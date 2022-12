5 MDM-Funktionen und -Plattformen für kleine Unternehmen

Die Fernarbeit hat dazu geführt, dass die Endnutzer vermehrt mobile Geräte und Tablets verwenden, wodurch mehr Möglichkeiten für den Zugriff auf Geschäftsdaten und die Interaktion mit den verschiedenen Unternehmenssystemen entstehen.

Infolgedessen müssen IT-Abteilungen in der Lage sein, Endgeräte von außerhalb ihres Netzwerks zu verwalten und zu sichern. Für Unternehmen mit großen IT-Abteilungen mag dies eine einfache Aufgabe sein, aber kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die nicht über einen eigenen IT-Experten verfügen, müssen sehr sorgfältig darauf achten, wie sie ihre Ressourcen einsetzen und welche Verwaltungsplattformen sie wählen, zum Beispiel Mobile Device Management (MDM).

Eines der Hauptrisiken, wenn MDM oder ein anderes Tool in einem KMU nicht eingesetzt wird, ist die Sicherheit, die mit den Geräten verbunden ist, die sich von zu Hause oder aus öffentlichen Netzwerken mit den Unternehmenssystemen verbinden. Darüber hinaus kann die Verwendung privater Geräte für denselben Zweck die gleichen Auswirkungen haben, wenn diese Geräte nicht ausreichend geschützt und aktualisiert sind oder kompromittiert werden. Dies kann zu einem Einbruch in die Systeme des Unternehmens führen und katastrophale Folgen haben.

Da die Sicherheit in Unternehmen aller Größenordnungen immer mehr in den Mittelpunkt des Gerätemanagements rückt, stellt der Umgang mit mobilen und persönlichen Geräten für kleine Unternehmen ohne eigenes IT-Personal ein erhebliches Risiko dar. MDM-Plattformen können den Einsatz von Sicherheitsrichtlinien unterstützen. Die helfen, Geräte einzuschränken und Daten zu schützen, indem sie Passwortrichtlinien durchsetzen, bestimmte Anwendungsfunktionen einschränken und Schutzanwendungen bereitstellen.

3. Fernzugriff - bei einigen Geräten

Ein weiterer Bereich, der in KMUs häufig benötigt wird, ist die Fernzugriffsfunktion, um Benutzer bei einigen ihrer Geräteprobleme zu unterstützen. Wenn sich ein Benutzer an den Helpdesk wendet, kann die IT-Abteilung mit Dienstprogrammen in bestimmten MDM-Tools per Fernzugriff auf die Geräte zugreifen und sehen, welche Probleme die Endbenutzer haben.

Anbieter wie Hexnode bieten im Rahmen ihres Remote-Monitoring- und -Management-Angebots Tools an, die den Fernzugriff unterstützen.