Netzwerkverschlüsselung mit MACsec: Grundlagen und Szenarien

Moderne Netzwerke sind nicht nur von externen Angriffen bedroht, sondern zunehmend auch internen Risiken ausgesetzt. Dies betrifft beispielsweise unbefugte physische Zugriffe auf Netzwerkkomponenten oder manipulierte Datenströme innerhalb des LANs.

Klassische Netzwerkzugangskontrollen (NAC) nach IEEE 802.1X-2004 bieten oft nur eine einmalige Authentifizierung, aber keine durchgängige Absicherung der übertragenen Pakete. Für Unternehmen und Behörden, die höhere Sicherheitsstandards benötigen, wird diese Lücke zum Risikofaktor.

Hier setzt MACsec (Media Access Control Security) an. Das Protokoll verschlüsselt und prüft die Integrität der Daten bereits auf Layer 2, also direkt am Eintrittspunkt ins Netzwerk. So schützt es nicht nur vor externen Angriffen, sondern auch vor internen Manipulationen und unbefugtem Zugriff auf sensible Kommunikationswege.

Was ist MACsec? MACsec ist ein Layer-2-Sicherheitsprotokoll, welches zur kryptografischen Punkt-zu-Punkt Absicherung in verkabelten Netzwerken, wie auf Switches, Anwendung findet. Netzwerkzugangskontrollen gemäß IEEE 802.1X-2004 bieten lediglich eine Authentifizierung auf Basis des EAP-Frameworks (Extended Authentication Protocol). Im besten Fall kombiniert mit einer periodischen Re-Authentifizierung. Jedoch gibt es keinerlei Prüfung der Integrität und die Vertraulichkeit kann auf dieser Ebene der Kommunikationsbeziehung nicht gewährleistet werden. Das führt bei Netzwerkanschlüssen in für Dritte zugängigen Bereichen, wie beispielsweise WLAN Access Points, Multifunktionsgeräte oder PCs hinter Bildschirmen in Fluren von öffentlichen Gebäuden, zu erheblichen Gefährdungen. Potenzielle Angreifer könnten über einen Man-in-the-Middle-Angriff an einem authentifizierten Port des Switches Datenpakete in das Netzwerk injizieren. Abbildung 1: Authentication Server (RADIUS), Authenticator (Switch) und Supplicant (Notebook). Zwischen Authenticator und Supplicant kommt EAPoL für den Austausch der Authentifizierungs- und Autorisierungsinformationen zum Einsatz. Zwischen Authenticator und Authentication Server RADIUS. Verschlüsselte MACsec-Übertragung zwischen Authenticator und Supplicant. IEEE 802.1X-2010 in Kombination mit IEEE 802.1ae stellt die vorgenannten Leistungsmerkmale zur Verfügung. Dabei bietet es eine höhere Performance und ist weniger komplex in der Implementierung als klassische IPSec-basierte Verschlüsselungen. Bei Bedarf kann aber auch eine Kombination mit anderen Security-Protokollen wie IPsec und Transport Layer Security (TLS) zur Anwendung kommen. Gleichzeitig kann es auch Layer-2-Protokolle, wie LLDP, CDP und LACP oder ARP transparent übertragen. Zusätzlich ist das Protokoll kompatibel zu IPv4 und IPv6, da es sich im OSI-Referenzmodell eine Schicht unterhalb befindet. Die Implementierung von MACsec findet hardwarenah statt und bietet daher eine hohe Performance bis zu voller Line Rate (maximal möglicher Datenrate des Links). Es kann Angriffe, wie Session Spoofing, Replay-Attacken oder Man-in-the-Middle-Angriffe unterbinden.