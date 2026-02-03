Microsoft Teams vs. Google Workspace: Was passt besser?

Microsoft Teams und Google Workspace bieten beide eine Reihe integrierter Funktionen für Kommunikation und Zusammenarbeit. Obwohl sie viele Gemeinsamkeiten aufweisen, gibt es doch deutliche Unterschiede, die IT-Verantwortliche bei der Auswahl der richtigen Plattform für ihr Unternehmen berücksichtigen sollten. Sehen wir uns Microsoft Teams und Google Workspace einmal genauer an.

Microsoft Teams ist in der Regel Teil eines Microsoft-365-Abonnements und bietet Team-Chat-Funktionen mit Unterstützung für Einzelgespräche und kanalbasierte Unterhaltungen. Teams ermöglicht auch Videokonferenzen. Mit zusätzlichen Lizenzen können Kunden weitere Funktionen hinzufügen, darunter KI-basierte Zusammenfassungen von Besprechungen und Chats, erweiterte Anrufwarteschlangen, interaktive Sprachantwort und -analyse, Sicherheitsfunktionen sowie Unterstützung für raumbasierte Videokonferenzsysteme.

Google Workspace bietet wie Microsoft 365 eine integrierte Suite von Funktionen, darunter E-Mail, Kalender und Office-Produktivitätsfunktionen zum Beispiel für die Dokumentenerstellung, das Erstellen von Präsentationen, das Anfertigen von Tabellenkalkulationen und die Dateiverwaltung. Workspace bietet außerdem integrierte Chat- und Meeting-Funktionen, Zusatzlizenzen zur Unterstützung von raumbasierten Videokonferenzsystemen sowie erweiterte Sicherheitsfunktionen.

Microsoft hat nach wie vor den größten Marktanteil im Bereich der Office-Produktivitätslösungen. Laut der jährlichen Studie Workplace Collaboration MetriCast von Metrigy, für die fast 800 Unternehmen befragt wurden, nutzen mehr als 58 Prozent 365/Teams, während nur 29 Prozent Google verwenden. Auch bei bestimmten Collaboration-Funktionen zum Beispiel für Telefonie, Meetings und Messaging hat Microsoft die Nase vorn.

Microsoft Teams vs. Google Workspace: Die wichtigsten Unterschiede

Der Hauptunterschied zwischen Teams und Workspace besteht darin, wie sie generative KI und KI-Assistenten (oder Copiloten) bündeln. Teams-Kunden müssen zusätzliche Lizenzen erwerben, um auf KI-Funktionen zugreifen zu können. Dazu gehören Microsoft 365 Copilot und Microsoft Teams Premium. Ersteres erweitert die KI-Funktionen von Microsoft auf alle Microsoft 365-Anwendungen, zum Beispiel Office, Outlook und Kalender.

Google stellt seine Gemini-KI-Plattform dagegen in allen Business-Tarifen zur Verfügung. Der Starter-Tarif beschränkt den Zugriff der Nutzer allerdings auf die Gemini-App und Gemini innerhalb von Gmail. Das KI-Paket von Google umfasst Tools zur Erstellung von Inhalten für Text, Video und Präsentationen sowie NotebookLM. Mit diesem können Nutzer Ressourcen in einem Arbeitsbereich zusammenstellen, den sie dann abfragen oder aus dem sie Inhalte erstellen können, darunter Zusammenfassungen und sogar Podcasts.

Die Plattformen unterscheiden sich auch in der Art und Weise, wie die Apps unterstützt werden. Microsoft bietet sowohl Online- als auch Desktop-Versionen aller seiner Apps an. Die Office-Produktivitätssuite von Google Workspace, einschließlich Docs, Slides und Sheets, ist nur in der Cloud verfügbar und kann optional offline bearbeitet werden.

Ein weiterer Unterschied besteht in der Art und Weise, wie die Apps integriert sind. Teams verfügt über eine Vielzahl integrierter Apps von Hunderten von Partnern und ermöglicht es App-Entwicklern, über die Azure-API benutzerdefinierte Verbindungen herzustellen oder die Graph-API zur Automatisierung von Workflows zu nutzen. Google verfügt zwar über eigene Anwendungsentwicklungskapazitäten, kann jedoch nicht mit der vorgefertigten Integrationsbibliothek von Teams mithalten.

Schließlich bietet Teams eine stärker integrierte Umgebung mit Funktionen zum Beispiel für Anrufe, Besprechungen, Nachrichtenübermittlung und Integrationen von Drittanbietern, die alle innerhalb der Teams-App verfügbar sind. Die Integrationen von Workspace konzentrieren sich dagegen eher auf die Gmail-Benutzeroberfläche. In Teams sind Integrationen von Drittanbietern in der Regel umfangreicher, ebenso wie die Auswahl an integrierter Hardware für Besprechungen.

Sowohl Microsoft Teams als auch Google Workspace lassen sich mittels Zusatzlizenzen – „Teams Phone” bzw. „Google Voice” – um klassische PSTN-Telefonie erweitern. In Microsoft 365 E5 ist die Phone-System-Funktion bereits enthalten, während sie bei E1/E3 als Add-on lizenziert wird. Calling Plans kommen, falls genutzt, zusätzlich hinzu.