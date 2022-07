Wie man eine mobile App für ein kleines Unternehmen erstellt

Im digitalen Zeitalter stellen die Entwicklung und Wartung mobiler Apps eine Herausforderung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) dar.

Für KMUs gibt es viele Gründe, eine mobile Plattform einzurichten. Eine regelmäßig aktualisierte mobile App kann den Unternehmen helfen, mehr Kunden anzuziehen, größere Märkte anzusprechen und die Sichtbarkeit ihrer Marke zu erhöhen. Die Herausforderungen bei der Entwicklung einer App in einem kleinen Unternehmen liegen oft darin, dass es an engagierten Programmierern und IT-Support-Mitarbeitern mangelt, aber auch daran, dass es an Geld fehlt.

Die steigende Popularität der No-Code- und Low-Code-Entwicklung bietet jedoch neue Möglichkeiten. In einem Gartner-Bericht aus dem Jahr 2021 heißt es, dass die Low-Code-Entwicklung ein wachsender Trend ist, der durch die COVID-19-Pandemie noch verstärkt wird und zu einer Verlagerung zu Nicht-IT-App-Entwicklern führt.

Dennoch ist die Programmierung nur die erste Stufe bei der Erstellung der mobilen Präsenz eines Unternehmens. Als KMU-Eigentümer oder IT-Administrator müssen Sie die App regelmäßig mit neuen Unternehmens- und Produktdaten aktualisieren, um die Kunden bei der Stange zu halten.

Regelmäßige App-Updates können KMUs dabei helfen, mit ihren Kunden in Kontakt zu bleiben. Push-Benachrichtigungen nach Programmaktualisierungen helfen ebenfalls, Ihre digitale Präsenz aufrechtzuerhalten und die Markenbekanntheit zu steigern.

Entwicklung der Anwendung für ein KMU Wenn Sie sich für die Erstellung einer mobilen App entschieden haben, können Sie einen App-Builder verwenden, der eine vereinfachte Vorlage für die Erstellung bietet. Sie könnten auch einen externen Programmierer oder ein Entwicklungsteam mit der Erstellung eines speziellen Programms beauftragen. Sie sollten wissen, wie die App aussehen soll, bevor Sie eine Vorlage oder einen App-Builder auswählen. Achten Sie darauf, dass Sie einen App-Builder oder eine Vorlage auswählen, die die von Ihrem Unternehmen benötigten Funktionen unterstützt. Generell sollten KMUs die App und die Benutzeroberfläche einfach halten. Sie sollten auch darauf achten, welche mobilen Plattformen ein Template Builder unterstützt. Einige Templates decken nur das mobile Betriebssystem iOS von Apple oder Android von Google ab, während andere beide unterstützen. Sofern Sie nicht eine App erstellen möchten, die sich nur an iPhone- oder Android-Nutzer richtet, sollte Ihre App beide Varianten mobiler Betriebssysteme berücksichtigen. Außerdem sollten KMUs den technischen Support des Template Builders bewerten. Sie brauchen einen Anbieter von Templates, der Anfragen schnell und effektiv beantwortet. Wenn Sie eine einfache mobile App benötigen, zum Beispiel eine digitale Speisekarte für ein Café, die regelmäßig aktualisiert wird, oder einen Terminkalender für einen Friseursalon, den Smartphone-Benutzer leicht ändern können, sollte ein günstiger oder kostenloser Template Builder Ihre Anforderungen erfüllen. Generell sollten KMUs die App und die Benutzeroberfläche einfach halten. Wenn Sie die App erst einmal auf den Markt gebracht haben, brauchen Sie nicht viele Funktionen, um sie zum Erfolg zu führen. Tatsächlich bevorzugen Kunden im Allgemeinen einen unkomplizierten, übersichtlichen Look für mobile Apps. Die Plattform sollte einfach die Informationen liefern, die die Nutzer benötigen. Andererseits sollten Sie an die Sicherheit denken, wenn Ihre Anwendung die Eingabe von Passwörtern erfordert, um auf Finanzdaten oder andere sichere Informationen zuzugreifen. In diesen Fällen benötigen Sie einen Programmierer oder ein Team von Programmierern, um die mobile Plattform zu entwickeln und die Cybersicherheit für Ihr KMU zu verbessern. Unterhalten Sie, wenn möglich, eigenes technisches Personal. Ein App-Builder oder Template-Anbieter von Dritten, die nicht regelmäßig ihre Sicherheitsprotokolle aktualisieren, könnte Sie – und Ihre Kunden – anfällig für Datenschutzverletzungen machen. Wenn Ihr KMU plant, das Design des Templates regelmäßig zu ändern, den Code zu aktualisieren oder bestimmte Funktionen von Ihrer mobilfähigen Website zu übernehmen, sollten Sie einen Programmierer mit der Entwicklung der App beauftragen. Programme von Drittanbietern zur Erstellung mobiler Apps bieten möglicherweise keinen schnellen, dynamischen und flexiblen Service für die Entwicklung mobiler Apps.

Unterstützung der Anwendung als KMU Im Gegensatz zu einer Website, die auf mobile Endgeräte reagiert, muss eine spezielle App vom Kunden aus einem App-Store heruntergeladen werden, so dass Sie die Nutzer für das Herunterladen Ihrer App belohnen können. Sie könnten Punkte für Einkäufe anbieten, die über die mobile App getätigt werden, Veranstaltungen über die App organisieren oder Rabatte für Geburtstage der Nutzer anbieten. Einfache Maßnahmen können dazu beitragen, einen festen Kundenstamm zu schaffen. Sie sollten auch die Kommentare der App-Store-Benutzer zu den mobilen Anwendungen der Konkurrenz prüfen. Die Kundenkommentare eines Konkurrenten, ob gut oder schlecht, können wichtige Hinweise geben und auf potenzielle Fallstricke hinweisen, die Sie vor der Einführung Ihrer App vermeiden sollten. Wenn die mobile App Ihres KMU live ist, sollten Sie oder Ihr Team Mechanismen für den In-App-Kundenservice einrichten, darunter vorbereitete Antworten des Kundendienstes, In-App-Chat-Support oder eine E-Mail-Adresse für Kundenanfragen.