Microsoft Hyper-V und VMware vSphere im Vergleich

Jahrelang war VMware vSphere die erste Wahl für die Servervirtualisierung auf Unternehmensebene. Microsoft hat jedoch im Laufe der Jahre drastische Verbesserungen an Hyper-V vorgenommen und entwickelt die Plattform kontinuierlich weiter. Die Entscheidung zwischen den beiden ergibt sich aus den Details.

Sowohl VMware als auch Microsoft bieten sehr leistungsfähige Plattformen an. Beide Unternehmen verfügen über Produkte für kleine Unternehmen, bieten aber auch Produkte mit Funktionen an, die für die größten Unternehmensumgebungen geeignet sind. Tatsächlich haben VMware vSphere und Hyper-V einen vergleichbaren Funktionsumfang. Beide Produkte bieten in etwa die gleichen Kernfunktionen und Unterstützungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Netzwerkvirtualisierung, VM-Migration, Storage-Migration und Network Interface Card Teaming.

In Bereichen wie Funktionsumfang, Kosten und Lizenzierung, Verwaltungs-Tools und Infrastruktur unterscheiden sich beide Virtualisierungsoptionen aber. Daher müssen sich Teams mit der Frage auseinandersetzen, ob sie Hyper-V oder VMware vSphere in ihrem Rechenzentrum einsetzen sollten, und die Unterschiede zwischen den beiden Lösungen untersuchen.

Hyper-V und VMware vSphere: Funktionsumfang Obwohl die beiden Hypervisoren über ähnliche Funktionssätze verfügen, unterscheiden sich ihre Funktionsfähigkeiten. So gibt es beispielsweise erhebliche Unterschiede zwischen Hyper-V- und VMware-Hypervisoren in Bezug auf die Skalierbarkeit. Hyper-V-Hosts können bis zu 512 logische Prozessoren unterstützen, während es bei vSphere 768 sind. Obwohl VMware eine größere Anzahl logischer Prozessoren unterstützt, unterstützt Hyper-V mehr RAM. Hyper-V-Server können bis zu 48 TB RAM adressieren, während VMware vSphere 8.0 nur 24 TB RAM adressieren kann. Die Skalierbarkeit auf Clusterebene ist bei Hyper-V und vSphere ähnlich. Ein Hyper-V-Cluster kann bis zu 64 Knoten umfassen und bis zu 8.000 VMs unterstützen, wobei maximal 1.024 aktive VMs auf einem bestimmten Host möglich sind. Im Gegensatz dazu können VMware vSphere-Cluster ebenfalls bis zu 64 Knoten umfassen, unterstützen aber maximal 10.000 VMs pro Cluster und maximal 1.024 VMs pro Host. Abbildung 1: Vergleichen Sie Hyper-V und VMware vSphere. Obwohl VMware vSphere mehr virtuelle Maschinen pro Cluster unterbringen kann als Hyper-V, ist es wichtig zu berücksichtigen, wie Unternehmen Hypervisoren verwenden. Viele große Unternehmen halten es für sinnvoller, mehrere Cluster mit einer relativ geringen Größe zu erstellen, anstatt hyperskalierte Cluster zu bilden. Kleinere Cluster sind in der Regel einfacher zu verwalten, und mehrere kleine Cluster anstelle eines einzigen großen mildern einige der Auswirkungen eines Ausfalls auf Cluster-Ebene ab. Damit soll nicht gesagt werden, dass die Skalierbarkeit des VMware-Hypervisors nicht beeindruckend oder nützlich ist, sondern vielmehr, dass es derzeit nur wenige Unternehmen gibt, die diese Möglichkeiten voll ausschöpfen.

Microsoft Hyper-V Hyper-V und VMware vSphere weisen zwar gewisse Gemeinsamkeiten auf, aber die Tools haben auch einzigartige Merkmale. Bewerten Sie die Kosten und die Lizenzierung von Hyper-V, die Management-Tools und die Infrastruktur, um herauszufinden, wodurch sich Hyper-V von vSphere unterscheidet. Kosten und Lizenzierung Ein wesentlicher Unterschied zwischen Hyper-V und VMware vSphere ist die Art und Weise, wie die Produkte lizenziert werden. Microsoft liefert Hyper-V zusammen mit Windows Server aus. Eine einzelne Datacenter-Lizenz ist für bis zu 16 CPU-Kerne gültig und erlaubt die Ausführung einer unbegrenzten Anzahl von VMs auf dem Host. Als Bonus ermöglicht die Datacenter-Lizenz jeder VM, die auf dem Host läuft, Windows Server ausführen, ohne dass eine zusätzliche Betriebssystemlizenz erforderlich ist. Allerdings benötigt Microsoft auch Client-Zugangslizenzen für jeden Benutzer oder jedes Gerät, das auf Windows Server zugreift. Was den Preis betrifft, so sind alle Kernfunktionen von Hyper-V in einer Windows-Server-Lizenz enthalten. Für Funktionen wie Live-Migration fallen keine zusätzlichen Kosten an. Verwaltungs-Tools Microsoft verfolgt bei seinen Produkten einen vereinfachten Ansatz. Wie bereits erwähnt, ist Hyper-V im Lieferumfang von Windows Server enthalten und umfasst daher ein integriertes Verwaltungs-Tool namens Hyper-V Manager (Hyper-V kann auch mit PowerShell verwaltet werden). Größere Unternehmen, die Funktionen zur Unternehmensverwaltung benötigen, werden wahrscheinlich auch System Center Virtual Machine Manager benötigen. Das ist jedoch so ziemlich alles, was Microsoft für Hyper-V anbietet. Abbildung 2: Lassen Sie sich den Hyper-V-VM-Status, die CPU-Auslastung und das zugewiesene Memory anzeigen. Hyper-V-Infrastruktur Die Hyper-V-Infrastruktur ist relativ einfach. Hyper-V existiert als Windows-Server-Rolle, was bedeutet, dass ein Hyper-V-Server ein Windows Server ist, auf dem Hyper-V aktiviert ist. Wenn ein Unternehmen Hochverfügbarkeit benötigt, kann die Windows-Failover-Clustering-Funktion diese bereitstellen. Hyper-V-Administratoren können ähnliche Funktionen wie VMware vSphere nutzen, zum Beispiel softwaredefinierter Storage (SDS), softwaredefinierte Netzwerke (SDN), erweiterte Automatisierung, Betriebsmanagement, Log-Einsichten und Disaster Recovery. Während VMware diese Funktionen als Zusatzprodukte anbietet, sind die erforderlichen Komponenten für Hyper-V entweder in das Windows-Betriebssystem integriert oder erfordern Produkte von Drittanbietern.

VMware vSphere Im Vergleich zu Hyper-V verfügt VMware vSphere über eine Reihe einzigartiger Funktionen, die Unternehmen in Betracht ziehen sollten. Kosten und Lizenzierung Was die Kosten und die Lizenzierung betrifft, so bietet VMware Dutzende verschiedener Produkte oder Produktvarianten an. Auf der einen Seite bedeutet das, dass VMware seinen Kunden eine extreme Granularität bietet, indem es ihnen genau die Funktionen und Möglichkeiten bietet, die sie benötigen. Andererseits gibt es so viele verschiedene Produkte, dass es für einen unerfahrenen IT-Administrator schwierig sein kann, zu wissen, welche Produkte er kaufen soll. Verwaltungs-Tools Das wichtigste Management-Tool von VMware ist vCenter Server, das Teil der vSphere-Produktreihe ist. VMware-Umgebungen können auch mit VMware ESXCLI, dem Befehlszeilenprogramm von VMware, verwaltet werden. Darüber hinaus bietet VMware verschiedene spezielle Management-Tools wie VMware Carbon Black, das zur Erkennung von Bedrohungen eingesetzt wird, und VMware Workspace ONE für Unified Endpoint Management. Abbildung 3: Verwalten Sie VMware-VMs mit vSphere ESXi oder vCenter Server. Infrastruktur VMware-Bereitstellung können sich je nach den Anforderungen eines Unternehmens erheblich voneinander unterscheiden. Die Kernimplementierung basiert auf vSphere, das den Hypervisor ESXi, das Management-Tool vCenter Server und vCenter Update Manager, ein Tool für das Management von Software-Updates, umfasst. VMware bietet zahlreiche zusätzliche Produkte an, die Unternehmen je nach Bedarf hinzufügen können. So kann ein Unternehmen beispielsweise VMware vSAN verwenden, um softwaredefinierten Storage zu ermöglichen, oder VMware NSX für softwaredefinierte Netzwerke. In ähnlicher Weise bietet die VMware vRealize Suite erweiterte Automatisierung, Betriebsmanagement und Einblicke in Protokolle. Disaster-Recovery-Funktionen sind mit dem VMware Site Recovery Manager verbunden. Das ist nur eine Auswahl der von VMware angebotenen Produkte.

Ähnlichkeiten zwischen Hyper-V und VMware vSphere Hyper-V und vSphere haben eine Reihe von Kernfunktionen gemeinsam, auch wenn Microsoft und VMware oft unterschiedliche Bezeichnungen für diese Funktionen haben. Sowohl vSphere als auch Hyper-V sind darauf ausgelegt, leichtgewichtig zu sein und die für geschäftskritische Workloads erforderliche Performance zu liefern. In der Vergangenheit wurde Hyper-V gelegentlich wegen seiner Abhängigkeit von Windows Server kritisiert, das Systemressourcen benötigt, die über die für den Hypervisor erforderlichen hinausgehen. Hyper-V kann jedoch in einer Server-Core-Konfiguration bereitgestellt werden, wodurch die Windows-Benutzeroberfläche entfällt und eine Hyper-V-Bereitstellung wesentlich leichter ist, als sie es sonst wäre. Hyper-V und VMware nutzen beide die hardwaregestützte Virtualisierung und können zentral verwaltet werden. Beide Plattformen unterstützen auch die Migration von laufenden virtuellen Maschinen zwischen Hosts. Microsoft nennt diese Funktion Live-Migration, während VMware sie als vMotion bezeichnet. VMware und Hyper-V bieten außerdem eine detaillierte Kontrolle über die den virtuellen Maschinen zugewiesenen Ressourcen und unterstützen dynamische Memory-Zuweisungen. Die beiden Plattformen bieten auch Kontrollmöglichkeiten, um zu verhindern, dass eine virtuelle Maschine den Host mit übermäßigen E/A-Anforderungen überlastet. Was die Sicherheit betrifft, so bieten beide Plattformen Standard-Sicherheitsfunktionen, wie zum Beispiel die Möglichkeit, Secure Boot und virtuelles TPM zu verwenden. Beide Plattformen bieten auch ihre eigenen einzigartigen Sicherheitsfunktionen.