6 KI-Tools für die automatisierte Analyse von Big Data

Mit KI-Lösungen können Unternehmen große Datensätze in kurzer Zeit analysieren und die Analysen über natursprachliche Prompts auswerten. Dieser Beitrag zeigt sechs beliebte Tools in diesem Bereich.

H2O.ai H2O.ai ist eine Open-Source-Plattform, die sich durch Automatisierung in der Datenverarbeitung und Modellerstellung auszeichnet. Sie bietet außerdem leistungsstarke Algorithmen für maschinelles Lernen. H2O.ai ist eine führende Plattform im Bereich der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens, die darauf abzielt, Unternehmen bei der Datenanalyse und der Entwicklung prädiktiver Modelle zu unterstützen. Als Open-Source-Software ermöglicht H2O.ai die Erstellung von Machine-Learning-Modellen und deren Bereitstellung. Die Plattform zeichnet sich durch eine breite Palette an Algorithmen aus, die sowohl für überwachte als auch für unüberwachte Lernaufgaben geeignet sind, einschließlich Klassifizierung, Regression, Clustering und Dimensionalitätsreduktion. Ein wesentliches Merkmal von H2O.ai ist die Fähigkeit, komplexe Datenanalyse-Aufgaben zu vereinfachen und zu automatisieren. Dies wird durch AutoML (Automated Machine Learning) erreicht, einer Funktion, die automatisch die besten Modelle und Parameter für einen gegebenen Datensatz findet. Diese Automatisierung ermöglicht es auch Anwendern ohne tiefgreifende Expertise im Bereich des maschinellen Lernens, hochwertige Modelle zu erstellen. Darüber hinaus bietet H2O.ai umfangreiche Integrationsmöglichkeiten, so dass sich die entwickelten Modelle in bestehende IT-Infrastrukturen und Anwendungen einfügen lassen. Die Plattform unterstützt verschiedene Programmiersprachen, darunter Python, R, Java und Scala, womit sie sich für ein breites Spektrum von Anwendungsfällen einsetzen lässt. Die Einsatzmöglichkeiten von H2O.ai reichen von Risikobewertung und Betrugserkennung über Kundenanalytik bis hin zur Optimierung von Betriebsabläufen. Durch die Bereitstellung leistungsstarker Analysewerkzeuge und die Möglichkeit, schnell und effizient präzise Vorhersagemodelle zu entwickeln, unterstützt H2O.ai Unternehmen dabei, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

DataRobot DataRobot stellt eine automatisierte Machine-Learning-Plattform bereit, mit der Benutzer prädiktive Modelle erstellen und bereitstellen können. Es vereinfacht den Prozess der Datenmodellierung und erlaubt es auch Nicht-Experten, von fortgeschrittenen Analysemethoden zu profitieren. DataRobot steht an der Spitze der Automatisierung im Bereich des maschinellen Lernens und bietet eine fortschrittliche Plattform für Unternehmen, die den Einsatz von KI zur Datenanalyse und Vorhersagemodellierung beschleunigen möchten. Diese Plattform zeichnet sich durch ihre umfassenden Automatisierungsfunktionen aus, die den gesamten Prozess der Modellerstellung, von der Datenvorbereitung bis zum Deployment, vereinfachen. Ein Schlüsselaspekt von DataRobot ist die Implementierung von AutoML-Technologien, so dass sich ohne umfangreiche Programmierkenntnisse oder tiefgreifendes Verständnis für maschinelles Lernen Modelle erstellen lassen. Durch die automatische Auswahl der besten Algorithmen und Hyperparameter für spezifische Datensätze können Anwender leistungsstarke und genaue Vorhersagemodelle generieren. DataRobot bietet darüber hinaus eine intuitive Benutzeroberfläche, die den Zugang zu fortschrittlichen Analytik-Funktionen demokratisiert und so Anwendern aus verschiedenen Fachbereichen gestattet, von KI-gestützten Einsichten zu profitieren. Die Plattform unterstützt zahlreiche Datenquellen und Dateiformate, was die Integration in bestehende Systemlandschaften erleichtert. Die Einsatzgebiete von DataRobot sind breit gefächert und umfassen Branchen wie Finanzen, Gesundheitswesen und Einzelhandel. Von der Optimierung von Marketingkampagnen über die Vorhersage von Kundenabwanderungsraten bis hin zur Betrugserkennung – DataRobot ermöglicht es Unternehmen, komplexe Herausforderungen mit datengetriebenen Lösungen zu bewältigen. Durch die Kombination von benutzerfreundlicher Software mit leistungsstarken Algorithmen trägt DataRobot dazu bei, die Barriere für den Einstieg in die Welt der KI zu senken und Unternehmen zu befähigen, ihre Daten effektiver zu nutzen.

RapidMiner RapidMiner ist eine Datenwissenschaftsplattform, die Tools für Datenanalyse, maschinelles Lernen, Deep Learning, Text Mining und Predictive Analytics bereithält. Ihre visuelle Programmierumgebung erleichtert die Erstellung von Analyseprozessen und die Exploration von Daten. RapidMiner gilt als eine umfassende Plattform für Data Science und maschinelles Lernen, die darauf abzielt, den Prozess der Datenanalyse, Modellierung und Vorhersage zu vereinfachen und zu automatisieren. Durch eine Kombination aus visueller Programmierung und automatisierter Modellierung gestattet RapidMiner Fachleuten und Analysten, komplexe Datenverarbeitungs- und Analyseaufgaben intuitiv zu gestalten und durchzuführen, ohne dass umfassende Programmierkenntnisse erforderlich sind. Ein wesentlicher Vorteil ist die visuelle Umgebung, in der Benutzer per Drag and Drop Datenverarbeitungsabläufe erstellen können. Diese Methodik erleichtert das Verständnis und die Anwendung komplexer maschineller Lernprozesse und statistischer Analysen, indem sie den Benutzern eine klare visuelle Darstellung ihres Analyseprozesses zur Verfügung stellt. Die Plattform deckt ein breites Spektrum an Datenanalysefunktionen ab, darunter Datenbereinigung, -transformation, -modellierung und -visualisierung sowie fortschrittliche maschinelle Lernverfahren. RapidMiner integriert ebenfalls AutoML, wodurch automatisch die optimalen Modelle basierend auf den bereitgestellten Daten ausgewählt werden können. Darüber hinaus unterstützt RapidMiner eine Vielzahl von Datenquellen und kann in bestehende IT-Infrastrukturen integriert werden, was den Zugriff und die Analyse von Daten aus verschiedenen Systemen und Plattformen erleichtert. Die Plattform dient zahlreichen Branchen und Anwendungsfällen, von der Kundenanalytik über Risikomanagement bis hin zur Optimierung von Betriebsprozessen, und ermöglicht es Organisationen, wertvolle Einsichten aus ihren Daten zu gewinnen und evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen. Insgesamt bietet RapidMiner eine leistungsstarke und benutzerfreundliche Lösung für die Herausforderungen der modernen Datenwissenschaft, indem es den Analyseprozess zugänglicher macht und es Unternehmen ermöglicht, das Potenzial ihrer Daten voll auszuschöpfen.

Julius Julius ist ein KI-Werkzeug für die Datenanalyse, das von denselben großen Sprachmodellen unterstützt wird, die einige der weltweit führenden generativen KI-Bots antreiben. Es bietet eine Plattform zur Analyse und Visualisierung von Daten aus Tabellenkalkulationen (.xls, .xlsx, .xlsm, .csv, .xlsb), Google Sheets und Postgres-Datenbanken (über ein Plug-in). Julius erlaubt es, komplexe Aufgaben wie Modellierung, Prognosen, lineare Regression und das Erstellen von Datenanimationen durchzuführen. Benutzer können auch Tabellenkalkulationen mit mehreren Registerkarten analysieren und Datenquellen direkt mit dem KI-System verknüpfen. Die Schlüsselfunktionen umfassen die Analyse von nahezu jeder Form strukturierter Daten, die Visualisierung von Daten in Form von Diagrammen und Grafiken, die Automatisierung der Datenvorbereitung, die Erstellung statistischer Modelle, die Erzeugung von Animationen und den Export sowie das Teilen von Erkenntnissen und Visualisierungen. Julius bietet zudem das ChatGPT-Plug-in Chat with Your Data für Premium-ChatGPT-Kunden. Julius zielt unter anderem auf Marketingteams, das Gesundheitswesen und Universitäten ab. Marketingteams können Julius nutzen, um Einblicke in ihre Zielgruppe zu erhalten und neue Verkaufschancen zu erkunden. Im Gesundheitswesen kann Julius zur Gewinnung von Einblicken in Krankheits- und Genesungstrends sowie zur Erstellung von Patientenübersichten verwendet werden. Im akademischen Bereich kann es für die Analyse von Umfrageergebnissen und im wirtschaftlichen Kontext zur Überblicksgewinnung über den Zustand eines Marktes eingesetzt werden. Hinsichtlich der Datensicherheit verpflichtet sich Julius zu strengen Richtlinien für die Zugriffskontrolle der Benutzer. Jeder Benutzer hat nur Zugriff auf seine eigenen Daten, und die Dateispeicherung erfolgt sicher. Die Ausführungsumgebungen für Python-Code sind für jeden Benutzer isoliert, und Daten werden vollständig von den Servern gelöscht, sobald sie in der App gelöscht werden​​.

MonkeyLearn MonkeyLearn stellt eine Textanalyseplattform zur Verfügung, mit der Unternehmen und Entwickler wertvolle Einsichten aus unstrukturierten Textdaten gewinnen können. Diese Plattform nutzt maschinelles Lernen, um Textdaten zu klassifizieren und spezifische Informationen zu extrahieren. Ein wesentliches Merkmal von MonkeyLearn ist die Bereitstellung sowohl vortrainierter Modelle als auch die Möglichkeit für Nutzer, ohne tiefgreifende Kenntnisse im Bereich des maschinellen Lernens, eigene Modelle zu trainieren. Zu den Kernfunktionen gehören die Textklassifikation und die Entitätserkennung. Die Textklassifikation ermöglicht die automatische Zuweisung von Texten zu vordefinierten Kategorien, was besonders nützlich für Anwendungen wie Sentiment-Analyse, Themenidentifikation oder die Klassifikation von Kunden-Feedback ist. Die Entitätserkennung hingegen dient der Identifikation und Extraktion spezifischer Informationen aus Texten, was die Analyse und Verarbeitung von Daten vereinfacht und beschleunigt. Durch diese Funktionalitäten bietet MonkeyLearn eine leistungsstarke Lösung für die Analyse großer Mengen an Textdaten, die in verschiedenen Unternehmensbereichen von Nutzen sein kann. Die intuitive Benutzeroberfläche und die einfache Integration in bestehende Systeme erleichtern es Unternehmen, die Vorteile der Textanalyse voll auszuschöpfen, ohne dass umfangreiche Vorkenntnisse im Bereich des maschinellen Lernens erforderlich sind.