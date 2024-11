Nutzen Sie diesen Disaster-Recovery-Plan für Ihr KMU

Disaster Recovery für Technologien sind für Unternehmen jeder Größe erforderlich. Ein Disaster-Recovery-Plan (DRP oder Notfallplan) für kleine Unternehmen schützt und stellt kritische IT-Infrastrukturen nach einem Störungsereignis wieder her.

DR-Pläne enthalten schrittweise Verfahren zur Wiederherstellung gestörter Systeme und Netzwerke und helfen ihnen, zum normalen Betrieb zurückzukehren. Ziel dieser Verfahren ist es, die negativen Auswirkungen auf den Unternehmensbetrieb zu minimieren. DR-Pläne sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass ein Unternehmen seine Produkte und Dienstleistungen auch nach einer Krise weiterhin bereitstellen kann.

Der Umfang und die Details eines Notfallplans für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind in der Regel weniger komplex als die eines Großunternehmens, aber nicht weniger notwendig. Entscheidend ist, dass die Ressourcen und Verfahren für die Wiederherstellung kritischer Systeme, Netzwerke und Daten, die das Unternehmen für seinen Betrieb benötigt, vorhanden sind.

Dieser Artikel enthält ein Beispiel für einen Disaster-Recovery-Plan für kleine Unternehmen. Diese Vorlage ist ein solider erster Schritt, der die Initiierung und Fertigstellung eines IT-Notfallplans erleichtern kann. Die Struktur dieses Artikels und der Vorlage entspricht den etablierten nationalen und internationalen Standards für das IT-Disaster-Recovery.

Die wichtigsten Gründe für die Implementierung eines IT-Notfallplans sind der Schutz der Investitionen einer Organisation in ihre technologische Infrastruktur und ihre Fähigkeit, Geschäfte zu tätigen. In Anbetracht der Tatsache, dass Unternehmen jeder Größe von Technologie abhängig sind, sollten Disaster-Recovery-Pläne auf der Prioritätenliste eines jeden CIOs stehen. Die Unterstützung durch die Geschäftsleitung ist der wichtigste Ausgangspunkt für einen DR-Plan für kleine Unternehmen, insbesondere im Hinblick auf die Finanzierung und das Projektbudget.

Es kann ratsam sein, eine Business Impact Analysis (BIA) durchzuführen, bei der die wichtigsten Aktivitäten der Organisation ermittelt werden. In der BIA werden auch die Schlüsselfunktionen mit den zu ihrer Unterstützung erforderlichen Technologien in Beziehung gesetzt. Zusammen mit den Daten aus der Risikobewertung führen diese Informationen zu einem DR-Plan, der sich auf den Schutz der wichtigsten Systeme und Funktionen konzentriert.

Wenn sich ein interner oder externer Vorfall negativ auf die IT-Infrastruktur auswirkt, kann das Unternehmen gefährdet sein, was zu Geschäftseinbußen und Rufschädigung führen kann. Die Identifizierung von Risiken und Bedrohungen für die Infrastruktur ist eine der wichtigsten Aufgaben. Für kleinere Organisationen mit weniger Ressourcen ist die Aufmerksamkeit für Details entscheidend.

Sobald die Geschäftsleitung der Entwicklung eines Notfallplans zugestimmt hat, sollten IT- und DR-Teams zunächst eine Risikobewertung durchführen, um potenzielle Bedrohungen für die IT-Infrastruktur zu ermitteln. Eine Risikobewertung kann auch dazu dienen, potenzielle Schwachstellen und einzelne Fehlerquellen zu ermitteln, die eine Störung oder einen Ausfall verursachen könnten.

Wenn man bedenkt, wie viel Technologie für kleine Unternehmen heute aus gehosteten Quellen bereitgestellt werden kann, könnte man das Argument anführen, dass eine interne DR für KMUs unnötig ist. Eine solche Entscheidung sollte sorgfältig und in Absprache mit Drittanbietern getroffen werden, um sicherzustellen, dass diese die technologischen Anforderungen eines Unternehmens unterstützen können.

Neben dem sicheren Schutz von Daten, Datenbanken und Anwendungen müssen auch die Hardwaregeräte in einem DR-Plan geschützt werden. Die Bereitstellung von ein oder zwei Ersatzservern für den Fall, dass ein vorhandener Server ausfällt, ist eine Möglichkeit, die Folgen eines Geräteausfalls zu minimieren. Eine Notstromversorgung, zum Beispiel durch unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV), ist ebenfalls unerlässlich.

In der heutigen Geschäftswelt nutzen sowohl große als auch kleine Unternehmen Cloud -basierte Dienste, um bestehende IT-Ressourcen zu ergänzen. Die Datenspeicherung ist eine der wichtigsten Anwendungen für Cloud-Dienste, und viele Cloud-Anbieter offerieren eigene DR-Dienste. Die Flexibilität und die relativ geringen Kosten der Cloud-DR machen sie zu einer guten Option für kleine Unternehmen.

Es ist wichtig, dass die richtigen Akteure am Planungsprozess beteiligt sind und ein Team bereit ist, auf Systemunterbrechungen zu reagieren. Die Koordinierung mit den Leitern der Geschäftsbereiche, insbesondere mit denjenigen, die für die geschäftskritischen Funktionen verantwortlich sind, hilft dabei, die technologischen Anforderungen festzulegen, die zur Aufrechterhaltung der Geschäftsabläufe erforderlich sind. Leitende Angestellte legen die Ziele für die Wiederherstellungszeit ( Recovery Time Objectives, RTO ) und die Prioritäten für die Wiederherstellung fest.

Einschränkungen und Vorteile eines DR-Plans

Zu den weniger greifbaren Vorteilen eines DR-Plans gehört die Sicherheit. Abgesehen davon ist es gut zu wissen, wie man mit Unterbrechungen von IT-Systemen umgeht und sie wieder in den Normalzustand versetzt. In Situationen, in denen sich die Technologie vor Ort befindet, ist ein Notfallplan – selbst wenn er nur aus ein paar Seiten besteht, auf denen steht, wer anzurufen ist und welche Systeme zuerst zu reparieren sind – weitaus besser als gar kein Plan.

Im Gegensatz dazu müssen kleine und mittlere Unternehmen, die für den Großteil ihrer Infrastruktur gehostete Systeme verwenden, wissen, wen sie anrufen, was sie sagen und wie sie übergangsweise arbeiten können, während der Drittanbieter den Schaden behebt.

Eine der wichtigsten Aktivitäten, die im Rahmen eines DR-Plans durchgeführt werden müssen, ist ein regelmäßiger Test. Dadurch wird festgestellt, ob die richtigen Systeme angesprochen werden und die Wiederherstellungsschritte validiert wurden. Regelmäßige Tests stellen sicher, dass die Sicherungssysteme und -daten zugänglich sind und dass das Unternehmen über Kontaktinformationen für alle notwendigen Parteien innerhalb und außerhalb des Unternehmens verfügt.

Bedauerlicherweise ist das Testen vielleicht die Aktivität, die die meisten KMUs nicht durchführen, was das Risiko von Schäden durch ein Störungsereignis erhöht.

Eine weitere Herausforderung bei DR-Plänen besteht darin, sie auf dem neuesten Stand zu halten. Änderungen in der Technologie, die Installation neuer Patches, Änderungen an Speichergeräten, Aktualisierungen wichtiger Anwendungen und andere Updates sollten in DR-Pläne aufgenommen werden und bedürfen besonderer Berücksichtigung.