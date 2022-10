Speicher- und Backup-Dienste von Google Cloud Platform

Google Cloud Platform will Hyperscaler und kleinere Anbieter mit einem stets erweitertem, leistungsstarken Speicherdienst und einem nativen Backup-as-a-Service-Angebot herausfordern. Dies sind nur einige Funktionen, die der Anbieter seinem bereits umfangreichen Cloud-Portfolio hinzugefügt hat.

Google Cloud Hyperdisk, eine neue Variante des GCP-Blockspeicherdienstes Persistent Disk, bietet mehr IOPS und eine größere Speicherbandbreite als frühere GCP-Dienste. Google-Cloud-Vertreter erklären, dass der Service die Leistung von On-Premises-Storage ohne die Latenz- oder Leistungsprobleme, die Nutzer in der Cloud finden können, replizieren soll.

Hyperdisk wird bis Ende 2022 zusammen mit einer Handvoll neuer GCP-Speicherprodukte und -Dienste allgemein verfügbar sein, darunter automatisiertes Storage-Tiering, Kubernetes-Storage-Services und neue Backup- und Disaster-Recovery-Optionen.

Die meisten der Services werden für bestehende Kunden nützlich sein, sind aber für Kunden außerhalb des GCP-Ökosystems nicht besonders attraktiv.

Rechenzentrum auf der Überholspur der Cloud

Google Cloud Hyperdisk entkoppelt den Cloud-Blockspeicher von den VMs und ermöglicht es den Kunden, die Leistung je nach Anwendungsanforderungen anzupassen. Der Service ähnelt den Storage-Pooling-Funktionen von On-Premises-SANs, um die Hardware von der Kapazität zu entkoppeln, fügt aber zusätzliche Dienste und Funktionen hinzu, die an die GCP-Plattform gebunden sind.

Jetzt sind Storage und VMs entkoppelt. Das gab es schon in der On-Premises-Welt, aber in der Hyperscaler-Welt war es nicht so weit verbreitet.

Google Cloud Hyperdisk richtet sich an Anwendungen, die künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen nutzen, sowie an traditionellere, aber anspruchsvolle Datenbanken wie SAP HANA, eine relationale In-Memory-Datenbank.

Bestehende Blockspeicherdienste unter dem GCP-Branding Persistent Disk werden weiterhin für diejenigen verfügbar sein, die Blockspeicherdienste suchen, wenn auch mit einer geringeren Leistung und einem niedrigeren Preis im Vergleich zu Hyperdisk.