostenlos in Projekte einzusteigen. Die Nutzung vorgefertigter Templates von BuildShip ist kostenfrei. Für bis zu fünf Workflows mit unbegrenzten Knotenpunkten fallen keine Gebühren an. Allerdings entstehen Kosten durch die Verwendung eigener OpenAI-, Claude 3- oder Azure-Integrationen in den Workflows, die direkt über die jeweiligen API-Anbieter abgerechnet werden. Trotz der freien Nutzung gibt es keine Einschränkungen bei API-Aufrufen oder der Datenbanknutzung. Die Plattform bietet somit eine skalierbare und sichere Umgebung, um leistungsstarke Bots zu erstellen und zu testen, die auf spezifische Anforderungen angepasst werden. Ein zentrales Feature der Plattform ist die einfache Integration verschiedener Funktionen, ohne dass Code geschrieben werden muss. Anwender können zahlreiche Funktionen und Werkzeuge visuell hinzufügen, was die Erstellung maßgeschneiderter Lösungen vereinfacht. Sobald der Assistent fertiggestellt ist, kann er in verschiedenen Formen bereitgestellt werden: unter anderem als API, eingebetteter Chatbot oder WhatsApp-Bot. Abbildung 1: AI Bot von BuildShip unterstützt bei der Erstellung eines eigenen KI-Bots. Der API-Schlüssel und andere sensible Daten werden in Google Cloud Secret Manager gespeichert. Darüber hinaus bietet die Plattform zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten, um sicherzustellen, dass der Assistent genau den Anforderungen der Nutzer entspricht.

Einstieg in AI Bot: Vorlagen und Teamwork Nach der Anmeldung mit einem Konto, zum Beispiel von Google oder GitHub, unterstützt der Assistent bei der Erstellung eines KI-Bots. Alle Aufgaben werden direkt in der grafischen Oberfläche durchgeführt. Wenn der kostenlose Plan nicht ausreicht, kann man über Upgrade zu einem kostenpflichtigen Plan wechseln. Sobald die gewünschte Vorlage ausgewählt ist, können Anwender ihren eigenen Bot anpassen. Dabei läuft alles im BuildShip-Assistenten ab. Für die Bearbeitung lassen sich auch andere Nutzer einladen. Dadurch können mehrere Anwender gemeinsam an einem KI-Bot arbeiten – allerdings nicht im kostenlosen Plan. Unter Project Settings lassen sich alle notwendigen Einstellungen vornehmen, zum Beispiel das Hinterlegen von API-Keys zu externen Large Language Models (LLM) oder die Integration weiterer Dienste wie Google Kalender, Gmail und Github. Abbildung 2: Vorlagen für die Entwicklung eines eigenen KI-Bots auswählen. Haben Anwender ihren Bot erstellt, lässt er sich über die Schaltfläche Test testen. Produktiv bereitstellen lässt sich der Bot mit Ship. Oben rechts ist die Versionskontrolle zu finden, über die sich Änderungen rückgängig machen lassen.