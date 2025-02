Daten und der Faktor Mensch: Was KMU in der Krise hilft

Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) durchleben eine schwierige Zeit. Angefangen mit der Rekordinflation und explodierenden Energiekosten bis hin zur drohenden globalen Rezession, die wie ein Damoklesschwert über allem hängt, stehen KMU vor vielen Herausforderungen.

Unter diesen überwiegend unberechenbaren Rahmenbedingungen fordern Unternehmer verständlicherweise jede Hilfe, die sie bekommen können. Jedoch wäre vielen bereits geholfen, wenn sie sich die Daten zunutze machten, über die sie bereits verfügen.

Technologie und der Faktor Mensch

Im Folgenden finden sich einige praktische Tipps, wie KMUs aufschlussreiche Erkenntnisse aus Daten gewinnen können:

Identifizierung der Geschäftsziele: Zunächst sollten die eigenen Ziele definiert und die Daten ermittelt werden, die zur Erreichung dieser Ziele nötig sind. Das hilft den Verantwortlichen dabei, Prioritäten bei der Datenerfassung und -analyse zu setzen.

Wie die hier genannten Tipps belegen, geht es bei der Datenanalyse nicht nur um Technologie. Vielmehr geht es darum, die richtige Einstellung zu haben und auf die richtigen Mitarbeiter zählen zu können, um das Beste aus den eigenen Daten herauszuholen. Die Kombination mit der Agilität und Kreativität, für die KMUs bekannt sind, hilft ihnen dabei, die bestehenden und künftigen wirtschaftlichen Herausforderungen zu meistern.

Über den Autor:

Volker Edelhoff verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der IT-Branche, darunter mehr als 21 Jahre bei Sage. Er hat strategische Initiativen in den Bereichen Marketing, Produktmarketing und Produktmanagement geleitet. In seiner derzeitigen Position als Head of Growth Management für Central Europe leitet Edelhoff ein Team, das sich auf die Umsetzung innovativer Produktstrategien konzentriert. Seine Arbeit stellt die Bereitstellung transformativer Lösungen sicher, die die Betriebsabläufe optimieren und den Erfolg kleiner und mittlerer Unternehmen in einem zunehmend wettbewerbsorientierten Umfeld fördern.

Die Autoren sind für den Inhalt und die Richtigkeit ihrer Beiträge selbst verantwortlich. Die dargelegten Meinungen geben die Ansichten der Autoren wieder.