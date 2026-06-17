Wie neue Technologien Storage Area Networks verändern

Storage Area Networks (SANs) zählen seit Jahrzehnten zu den zentralen Bausteinen in Unternehmensrechenzentren. Ihr klassisches, perimeterorientiertes Sicherheits- und Verwaltungsmodell steht jedoch zunehmend unter Druck, weil sich Speicherarchitekturen, Netzwerke und Sicherheitsanforderungen parallel weiterentwickeln. Vor allem neue Technologien wie KI-gestützte Automatisierung, NVMe over Fabrics, moderne Verschlüsselungsverfahren, hybride Cloud-Architekturen und cyberresiliente Speicherstrategien verändern die Anforderungen an SANs deutlich.

Für IT-Abteilungen bedeutet das: SANs werden leistungsfähiger und flexibler, zugleich aber auch komplexer. Mit der steigenden Zahl an Schnittstellen, Protokollen, Workloads und Verwaltungswerkzeugen wächst nicht nur die operative Komplexität, sondern auch die Angriffsfläche. Unternehmen, die ihre Speicherinfrastruktur modernisieren, müssen deshalb Performance, Verfügbarkeit und Sicherheit gemeinsam betrachten. Ein reines Fokusdenken auf Geschwindigkeit reicht heute nicht mehr aus.

Im folgenden Beitrag werden einige der wichtigen technologischen Fortschritte und ihre Auswirkungen auf SANs und die SAN-Sicherheit erklärt.

KI und Machine Learning als Treiber neuer Anforderungen Die Einführung von KI- und ML-Aktivitäten und den damit verbundenen Workloads hat die Art und Weise verändert, wie SANs eingesetzt werden. Im weiteren Sinne hat dies auch die Sicherheitsanforderungen erhöht. Der höhere Datenverkehr durch KI-gesteuerte Speicheraktivitäten belastet die vorhandene SAN-Bandbreite, was zu erhöhter Latenz und langsameren Reaktionszeiten führt. Ein solches Datenverkehrswachstum führt zudem zu einer entsprechenden Vergrößerung der potenziellen Angriffsflächen. Die gestiegene Notwendigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Daten während der Übertragung und im Ruhezustand (Data at Rest) zu gewährleisten, bedeutet, dass Verschlüsselung von großer Bedeutung ist. Die erhöhte Wahrscheinlichkeit von KI-basierten Angriffen bedeutet, dass SAN-Konfigurationen gefährdet sein könnten, einschließlich potenzieller Manipulationen von Zoning- und Masking-Aktivitäten. Unternehmen, die eine erweiterte SAN-Sicherheit in Betracht ziehen, sollten sicherstellen, dass KI-gestützte Tools vorhanden sind, um ein Höchstmaß an Schutz zu bieten.

NVMe-oF und NVMe/TCP Ein besonders relevanter technologischer Wandel ist der Übergang von klassischen Speicherprotokollen zu NVMe-basierten Architekturen. NVMe wurde ursprünglich für Flash- und SSD-Speicher entwickelt und bietet deutlich geringere Latenz und höhere Parallelität als ältere Schnittstellen. NVMe over Fabrics (NVMe-oF) erweitert diese Vorteile auf Netzwerke, indem Speicherzugriffe über Fabric-Technologien wie Fibre Channel oder Ethernet möglich werden. Für SANs eröffnet das neue Möglichkeiten für die Performance und Skalierung. Gleichzeitig entstehen zusätzliche Abhängigkeiten: Mehr Hosts, mehr Netzwerksegmente und mehr Storage-Endpunkte erhöhen die Komplexität der Verwaltung. Besonders NVMe/TCP, also die Übertragung von NVMe über TCP/IP, kann neue Risiken mit sich bringen, wenn Authentifizierung, Segmentierung und Verschlüsselung nicht sauber umgesetzt sind. Wie bei anderen IP-basierten Speicherarchitekturen gilt deshalb: Sicherheitskontrollen müssen von Beginn an mitgedacht werden, nicht nachträglich ergänzt werden.

Cyberresiliente Speicherung Neben Performance rückt die Widerstandsfähigkeit (Resilienz) von Speicherumgebungen immer stärker in den Fokus. Cyberresilienz bedeutet nicht nur, Angriffe abzuwehren, sondern Systeme so zu gestalten, dass sie auch nach einem Vorfall schnell wiederhergestellt werden können. Für SANs umfasst das unter anderem Snapshots, Replikation, Air Gapping, unveränderliche Backups, automatisierte Wiederherstellungsprozesse und eine engere Verzahnung mit Sicherheitsüberwachung. Der praktische Wert solcher Mechanismen liegt darin, dass sie die Auswirkungen von Ransomware, Fehlkonfigurationen oder Insider-Vorfällen begrenzen können. Besonders in hochvernetzten Speicherumgebungen reicht es nicht mehr aus, nur auf Vorbeugung zu setzen. Unternehmen brauchen zusätzlich Prozesse, die Ausfälle, Manipulationen oder Datenverlust schnell eingrenzen und kontrolliert beheben können. Hier spielt Automatisierung eine wichtige Rolle, weil sie Reaktionszeiten verkürzt und standardisierte Wiederanlaufprozesse unterstützt.

Hybrid- und Multi-Cloud-SAN SANs waren lange vor allem ein Thema des lokalen Rechenzentrums. Heute werden sie zunehmend in hybride und verteilte Architekturen eingebunden, in denen On-Premises- und Cloud-Ressourcen zusammenarbeiten. Dieser Wandel verändert nicht nur die Bereitstellung, sondern auch die Sicherheitsarchitektur. APIs, Steuerungsebenen und Integrationen mit Cloud-nahen Diensten werden zu zusätzlichen Angriffspunkten, wenn sie nicht konsistent abgesichert sind. Hinzu kommt, dass sich Governance und Zugriffskontrolle in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen schwieriger durchsetzen lassen. Rollenbasierte Zugriffsmodelle (RBAC) müssen über mehrere Plattformen hinweg abgestimmt sein, ebenso wie Verschlüsselungsrichtlinien, Schlüsselverwaltung und Protokollierung. Je stärker sich SANs über verschiedene Umgebungen erstrecken, desto wichtiger wird einheitliches Policy-Management. Ohne diese Konsistenz entstehen schnell Sicherheitslücken zwischen lokalen Systemen und externen Plattformen.

Der Wandel zu All-Flash-SANs Je nach den geschäftlichen Anforderungen und den Anforderungen an das Disaster Recovery können aktuelle SANs eine Vielzahl von Speichergeräten verbinden, darunter Festplatten, Bandsysteme und SSDs. Es gibt aber den Trend die Verlagerung hin zu All-Flash-Architekturen voranzutreiben. SSD-basierte SANs bieten gegenüber klassischen hybriden Umgebungen klare Vorteile bei Leistung, Skalierbarkeit und Reaktionsgeschwindigkeit. Gerade für datenintensive Anwendungen und anspruchsvolle Workloads ist das ein wesentlicher Faktor. Gleichzeitig steigen mit höheren Geschwindigkeiten auch die Anforderungen an die Absicherung. Wenn Speicher und Netzwerke schneller werden, bleibt Angreifern im Ernstfall weniger Zeit zur Entdeckung. Deshalb müssen Detektion, Segmentierung und Reaktionsfähigkeit mit der Leistungsentwicklung Schritt halten. Hinzu kommt, dass bei All-Flash-Umgebungen auch Firmware, Controller und Lieferkettenaspekte stärker in den Blick rücken. Nicht nur die Laufwerke selbst, sondern auch ihre Verwaltung und Aktualisierung können zu Risiken werden, wenn Prozesse nicht sauber kontrolliert sind.

Was künftig entscheidend wird SAN-Planungs- und Implementierungsstrategien müssen sich künftig auf mehrere wichtige SAN-Sicherheitsmerkmale konzentrieren und diese priorisieren, wie bereits weiter oben in diesem Artikel und im folgenden Abschnitt erwähnt: Strengere Zugriffskontrollen: Eine auf Zero Trust basierende Strategie wird in jedem Teil der SAN-Infrastruktur unerlässlich sein. Dies erfordert eine starke Authentifizierung für den Zugriff auf alle Geräte, eine Identitätsbestätigung mittels rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC) sowie richtliniengesteuerte Zoneneinteilung und Maskierung.

Eine auf Zero Trust basierende Strategie wird in jedem Teil der SAN-Infrastruktur unerlässlich sein. Dies erfordert eine starke Authentifizierung für den Zugriff auf alle Geräte, eine Identitätsbestätigung mittels rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC) sowie richtliniengesteuerte Zoneneinteilung und Maskierung. End-to-End-Verschlüsselung: Während heute die Verschlüsselung von Daten während der Übertragung und im Ruhezustand die Norm ist, werden SANs der nächsten Generation eine vollständige End-to-End-Verschlüsselung für den gesamten Datenverkehr benötigen, unabhängig von der verwendeten Netzwerkstruktur. Erweiterte Verschlüsselungsschlüssel können Audits, erweiterte Rotation und Lebenszykluskontrollen umfassen.

Während heute die Verschlüsselung von Daten während der Übertragung und im Ruhezustand die Norm ist, werden SANs der nächsten Generation eine vollständige End-to-End-Verschlüsselung für den gesamten Datenverkehr benötigen, unabhängig von der verwendeten Netzwerkstruktur. Erweiterte Verschlüsselungsschlüssel können Audits, erweiterte Rotation und Lebenszykluskontrollen umfassen. Verbesserte Governance-Maßnahmen: Diese werden für die Verwaltung komplexer SANs der nächsten Generation erforderlich sein, um Zugriffskontrollen, mehrere Netzwerkstrukturen wie Fibre Channel und NVMe-oF, die kontinuierliche Überwachung des Netzwerkverkehrs, Verschlüsselung, erweiterte Anomalieerkennung sowie KI-/ML-Implementierungen zu bewältigen.

Diese werden für die Verwaltung komplexer SANs der nächsten Generation erforderlich sein, um Zugriffskontrollen, mehrere Netzwerkstrukturen wie Fibre Channel und NVMe-oF, die kontinuierliche Überwachung des Netzwerkverkehrs, Verschlüsselung, erweiterte Anomalieerkennung sowie KI-/ML-Implementierungen zu bewältigen. Dynamisches Incident-Management: Angesichts der Geschwindigkeiten und Komplexität, die bei SANs der nächsten Generation zu erwarten sind, müssen Incident-Response-Pläne verdächtigen Code erkennen und schnell analysieren, bevor Abhilfemaßnahmen eingeleitet werden. KI wird wahrscheinlich ein wesentlicher Bestandteil zukünftiger Incident-Response-Aktivitäten sein, da sie verdächtigen Code schneller erkennen und analysieren sowie Reaktionsmaßnahmen einleiten kann, um Angriffe rasch zu neutralisieren.

Angesichts der Geschwindigkeiten und Komplexität, die bei SANs der nächsten Generation zu erwarten sind, müssen Incident-Response-Pläne verdächtigen Code erkennen und schnell analysieren, bevor Abhilfemaßnahmen eingeleitet werden. KI wird wahrscheinlich ein wesentlicher Bestandteil zukünftiger Incident-Response-Aktivitäten sein, da sie verdächtigen Code schneller erkennen und analysieren sowie Reaktionsmaßnahmen einleiten kann, um Angriffe rasch zu neutralisieren. Compliance-Management: Die Gewährleistung, dass Daten über SANs vor Sicherheitsverletzungen geschützt sind und ein optimales Maß an Datenschutz bieten, wird notwendig sein, um die strengen regulatorischen Anforderungen der EU-DSGVO und die in ISO 27001 festgelegten Spezifikationen zu erfüllen.