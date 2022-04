SAP Business ByDesign und SAP S/4HANA im Vergleich

Die Veröffentlichung von SAP S/4HANA im Jahr 2015 bedeutete einen großen Sprung nach vorn für das SAP-ERP-Portfolio. Zu den vielen Neuerungen gehörte eine deutliche Verlagerung hin zu einem Cloud-first-Ansatz. Dies war jedoch nicht der erste Vorstoß von SAP in den Cloud-ERP-Bereich. Fast ein Jahrzehnt zuvor hatte das Unternehmen ein reines SaaS-ERP-Produkt namens SAP Business ByDesign auf den Markt gebracht, das auch heute noch einen wichtigen Platz im ERP-Portfolio von SAP einnimmt.

Wenn es darum geht, SAP Business ByDesign mit SAP S/4HANA zu vergleichen, führt die Existenz von zwei SaaS-ERP-Produkten natürlich dazu, dass potenzielle Kunden Fragen stellen wie: Wofür wird Business ByDesign (ByD) verwendet und wie unterscheidet es sich von S/4HANA? SAP bietet eine abgespeckte Version von S/4HANA für kleinere, weniger komplexe Unternehmen an. Warum sollte sich ein Neukunde stattdessen für Business ByDesign entscheiden?

Die Entwicklung von Business ByDesign

Business ByDesign entstand aus dem Bestreben, einen größeren Anteil des KMU-Marktes zu erobern, und dem Wunsch, ein Cloud-natives ERP zu entwickeln, das Multi-Tenancy unterstützt. In den späten 2000er Jahren kämpfte SAP noch damit, die Grundlagen von Software as a Service (SaaS) zu beherrschen, und so diente Business ByDesign als Testfeld für den Vorstoß des Unternehmens in das Cloud-first-Design und SaaS-Geschäftspraktiken.

SAP kündigte Business ByDesign erstmals 2007 an und baute sein neues ERP-Produkt aus einer Kombination von nativem Code und Elementen, die von seinem ERP-Flaggschiff übernommen wurden. Die Mandantenfähigkeit war ein zentrales Gestaltungsprinzip, das dem Unternehmen mehr Flexibilität und Skaleneffekte bot als ein traditionelles On-Premises- oder Private-Cloud-Szenario.

Die Beschränkungen von Public Cloud SaaS stellten jedoch eine deutliche Abweichung von den bisherigen SAP-Erfahrungen dar. Dies und die Herausforderung, ein neues ERP-Produkt weitgehend von Grund auf zu entwickeln, führten zu einem langsamen Start von Business ByDesign. Es dauerte mehrere Jahre, bis das Produkt auf dem Markt Fuß fassen konnte.

Heute nimmt Business ByDesign einen Platz im mittleren Bereich des ERP-Portfolios des Unternehmens ein. Für kleinere Unternehmen bietet SAP Business One On-Premises oder in der Cloud an. Größere Unternehmen nutzen in der Regel S/4HANA, das in mehreren Varianten für Unternehmen unterschiedlicher Größe und Komplexität erhältlich ist. Dazwischen bedient Business ByDesign Unternehmen mit 20 bis 1.000 benannten Benutzern (Named User).