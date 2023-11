Rubriks Chatbot Ruby soll Cybersicherheit verstärken

Data-Protection-Anbieter Rubrik bringt mit Ruby einen KI-basierenden Chatbot auf den Markt, der die Rubrik Security Cloud um Dienste für Cybersicherheit erweitern soll. Der Assistent basiert auf Azure OpenAI und herstellereigenen ML-basierenden Data Threat Engine und soll automatisiert dafür sorgen, dass Cybervorfälle schneller entdeckt werden, damit Anwender entsprechend darauf reagieren können. Die Integration mit der Security Cloud erfolgt über ein API, das Interface ist interaktiv gestaltet.

Sobald das Continuous Threat Monitoring von Rubrik einen Indikator für eine Gefährdung identifiziert, wie beispielsweise ein bestimmtes Stück Malware in einem Snapshot, tritt Ruby in Aktion. Der Chatbot benachrichtigt den Anwender über die Bedrohung und führt ihn Schritt für Schritt durch eine integrierte und interaktive Chat-Schnittstelle. Ruby soll dabei helfen, mehr über die Bedrohung zu erfahren, und es ermöglichen, Aktionen wie die Suche nach weiteren verwandten Indikatoren für eine Gefährdung oder nach sensiblen Daten in den betroffenen Objekten zu starten. Der KI-Assistent gibt zudem Empfehlungen für die Isolierung und Wiederherstellung der infizierten Daten. Darüber hinaus stehen herunterladbare Berichte zur Verfügung, die sich auch an die Teams senden lassen. Die Berichte informieren über die gefundenen Bedrohungen, der Zeitpunkt der Infektion und die betroffenen Objekte.

Dafür sind laut Rubrik keinerlei Cyberkenntnisse auf Seiten der Benutzer nötig.Vielmehr bietet Ruby detaillierte und präskriptive Anleitungen, die dabei helfen, sich sofort von dem Angriff zu erholen. Die Kundendaten verlassen dabei niemals die eigene Umgebung und werden auch nicht für Schulungen verwendet.

Der KI-Chatbot soll Anwendern drei wichtige Funktionalitäten bieten:

Identifizieren anomaler Aktivitäten über Unternehmens-, Cloud- und SaaS-Anwendungen hinweg

Steigern der Kundenzufriedenheit

Bereitstellung benötigter Sicherheitsexpertise