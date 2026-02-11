Warum Wi-Fi 7 für KI in Unternehmen so wichtig ist

Wi-Fi 7, der neueste Wireless-Standard, bietet eine höhere Leistung für die Echtzeitverarbeitung.

Im Vergleich zu Wi-Fi 6 verdoppelt Wi-Fi 7 die Bandbreite für einen massiven Datendurchsatz und reduziert Latenzen erheblich. In der EU ist jedoch zu beachten, dass das verfügbare 6-GHz-Frequenzspektrum begrenzt ist, so dass effektiv nur ein einziger dieser ultrabreiten 320-MHz-Kanäle genutzt werden kann. Wi-Fi 7 führt außerdem die Multi Link Operation (MLO) ein. Dadurch können Geräte Daten über mehrere Funkbänder gleichzeitig senden und empfangen, wodurch Beeinträchtigungen durch Netzwerkverkehr oder externe Störungen massiv reduziert werden.

Die Netzwerkleistung ist ein entscheidender Faktor für die Nutzung von KI-Anwendungen und -Systemen. Während das Training großer Sprachmodelle (LLM) auf Tausenden von GPUs meist in verkabelten Rechenzentren stattfindet, ist Wi-Fi 7 entscheidend für die schnelle Bereitstellung dieser Modelle beim Endanwender (Inferenz) und für Edge-KI-Szenarien. Wi-Fi 7 kann dazu beitragen, netzwerkbezogene Engpässe am Netzwerkrand (Edge) zu reduzieren. Das ist besonders bei cloudbasierten KI-Implementierungen nützlich, dem gängigsten Ansatz für die Implementierung von KI in Unternehmen.

In diesem Artikel wird untersucht, inwiefern sich die Funktionen von Wi-Fi 7 für die KI-Implementierung in Unternehmen eignen, von Leistungsverbesserungen bis hin zu erhöhter Zuverlässigkeit und Sicherheit.

MLO steigert die KI-Leistung Durch die Verwendung von MLO in Wi-Fi 7 können Geräte mehrere Frequenzbänder gleichzeitig nutzen. Dadurch wird das überlastete Spektrum entlastet. Wenn mehrere Frequenzbänder verfügbar sind, kann das Netzwerk Daten nahtlos und ohne Unterbrechungen senden. Hochgeschwindigkeitsverbindungen sind für KI von entscheidender Bedeutung. Effiziente Edge-Implementierungen hängen von den nahezu sofortigen MLO-Reaktionen und den minimalen Signalstörungen bei Funknetzwerken ab. Wi-Fi 7 unterstützt die freie, gleichzeitige Datenübertragung über die 2,4-, 5- und 6-Gigahertz-Bänder, sodass das Netzwerk weniger Unterbrechungen erfährt und die Latenz reduziert wird. Da die meisten Geräte nicht mit Wi-Fi 7 kompatibel sind, ist das 6-GHz-Band nahezu konkurrenzfrei und wird in der Regel nur von Wi-Fi-6- und Wi-Fi-7-Geräten sowie Hochgeschwindigkeitsanwendungen wie beispielsweise KI-gestützten Applikationen genutzt. Die Anwendungsfälle für Wi-Fi 7 nehmen in Branchen, die KI einsetzen, weiter zu: Beispiele dafür sind die Finanzbranche, die Fertigungsindustrie sowie die Pharma- und Gesundheitsbranche. MLO ermöglicht hohe Geschwindigkeiten, reduziert die Latenz und stellt die Frequenzbänder bereit, die für den Betrieb von KI-Anwendungen in diesen Bereichen erforderlich sind.

Größere Multi-User-Kapazität für KI Wi-Fi 7 bietet außerdem verbesserte Multi-User-Multiple-Input-Multiple-Output-Funktionen (MU-MIMO) für KI-fähige Geräte. MU-MIMO ermöglicht es WLAN-Routern, verschiedene Multiplexing-Streams innerhalb einer einzigen Frequenz für die gleichzeitige Datenübertragung zu nutzen. Eine erhöhte Anzahl räumlicher Datenströme (Spatial Streams) steigert die Gesamtdatenkapazität innerhalb bestehender Frequenzen, um KI-Anwendungen in Echtzeit und die gesamte Edge-Konnektivität zu optimieren. Reduzierte Latenzen und ein höherer Netzwerkdurchsatz sind ideal für intelligente städtische Infrastrukturen, industrielles IoT (IIoT) und intelligente Fertigung. Unternehmen im industriellen Sektor setzen zunehmend KI-Anwendungen ein, um ihre Betriebsabläufe zu optimieren und die Qualitätskontrolle zu verbessern. In diesen Szenarien bedeutet die breit gefächerte Nutzung die gleichzeitige Datenübertragung, die für die Robotik, das KI-gesteuerte Asset Management und die zahlreichen Maschinensensoren, die Daten übertragen, von entscheidender Bedeutung ist. Dies sind die Leistungsniveaus und -typen, die heute die Industrie 4.0 vorantreiben.