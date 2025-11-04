Netzwerkverschlüsselung mit MACsec: Schlüsselverteilung

MACsec schützt Ethernet-Verbindungen auf Layer 2 vor dem Mitlesen und der Manipulation. Die Technik verschlüsselt jeden Link zwischen zwei Geräten und prüft die Integrität der Frames. Die Schlüssel werden über MKA abgestimmt, wahlweise statisch oder dynamisch per 802.1X. Dieser Beitrag liefert einen kompakten Überblick über den Ablauf, den Frame-Aufbau und wichtige Betriebsaspekte wie Kompatibilität und Performance.

Der erste Teil dieser Artikelserie stellte die Grundlagen und Szenarien von MACsec dar.

Verschlüsselungsverfahren MACsec setzt als Verschlüsselungsalgorithmus auf den Advanced Encryption Standard (AES) im Galois/Counter Mode (GCM). Dies ist ein Verfahren, das sowohl Verschlüsselung als auch eine Integritätssicherung bietet. Als Schlüssellängen stehen 128 Bit und 256 Bit zur Verfügung. Die Verschlüsselung erfolgt Hop-by-Hop, was spezifische Vor- und Nachteile mit sich bringt. Dies bedeutet, dass MACsec beispielsweise zwischen zwei Switches verschlüsselt überträgt, dabei aber nicht sichergestellt ist, dass von einem dieser Switche zu einem dahinter liegenden Switch ebenfalls verschlüsselt wird und auch die Daten auf den Switchen im Klartext vorliegen. In einem geswitchten Netzwerk kann es also innerhalb einer Kommunikationsbeziehung zwischen Client und Server dazu kommen, dass Daten auf mehreren Links mit MACsec ver- und entschlüsselt werden. Abbildung 1: Prinzipdarstellung der Hop-by-Hop-Verschlüsselung über MACsec. Am Switch liegt der Traffic unverschlüsselt vor. Auf den Links ist der Traffic verschlüsselt. Um den Anforderungen moderner Netze mit hohen Datenraten gerecht zu werden, führte die IEEE mit 802.1AEbw das Extended Packet Numbering (AES-GCM-XPN) ein. Diese Erweiterung ermöglicht die Übertragung von 2³² Frames pro Sicherheitsassoziierungsschlüssel (SAK) und sichert so auch Datenraten von über 100 GBit/s zuverlässig ab. Dabei ist jedoch zu beachten, dass dies nicht alle Switches unterstützen. Damit MACsec funktioniert, muss der gewählte Algorithmus auf allen beteiligten Geräten also beiden Switchen oder Switch und Endgerät übereinstimmend konfiguriert sein. Hierbei lohnt also ein genauer Blick ins Datenblatt.

Frame-Aufbau MACsec erweitert den klassischen Ethernet-Frame um einen sogenannten Security Tag, der 16 Byte lang ist. Zusätzlich ergänzt MACsec einen ebenfalls 16 Byte umfassenden Integrity Check Value (ICV) für die Prüfung der Integrität am Frame-Ende. Der Security Tag besteht aus fünf Feldern: Das Ethertype-Feld trägt den festen Wert 0x88E5 und identifiziert den Frame als MACsec-Paket. TCI/AN (TAG Control Information/Association Number) gibt die verwendete MACsec-Version an, ohne dass ein neuer Ethertype erforderlich wäre. Im SL-Feld (Short Length) wird die Länge der verschlüsselten Nutzdaten angegeben, während das PN-Feld (Packet Number) die fortlaufende Paketnummer enthält. Der Secure Channel Identifier (SCI) schließlich setzt sich aus der Port-ID und der MAC-Adresse der beteiligten Komponente zusammen und kennzeichnet so den sicheren Übertragungskanal. Abbildung 2: MACsec-Frame-Aufbau. VLAN-Tag und Nutzdaten sind im Normalfall verschlüsselt. Zusätzlich wird zu klassischen Ethernet-Headern noch der 802.1ae-Header (Security Tag) und ein ICV eingefügt. Der MACsec-Frame entspricht im Grundaufbau einem herkömmlichen Ethernet-Frame, ergänzt jedoch den Security Tag und die Integritätsprüfung. Empfänger entschlüsseln eingehende Frames und berechnen mithilfe des Session Keys aus dem MACsec Key Agreement (MKA) den erwarteten ICV. Stimmt dieser nicht mit dem übertragenen Wert überein, wird der Frame verworfen. So stellt der Empfänger sicher, dass die Daten während der Übertragung nicht manipuliert wurden.