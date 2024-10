Disaster Recovery: Diese Gründe führen zum Fehlen eines Plans

Unternehmen sind auf die Verfügbarkeit von Daten und die ununterbrochene Bereitstellung von Diensten angewiesen. Das Sprichwort Wer nicht plant, plant zu scheitern gilt besonders im Zusammenhang mit dem Disaster Recovery. Warum also wird diese kritische Komponente der Unternehmensstrategie so oft vernachlässigt?

Nach Angaben der Federal Emergency Management Agency öffnen fast 40 Prozent der kleinen Unternehmen nach einer Katastrophe nie wieder. Dies liegt zum Teil an den hohen Kosten, die mit Ausfallzeiten verbunden sind. IDC berichtet, dass ab 2022 eine Stunde Ausfallzeit Unternehmen im Durchschnitt 250.000 US-Dollar kosten kann.

Wenn ein Unternehmen noch nie eine größere Störung erlebt hat, könnte es an der Dringlichkeit fehlen, sich auf eine solche vorzubereiten.

Zusätzlich zu den Kosten nehmen auch Cyberangriffe immer mehr zu. Nach Angaben der University of Maryland findet alle 39 Sekunden ein Hackerangriff statt, von dem jedes Jahr einer von drei Amerikanern betroffen ist.

Trotz dieser erschütternden Zahlen zögern viele Unternehmen, in eine Disaster-Recovery-Planung (DR, DRP) zu investieren.

Die Entscheidung, keinen Disaster-Recovery-Plan zu haben, kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden, darunter eine Fehleinschätzung des Risikos und finanzielle Kurzsichtigkeit. Nachfolgend finden Sie acht häufige (und falsche) Gründe, warum sich Unternehmen gegen eine solide DR-Strategie entscheiden können. IT- und DR-Teams müssen die Überlegungen hinter diesen Entscheidungen verstehen, um dieselben Fehler zu vermeiden.

1. Missverständnis des Risikos Ein häufiger Grund für mangelnde Investitionen in die Notfallplanung ist ein falsches Risikoverständnis. Einige Unternehmen betrachten Katastrophen als seltene Anomalien und nicht als integralen Bestandteil des Risikomanagements. Dies führt zu einer gefährlichen Unterschätzung der Wahrscheinlichkeit und der Auswirkungen von potenziellen Katastrophen.

2. Kostenaspekte Investitionen in die Katastrophenvorsorge werden oft als ein erhebliches finanzielles Unterfangen angesehen, das sich nicht sofort auszahlt. Für Unternehmen mit knappen Budgets kann es eine Herausforderung sein, Mittel für etwas bereitzustellen, das nicht direkt zum Tagesgeschäft oder zur Umsatzgenerierung beiträgt. Leider ist dies ein sehr häufiges Szenario. Dies führt dazu, dass eher in Bereiche investiert wird, die greifbare und kurzfristige Vorteile versprechen, als in die langfristigen Vorteile der Wiederherstellung nach einem Desaster.

3. Komplexität der DR-Planung Die DR-Planung kann komplex und ressourcenintensiv sein. Sie erfordert eine gründliche Analyse der Geschäftsprozesse, die Identifizierung kritischer Systeme und die Entwicklung detaillierter Reaktionsprotokolle. Für viele Unternehmen, insbesondere für kleine und mittelgroße, kann die Herausforderung, einen umfassenden DR-Plan zu erstellen und aufrechtzuerhalten, entmutigend sein und zu Zögern oder halbherzigen Maßnahmen führen.

4. Rascher technologischer Wandel Die Technologie entwickelt sich in rasantem Tempo weiter. Auch die Bedrohungen ändern sich. Manche Unternehmen schieben die Notfallplanung auf, weil sie denken, dass jede Investition schnell veraltet sein könnte. Diese abwartende Haltung kann dazu führen, dass Unternehmen ohne Disaster-Recovery-Plan den aktuellen Bedrohungen schutzlos ausgeliefert sind, während sie sich auf potenzielle zukünftige Risiken konzentrieren.

5. Mangelndes Fachwissen Die DR-Planung ist ein Spezialgebiet, und nicht alle Unternehmen verfügen über das interne Fachwissen, um einen wirksamen Plan zu entwickeln. Der Mangel an qualifizierten Fachleuten, die Disaster-Recovery-Strategien verstehen und umsetzen können, kann Unternehmen davon abhalten, sich mit dem Planungsprozess zu befassen.

6. Übermäßiges Vertrauen in die Versicherung Viele Unternehmen verlassen sich zu sehr auf Versicherungen als Sicherheitsnetz und glauben fälschlicherweise, dass eine finanzielle Entschädigung nach einer Katastrophe mit einer Wiederherstellung gleichzusetzen ist. Eine Versicherung ist zwar wichtig, aber sie berücksichtigt nicht die Aspekte der Betriebskontinuität und der Datenintegrität, die für ein Unternehmen unmittelbar nach einer Katastrophe überlebenswichtig sind. Ohne die Daten kann das Unternehmen seine Tätigkeit nicht ausüben.

7. Unzureichende Tests und Wartung Ein Notfallplan muss regelmäßig getestet und aktualisiert werden, Aufgaben, die im täglichen Geschäftsbetrieb auf der Strecke bleiben können. Diese gefühlte ständige Verpflichtung kann Unternehmen davon abhalten, einen DR-Plan einzuführen.

8. Psychologische Distanz: Das wird uns nicht passieren Katastrophen werden oft als abstrakte Ereignisse betrachtet, sowohl in geografischer als auch in mentaler Hinsicht. Wenn ein Unternehmen noch nie eine größere Störung erlebt hat, fehlt möglicherweise die Dringlichkeit, sich auf eine solche vorzubereiten, da die Bedrohung nicht unmittelbar und real erscheint.