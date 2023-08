Das PC- und Desktop-Lebenszyklusmanagement richtig planen

IT-Fachleute sollten sich die Zeit nehmen, ihre Richtlinien für das PC-Lebenszyklusmanagement im Unternehmen zu überprüfen und alle verfügbaren Optionen zu bewerten, um festzustellen, wie die Notwendigkeit der Aktualisierung von PCs und Laptops gegen die damit verbundenen Kosten abgewogen werden kann.

Im Laufe der Zeit werden Hardwareaktualisierungen für PCs immer unumgänglicher. Laut zahlreicher Quellen beträgt die durchschnittliche Dauer des Aktualisierungszyklus in den meisten Unternehmen drei bis vier Jahre, wobei kleinere Unternehmen dieses Zeitfenster oft um ein oder zwei Jahre nach hinten verschieben.

Es ist jedoch eine offene Frage, ob die IT-Abteilung die Hardwareaktualisierung direkt durchführen sollte. Da die Idee darin besteht, die von den einzelnen Mitarbeitern genutzten Computergeräte zu ersetzen, solange diese mit minimalen Ausfallzeiten weiterarbeiten können, gibt es keinen wirklichen Grund, warum die interne IT-Abteilung mit dieser Aufgabe betraut werden sollte.

Ein Unternehmen kann es den Benutzern ermöglichen, ein neues Gerät einzurichten und mit der Arbeit zu beginnen, bevor das alte Gerät zurückgegeben wird, was bedeutet, dass es als Ausweichlösung dienen kann, falls Probleme mit den neuen Geräten auftreten. Darüber hinaus sollte eine PC-Lebenszyklus-Richtlinie die Migration von alten auf neue Systeme unterstützen, so dass die Mitarbeiter während der Umstellung nur geringe oder gar keine Ausfallzeiten haben sollten.

Es gibt mehrere Wege, die Unternehmen einschlagen können, um zu einer Richtlinie für PC-Lifecycle-Management zu gelangen, daher sollten Management und IT-Mitarbeiter alle verfügbaren Optionen in Betracht ziehen, um die beste Lösung zu finden.

Die Rolle des Outsourcings für das Desktop-Lifecycle-Management verstehen Sobald ein Unternehmen die Zielgeräte für den Wechsel ausgewählt hat, kann es mit einem OEM oder Resellerzusammenarbeiten, um die Ersatzgeräte teilweise zu konfigurieren, bevor sie an die Endbenutzer ausgeliefert werden. Das bedeutet, dass ein Reseller oder Dienstleister problemlos dafür sorgen kann, dass die PCs an die vorgesehenen Empfänger geliefert werden, und per Fernzugriff oder persönlich mit ihnen zusammenarbeiten kann, um alles von den alten auf die neuen Systeme zu migrieren, bevor die alten Systeme zur Wiederverwendung, zum Weiterverkauf oder zur sicheren Entsorgung verschickt werden. Die Aufrechterhaltung einer Beweiskette zum Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung ausgemusterter Geräte und ihrer Speichermedien ist ein wichtiges Element in vielen Compliance- und Governance-Regelungen. Eine Vielzahl von Dienstleistern bietet Hardware-Refreshing-Dienste, Lieferung, Support und Nachverfolgung an. Dazu gehören die folgenden: OEM-Vertriebs- und Serviceabteilungen von Unternehmen. Alle großen PC-Anbieter fallen unter diesen Begriff und bieten entweder direkt oder über Partner Hardwareaktualisierungsdienste an, darunter Lenovo, HP, Dell, Apple und Asus.

Unternehmen, die Dienstleistungen und Support anbieten. Diese arbeiten mit Firmen zusammen, um eine durchgängige Strategie zur Hardwareaktualisierung zu entwickeln und umzusetzen. Dies kann sich ausschließlich auf Desktop- und PC-Geräte konzentrieren oder die gesamte Gerätebasis eines Unternehmens mit Plänen für die Konsolidierung von Rechenzentren oder die Migration von On-Premises in die Cloud umfassen. Dazu gehören Anbieter wie Enterprise Integration, ProTech Services und Insight.

Dedizierte Managed Service Provider. Diese Kategorie umfasst Optionen für Unternehmen, die die Planung und Bereitstellung von PC-Aktualisierungen in ihr Angebot aufnehmen. Dazu gehören die großen Beratungsunternehmen wie Accenture, Deloitte sowie die meisten MSPs, wie Atos, Capgemini, IBM oder Infosys. Selbst unter Desktop-Administratoren gibt es keine einheitliche Best Practice, die einen Desktop-Lebenszyklusmanagementplan definiert. Stattdessen gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die sich jedoch auf drei Hauptoptionen reduzieren lassen.

3 Optionen für PC-Lebenszyklusmanagementdienste In Zusammenarbeit mit einem Dienstanbieter, wie er im vorigen Abschnitt beschrieben wurde, können Unternehmen ihre Strategie für das PC-Lebenszyklusmanagement überprüfen und neu gestalten. Zu diesem Zweck sollten sie entscheiden, wie häufig sie die Benutzergeräte erneuern, welche Arten von Geräten und Peripheriegeräten die Endbenutzer in den verschiedenen Rollen benötigen, welche Arten von Diensten der Anbieter den Endbenutzern zur Verfügung stellen sollte, während die PCs in Gebrauch sind, und was mit den PCs geschehen soll, wenn sie erneuert beziehungsweise ausgetauscht werden. Die Art und Weise, wie PCs ein Unternehmen verlassen, ist der Schlüssel zur Erfüllung der Anforderungen an den Datenschutz und den Schutz von Geräten – insbesondere von Speichermedien –, die sich möglicherweise außerhalb der Kontrolle des Unternehmens befinden. Wenn ein Weiterverkauf oder eine Spende in Frage kommt, muss unbedingt sichergestellt werden, dass die ausgemusterten Geräte das Unternehmen verlassen, ohne dass ihre Daten noch vorhanden sind. Die Idee ist, ein durchgängiges PC-Lebenszyklusmanagement zu bieten, so dass die Anschaffungen mit den Anforderungen und Budgets des Unternehmens übereinstimmen, die Geräte während ihres Einsatzes im Unternehmen nutzbar bleiben und die Entsorgung und Ausmusterung mit den Richtlinien und Anforderungen der Unternehmensführung übereinstimmen, einschließlich Nachverfolgung und Dokumentation. Dazu gehören auch ökologische, soziale und Governance-Belange (ESG) in Bezug auf Recycling, Umweltauswirkungen und mehr. Unternehmen sollten eine Reihe von Dienstleistungen einplanen, die in verschiedenen Phasen des Lebenszyklus von PCs zum Einsatz kommen, und diese Dienstleistungen lassen sich in drei Hauptkategorien einteilen: Direkte Geräteauswahl und -spezifikation. Dazu gehört die Beschaffung von Geräten mit einer bestimmten CPU, einem bestimmten Arbeitsspeicher, einer bestimmten Speicherkapazität, einem bestimmten Bildschirm sowie anderen technischen Merkmalen, die den aktuellen und geplanten Nutzungsszenarien entsprechen. Ein gewisses Maß an besserer Ausstattung ist eine gute Idee, da fabrikneue PCs routinemäßig jährlich 10 bis 15 Prozent ihrer relativen Leistungsfähigkeit einbüßen. Dieser Weg erfordert zwar ein gewisses Maß an praktischer Arbeit seitens der IT-Abteilung und des Managements, wenn es um die Bereitstellung und Entsorgung geht, aber auf diese Weise können die Unternehmen die gesamte Arbeit im Haus behalten.

Geräte-as-a-Service-Angebote. Diese Dienste können zwar unter verschiedenen Namen angeboten werden, wie zum Beispiel PC-as-a-Service, aber sie alle enthalten eine laufende Hardwareaktualisierung durch den Dienstanbieter als Teil der monatlichen Abonnementkosten für den Zugang zu Geräten und Peripheriegeräten. Das Unternehmen tauscht die höheren monatlichen Leasingraten oder Nutzungsgebühren gegen ein Modell der ständigen Aktualisierung, bei dem die Updates dem Anbieter überlassen werden. Auf diese Weise können Unternehmen Capex in Opex umwandeln, was für einige Unternehmen eine wichtige Geschäftsinitiative darstellt.

Ausschließlich ausgelagerter PC-Support. Diese Angebote bedeuten, dass das Unternehmen die Kosten für den Kauf und die Wartung der Geräte übernimmt, der Anbieter jedoch gegen eine monatliche Gebühr einen laufenden Service für diese Geräte offeriert. Die Auffrischung der Geräte kann dann immer noch auf Zyklusbasis verhandelt werden. Unternehmen, die sich für diesen Ansatz entscheiden, tauschen die internen Helpdesk-Kosten gegen monatliche Servicegebühren eines Anbieters. Unabhängig davon, welche Dienstleistungen ein Unternehmen auslagert, muss es weiterhin die Verantwortung für den Lebenszyklus des PCs tragen. Das Unternehmen ist weiterhin für die Auswahl der Geräte, die Durchführung von Aktualisierungsmaßnahmen, die Wartung der Geräte während der Nutzung und die Verwaltung des End-of-Life oder End-of-Service im Rahmen der Richtlinien verantwortlich. Eine wichtige Überlegung bei der Auswahl eines Serviceangebots ist die Entscheidung, wie viele eigene Mitarbeiter das Unternehmen für die Verwaltung des PC-Lebenszyklus abstellen möchte. Wer sich für mehr eigene Mitarbeiter entscheidet, kann zwar die Servicekosten senken, sollte aber bedenken, wie knapp die Ressourcen seiner IT-Abteilung insgesamt sind. Die vorherrschende Meinung ist, dass IT-Ressourcen am besten für Innovationen und die Bereitstellung von mehr oder besseren Diensten für Benutzer, Klienten und Kunden eingesetzt werden sollten, anstatt sich um alltägliche Routineaufgaben zu kümmern, wie zum Beispiel die Konfiguration und Einrichtung von PCs, die Migration von Daten von alten auf neue PCs, die Bearbeitung von PC-Supportanfragen und den Umgang mit dem Ende des Lebenszyklus, wenn PCs außer Betrieb genommen werden.