Wie man die richtige Serverhardware für KMUs kauft

Organisationen jeder Größe sind auf Server angewiesen, um ihre Workloads zu bewältigen, und kleine Unternehmen bilden da keine Ausnahme. Der Kauf eines Servers kann jedoch eine entmutigende Aufgabe sein, da viele Faktoren zu berücksichtigen sind, die nicht nur den Server betreffen.

Im Folgenden untersuchen wir diese Überlegungen und stellen fünf Server von Asus, Dell, HPE, Fujitsu und Lenovo vor.

KMU-Server-Grundlagen

Der Begriff Server kann sich auf einen physischen Computer oder auf ein Softwareprogramm beziehen. Hier geht es nur um den physischen Computer, der aus mehreren Hardwarekomponenten besteht, die Geschäftsanwendungen und deren Arbeitslasten unterstützen können.

Ein Server teilt Ressourcen und ermöglicht Arbeitsabläufe über ein Netzwerk. Server haben oft eine Schnittstelle zum Internet und unterstützen Benutzer vor Ort und an anderen Standorten. Das System läuft in der Regel rund um die Uhr, da es Anfragen von mehreren Benutzern und Anwendungen verarbeitet – häufig zur gleichen Zeit. In einigen Fällen kann ein Server große Dateien oder Datenmengen verarbeiten, je nach Arbeitsbelastung.

Zur Hardware eines Servers gehören Prozessoren, Memory-Module, internes Storage und Netzwerkadapter für die Verbindung mit dem Unternehmensnetzwerk und manchmal auch mit einem Storage- oder Verwaltungsnetzwerk. Darüber hinaus verfügt ein Server in der Regel über Komponenten oder Funktionen, die eine höhere Zuverlässigkeit und Sicherheit gewährleisten, zum Beispiel kryptografisch signierte Firmware oder ECC-Schutz (Error Correction Code) für Bit-Fehler auf den Memory-Chips. Die genaue Konfiguration kann von Server zu Server und von Hersteller zu Hersteller stark variieren, weshalb KMUs bei der Auswahl eines Servers mit Bedacht vorgehen sollten.