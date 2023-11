Die richtige Authentifizierung für Azure Functions auswählen

Immer mehr Unternehmen verlagern ihren Betrieb in die Cloud und werden so zu anfälligen Zielen für Cyberkriminelle. Trotz ihrer vielen Vorteile bleiben Azure Functions anfällig für diese Bedrohungen.

Der Azure-Functions-Dienst von Microsoft hat die Art und Weise, wie Unternehmen Anwendungen entwickeln und warten, verändert. Durch die Möglichkeit, Code zu schreiben, der auf Ereignisse reagiert, können Entwickler der Geschäftslogik den Vorrang vor der Infrastruktur geben. Angesichts des erhöhten Risikos von Cyberangriffen ist es jedoch entscheidend, Sicherheitskontrollen für diese Funktionen zu priorisieren.

Azure bietet verschiedene Authentifizierungsmethoden, die von einfachen schlüsselbasierten Techniken bis hin zu fortschrittlicheren Ansätzen mit Azure-Active-Directory-Integration (AD) reichen. Entwickler und Unternehmen wählen eine Methode aus, die ihren Sicherheitsanforderungen und Geschäftszielen am besten entspricht. Informieren Sie sich über diese Methoden sowie über Best Practices für die Authentifizierung.

Die Funktion ermöglicht es Entwicklern, Benutzerinformationen über einfache HTTP -Header abzurufen, um das Benutzererlebnis zu personalisieren. Die Azure-App-Service-Authentifizierung lässt sich gut in Azure-AD-Funktionen wie MFA und bedingter Zugriff integrieren, was die Sicherheitslage weiter verbessert.

Schlüsselbasierte Authentifizierung

Bei der schlüsselbasierten Authentifizierung hat jede Funktion einen zugehörigen Schlüssel, der als Kennwort dient. Die aufrufende Entität muss den Schlüssel in der Kopfzeile der HTTP-Anfrage angeben, um die Funktion erfolgreich aufzurufen. Obwohl diese Methode einfach zu implementieren ist, bietet sie ein geringeres Maß an Sicherheit und eignet sich am besten für interne, nicht sensible Anwendungen.

In Azure Functions bieten Funktions- und Host-Schlüssel eine zusätzliche Sicherheitsebene für Funktionen. Jede Funktion in einer Anwendung hat ihren eigenen Funktionsschlüssel. Wenn Sie eine Funktion anfordern, geben Sie den Funktionsschlüssel in der Kopfzeile oder als Query-String-Parameter in der URL an. Auf diese Weise werden die Schlüssel für die einzelnen Funktionen neu generiert, ohne dass das Auswirkungen auf andere Funktionen hat.

Abbildung 3: Filtern Sie Ihre Host-Schlüssel.

Host-Schlüssel werden jedoch von allen Funktionen innerhalb derselben Funktions-App gemeinsam genutzt. Diese können nützlich sein, um einen Client zu autorisieren, eine beliebige Funktion in der App aufzurufen, ohne einen spezifischen Funktionsschlüssel anzugeben.

Ein Hauptvorteil der Verwendung von Funktions- und Host-Schlüssel ist die Möglichkeit, Schlüssel bei Bedarf schnell zu erzeugen, zu erneuern und zu widerrufen. Außerdem bieten sie ein grundlegendes Maß an Sicherheit, das für bestimmte Szenarien geeignet ist – insbesondere für interne, weniger sensible Anwendungen.

Behandeln Sie diese Schlüssel wie sensible Daten. Obwohl sie eine Sicherheitsebene bieten, sind sie kein Ersatz für eine umfassende Authentifizierungs- und Autorisierungsstrategie.